V areálu likérky ve Vizovicích na Zlínsku pokračuje 15. července mezinárodní hudební festival Masters of Rock. Na snímku je kytarista Sami Yli-Sirniö z německé skupiny Kreator. ČTK/Glück Dalibor

Vizovice (Zlínsko) - Legendární německá kapela Kreator ovládla v sobotu večer pódium ve Vizovicích na Zlínsku. Jejich vystoupením vyvrcholil třetí festivalový den Masters of Rock. Němečtí hudebníci se se svou efektní show představili před vyprodaným areálem. Ve Vizovicích poprvé zahráli před 11 lety, naposled se zde kapela objevila na zimním Masters of Rock v roce 2012. Kvůli jejich vystoupení se muselo speciálně upravit pódium, řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Jedna z předních kapel trash metalu se v areálu zdejší likérky představila s novou scénou, jejíž součástí jsou LED obrazovky s animacemi a také pyroshow. Jejich písně doprovázela videa, animace, v dramaturgii nechyběly ani výbuchy a plameny. "Museli jsme kvůli jejich vystoupení nechat speciálně vyztužit konstrukci střechy. Pro svou monstrózní show si totiž s sebou dovezli kamion techniky," uvedl Daron.

Kapela přilákala nejen tuzemské fanoušky, ale i obdivovatele z Německa a dalších států. Dohromady se lístky na festival prodaly do 38 zemí světa. "Kreator není záležitostí jen německých fanoušků, je to jedna z největších veličin trash metalu v celém světě. V lednu kapela vydala nové album Gods of Violence, které bylo vyhodnoceno jako nejlepší trash metal album roku," doplnil Daron.

Kapelu založil v roce 1982 Mille Petrozza pod názvem Tormentor. Brzy však skupinu přejmenoval na Kreator. Spolu s kapelami Destruction a Sodom patří k velké trojce německého thrash metalu.

Během sobotního nabitého programu se návštěvníkům Masters of Rock představili například také dánští hardrockeři Pretty Maids či nizozemská symphonic metalová skupiny Delain, kterou doprovodil baskytarista a zpěvák populární kapely Nightwish Marco Hietala. Vůbec poprvé se ve Vizovicích představili spoluzakladatelé Nové vlny britského heavy metalu - skupina Saxon.