Ilustrační foto - Švédská heavymetalová skupina Sabaton 12. července ve zlínské hale Euronics při zkoušce na společné vystoupení s Filharmonií Bohuslava Martinů 13. července v rámci festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Na snímku jsou baskytarista Pär Sundström a kytarista Chris Rörland (vpravo). ČTK/Glück Dalibor

Vizovice (Zlínsko) - Letošní 15. ročník festivalu Masters of Rock zahájila dnes odpoledne ve Vizovicích domácí folkrocková kapela Fleret. Na pódiu vystoupila spolu se zpěvačkou Zuzanou Šulákovou, dcerou letos zesnulé Jarmily Šulákové. Vystoupení připomnělo právě památku legendární folklorní zpěvačky ze Vsetína, která Fleret často doprovázela. Spolu s kapelou v roce 2009 na vizovickém festivalu dokonce oslavila své osmdesátiny.

Fleret je jakousi bigbítovou odnoží českého folku. Skupinu založil její kapelník a manažer Zdeněk Hrachový. Debutové album Sbohem galánečko vyšlo v roce 1989. Festival Masters of Rock zahajovala kapela už popáté. Po ní se fanouškům představily kapely Brother Firetribe a The Charm the Fury. "Jedeme podle plánu," řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

V areálu vizovické likérky, která je tradičním dějištěm festivalu, jsou už nyní tisíce hudebních fanoušků. "První fanoušci přijížděli do Vizovic již od neděle. Hlavní nápor zažily kempy v okolí likérky v úterý a hlavně ve středu," uvedl Daron.

Podobně jako v předchozích dvou letech se osvědčila možnost výměny vstupenek za identifikační náramky předem, takže u vstupu nevznikaly fronty. "Je to bezvadná věc. Dlouhé fronty se nám díky tomu podařilo úplně odbourat," doplnil Daron.

Festival potrvá do neděle, pořadatelé očekávají příjezd 25.000 fanoušků. Hlavním lákadlem úvodního dne je společný koncert švédské heavymetalové kapely Sabaton se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů. Na pódiu dnes vystoupí i americká thrashmetalová kapela Death Angel, populární finská formace Stratovarius nebo švédská skupina Pain.