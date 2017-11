Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v 25. kole extraligy Brno 2:1 v prodloužení a udrželi se tak na šestém místě tabulky. Utkání rozhodl v čase 64:14 svým druhým gólem útočník Roman Vlach. Zatímco Hanáci bodovali v šestém zápase za sebou, mistrovská Kometa si připsala pátou prohru v řadě.

První větší šanci duelu měl ve třetí minutě hostující Nečas, kterého našel před brankou Mallet. Konrád byl ale připravený. Kohouti odpověděli v přesilovce, ránu Škůrka vyrazil Čiliak a Eberlemu chyběl jen kousek, aby dorazil puk do odkryté branky. Obrana Brna však včas zasáhla.

Obrovskou možnost měl po akci Škůrka a chybě defenzívy hostí Jergl, Čiliak svůj tým opět podržel. V 7. minutě už Olomouc vedla. Laš prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Hosté byli blízko srovnání při vyloučení Houdka, ale Konrád vychytal Nečase i Zaťoviče. Hanáci mohli navýšit vedení při výborném střídání čtvrtého útoku, kdy měl dvě tutovky Jergl a jednu Sundher. Oba ztroskotali na gólmanovi Komety.

Úvod druhé části opět vyšel lépe domácím, Burian se Skladaným doráželi volný puk na brankovišti, obránci Komety ale nenechali Hanáky dorážet. Ve 26. minutě vedla Olomouc 2:0, když Roman Vlach tečoval střelu Sundhera mezi Čiliakovy betony.

Kometa však rychle snížila a pomohlo ji k tomu Konrádovo zaváhání. Využil jej Erat, jehož přihrávku poslal do olomoucké branky Dočekal. Odpovědět mohl Mráz, jeho dorážku však chytil obránce Štencel bruslí. Hanáky to mrzelo o to více, že ve 29. minutě vyrovnal Čermák. Štencel navíc později trefil tyč.

Třetí třetina začala přesilovkou Komety, kterou domácí přežili bez úhony. Deset minut před koncem si udělal průjezd olomouckým obranným pásmem Erat, našel přesně Zaťoviče, jehož vychytal Konrád. Ještě blíže gólu byl Haščák o pár sekund později, trefil ale jen tyčku.

Kometa byla lepším týmem. Hanáci zahrozili až v 57. minutě. Dělovku Škůrka málem dorazil za Čiliaka Knotek. Stejný hráč mohl rozhodnout po chybě Haščáka, přestřelil však brněnskou branku.

Po šedesáti minutách šel duel do prodloužení. V něm měli obrovské šance Burian s Hermanem, Čiliak dvakrát zázračně zachránil. Konrád zase chytil nebezpečnou ránu Hynka Zohorny. V čase 64:14 rozhodl o bodu navíc pro Olomouc Vlach.

Hlasy trenérů po zápase:

Jan Tomajko (Olomouc): "První třetinu jsme začali výborně, ve druhé části nás Brno přehrávalo, byť jsme dali druhou branku, tak pak zaslouženě srovnalo. Ve třetí části jsme se trochu zlepšili, sice hosté trefili horní tyčku, ale my jsme to ubojovali. V prodloužení byly šance na obou stranách, k nám se přiklonilo štěstí. V minulých duelech nám v prodloužení chybělo, tak jsme rádi, že jsme to dnes prolomili. Ale nehráli jsme určitě podle našich představ. Soutěž je vyrovnaná, dvanáctý tým na nás má šest bodů, když nebudeme bodovat, spadneme rychle níže a hrát se bude hůře."

Kamil Pokorný (Brno): "První třetina vyzněla pro domácí, byli aktivní, argesivní, všechny puky šly do brankoviště, to nám činilo obrovské potíže. Druhou třetinu jsme začali mnohem lépe, ale domácí dali z brejku druhou branku. Ceníme si toho, že hráči zabojovali a rychle srovnali, navíc jsme tam dali ještě tyčku. Ve třetí části jsme zase trefili tyč, pak to šlo do prodloužení, kde jsme měli první šanci, ale pak se trefili domácí a brali bod navíc. Ale pokud budeme k utkáním přistupovat jako dnes od druhé části, tak to bude dobré."

HC Olomouc - HC Kometa Brno 3:2 v prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Laš (J. Knotek, Eberle), 26. Roman Vlach (Sundher), 65. Roman Vlach - 27. Dočekal (M. Erat), 29. L. Čermák (Dočekal). Rozhodčí: Šír, Kika - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Skladaný, Herman, Burian - Ostřížek, Mráz, Holec - Jergl, Sundher, Roman Vlach. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Třinec: Čiliak - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Štencel, Bartejs, Vágner - M. Erat, J. Hruška, Zaťovič - Haščák, R. Zohorna, Dočekal - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Horský, L. Čermák, Plášek. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Haken.