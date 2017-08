Vizovice (Zlínsko) - Koštem slivovice a jiných pálenek začalo ve Vizovicích u Zlína Vizovické Trnkobraní. Dvoudenní festival se letos koná 50. rokem, v areálu likérky Rudolf Jelínek jej navštěvuje až 20.000 lidí. Již 15. rokem se v den zahájení koná košt, letos na něj z různých koutů Česka i ze zahraničí dorazilo 827 vzorků, řekl dnes ČTK obchodně-marketingový ředitel likérky Miroslav Motyčka.

Loni se na koštu hodnotilo přes 1100 vzorků, podle Motyčky pokles způsobil zejména nedostatek ovoce v posledních letech. "Nebyly meruňky, na střídačku nebyly švestky. Naši tradiční vzorkaři, kteří dávají vzorky do koštu a chtějí se ho účastnit, by rádi, ale museli by dát tytéž vzorky (které už poskytli v minulých letech), což je jim prosti srsti," uvedl Motyčka.

Asi polovinu vzorků letos tvoří slivovice, hodnotí se také meruňkovice, hruškovice, třešňovice, jablkovice, vínovice a ostatní. "Co je zajímavé, a souvisí to s neúrodou tradičního ovoce, neustále posiluje kategorie ostatní. Je to špendlíkovice, mirabelkovice, malinovice, ostružinovice, věci z méně běžného ovoce. Rok od roku zájem o tuto kategorii roste. Netradiční ovoce se stává experimentem pro spoustu lidí, mají na to více času, když je míň švestek," řekl Motyčka. Trendem posledním let podle něj jsou také destiláty stařené v sudech. "Nebo nějakým způsobem dostařované dřevem. Možná to souvisí s rozmachem páleničářské kultury, spousta lidí nyní experimentuje se stařením v malých soudcích," uvedl.

Vzorky hodnotí v základním kole 40 komisí s asi 350 hodnotiteli, 40 vzorků postoupí do finále, kde je hodnotí 20 odborníků, jež se prvního kola neúčastnili. "Jsou tam zastoupeni lidé s dlouhou páleničářskou praxí, vyučující z vysoké školy chemicko-technologické, samozřejmě i lidé, kteří mají destiláty rádi a mají koštařskou zkušenost," uvedl Motyčka.

Likérka dnes na koštu také uvedla na trh prémiovou Vizovickou slivovici 2015. Slivovice se zlatou barvou vznikla ze švestek, které se urodily před dvěma lety v sadech likérky ve Vizovicích. Naplnilo se jí 5004 lahví. "Byl to skvělý rok, sklidili jsme tehdy přes 500 tun švestek," uvedl Motyčka. Letos se sklizeň odhaduje na 320 tun švestek, loni jich bylo ještě o 130 tun méně.

Hudební program festivalu zahájí v 16:00 letošní vítěz hudebních cen Anděl v kategoriích Zpěvák a Objev roku Tomáš Maček vystupující pod jménem Thom Artway. Dnes se fanoušci mohou těšit také na vystoupení kapel No Name, Mandrage či Tomáše Kluse. Vrcholem sobotního programu je slovenská kapela Elán. Sobotní program oživí tradiční soutěž v pojídání švestkových knedlíků, která začne ve 13:15. O hodinu později budou vyhlášeni vítězové Jelínkova koštu.