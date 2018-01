Špindlerův Mlýn - Silný vítr dnes v Krkonoších zastavil dvě sedačkové lanovky ve Špindlerově Mlýně a horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Kvůli technické závadě se dnes na asi čtyři hodiny zastavila také kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu. ČTK to zjistila u provozovatelů areálů. Meteorologové pro dnešek vydali pro Královéhradecký kraj výstrahu před silným větrem, který v Krkonoších může dosahovat až 110 kilometrů v hodině. Zeslábnout má vítr dnes večer.

Ve Špindlerově Mlýně vítr zastavil čtyřsedačkové lanovky na Medvědíně a na Horních Mísečkách. Kvůli technické údržbě jsou ve Špindlerově Mlýně ode dneška do čtvrtka mimo provoz i vlek v horní části Medvědína a dvousedačková lanovka ve Svatém Petru, uvedl špindlerovský skiareál.

Kabinová lanovka na Černou horu se pro poruchu zastavila asi půl hodiny před polednem, mimo provoz byla asi čtyři hodiny. "Lyžaře ještě lanovka pomalou jízdou bezpečně dopravila do horní stanice. Ve středu počítáme s normálním provozem," řekla ČTK mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová. Pro dopravu lyžařů z centrálního parkoviště u kabinové lanovky k černohorským lanovkám Hofmanky a Protěž vlekaři dnes odpoledne posílili skibusové linky.

Na Sněžku dnes jezdil jen spodní úsek do stanice Rúžová hora. Z Růžové hory to je na vrchol Sněžky 2,5 kilometru pěšky. Lanovka na Sněžku může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.