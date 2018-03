Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Horní úsek lanové dráhy na Sněžku je kvůli silnému větru mimo provoz. Nepojede pravděpodobně ani ve čtvrtek. ČTK do dnes řekl náčelník lanové dráhy Jiří Martinec. "Není to zatím nic dramatického, ale i tak jsme dnes horní úsek nepustili. V provozu je jen dolní úsek do stanice Růžový hora," řekl Martinec.

Z Růžové hory to je na vrchol Sněžky asi 2,5 kilometru pěšky. Lanovka na Sněžku může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. "Horní úsek bude určitě stát celý den a vypadá to, že i zítra (ve čtvrtek). Na Růžovou horu předpokládám, že by lanovka jet měla," uvedl Martinec.

Meteorologové na dnešek a čtvrtek předpovídají přechod frontálního systému. Vítr by měl zesilovat během dne a už večer dosahovat v nárazech rychlosti přes 60 kilometrů v hodině. "Tři dny jsme teď jezdili a před tím čtyři stáli. Jak přecházejí frontální systémy a mění se teplota, tak většinou nás to postihuje," dodal Martinec.

Podle meteorologů by se dnes mělo počasí od západu začít kazit a pršet začne i na horách. Na čtvrtek předpovídají zpočátku trvalý déšť, teploty do pěti stupňů. V Krkonoších by mělo být chladněji - okolo nuly - a srážky smíšené, na hřebenech sněhové. Během čtvrtka má vítr začít postupně slábnout.

Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení a počasí jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů. První úsek má převýšení asi 510 metrů a druhý 260 metrů. Na dolním úseku vozí cestující 16 kabin, na horním 18.