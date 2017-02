Praha - Silný nárazový vítr, který dnes ráno na řadě míst zkomplikoval dopravu a přerušil dodávky elektřiny, začne od západu postupně slábnout. Zklidnit se má také situace na řekách. Během dneška a v sobotu budou zvednuté hladiny hlavně na severu Čech kulminovat a posléze zvolna klesat. Ochladí se, na horách a postupně i v nižších polohách má sněžit, vyplývá z aktuálních informací meteorologů a hydrologů.

Mluvčí Českého meteorologického ústavu (ČHMÚ) Petr Dvořák dnes ráno ČTK řekl, že podle aktuálních údajů měřicích stanic dosahuje vítr v nárazech 70 až 90 kilometrů v hodině, na horách může v poryvech foukat rychlostí 130 kilometrů v hodině, výjimečně i více. Na Sněžce vítr ráno dosahoval rychlosti zhruba 100 kilometrů v hodině a podle meteorologů by mohl na hřebenech během dne přechodně dosáhnout až 145 kilometrů v hodině. Od západu se ale vítr začíná postupně ztišovat, uvedl Dvořák.

Hlásná a předpovědní povodňová služba ČHMÚ informovala, že jsou střední a dolní části toků ještě na vzestupu. Druhý povodňový stupeň platil ráno na Ploučnici ve Stružnici na Českolipsku. První povodňový stupeň je v povodí Orlice, na horní Jizeře, Cidlině, Nežárce, Svatavě a na Ploučnici, platí také na Labi v Kostelci nad Labem. "Na některých moravských tocích se stále vyskytují ledové jevy, které mohou způsobit vzdutí hladin," uvedla povodňová služba. Hladina dolního Labe bude nadále na vzestupu.

Dnes a v sobotu budou hladiny středních a dolních částí toků kulminovat a postupně zvolna klesat. Od západu se má postupně ochlazovat. Srážky budou sněhové, a to zpočátku na horách, během dne i na zbytku území.

Vítr způsobil mnoho poruch, bez proudu jsou tisíce domácností

Tisíce domácností v celém Česku jsou dnes ráno bez proudu kvůli poruchám, které způsobil silný vítr. Problémů navíc přibývá, protože vichřice zatím neslábne. ČTK to sdělili mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž a mluvčí E.ON Vladimír Vácha. Energetici se snaží poruchy odstranit, vítr jim ale práci komplikuje.

"Evidujeme problémy na celém území. Zatím není jasný přesný rozsah škod, ale bez dodávek energie jsou rozhodně tisíce domácností," řekl Kříž. Časně ráno byly podle něj největší problémy na Karlovarsku, nyní je nejvyšší poruchovost spíše ve středních Čechách. "Ale to se rychle mění," dodal Kříž.

Mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Beránková ČTK řekla, že v Pardubickém kraji evidují energetici tři poruchy na vysokém napětí na Pardubicku a Chrudimsku, další desítky na nízkém napětí. "Vítr stále fouká. Naši technici jsou v terénu přes celou noc, některé výpadky se nám podařilo opravit, ale další vznikají silným větrem," řekla Beránková. Doufá v to, že se během dne podaří závady odstranit, na některá místa musí energetici dovézt těžkou techniku.

E.ON zaznamenal kvůli vichřici několik desítek poruch na vysokém napětí na Českokrumlovsku, zejména v okolí Větřní, Vyššího Brodu nebo Lipna nad Vltavou. Problémy jsou i na Prachaticku v lokalitách Vimperska a Volarska, na Jindřichohradecku, na Pelhřimovsku, kolem Počátků a Pacova. "Na odstraňování poruch intenzivně pracujeme," uvedl Vácha.

Vítr by podle meteorologů měl postupně od západu slábnout. Pro západní část země platí výstraha do 10:00, pro východní část pak do 13:00.

Jihočeský kraj

Po nočních nárazech větru nejezdí v jižních Čechách na třech tratích Českých drah (ČD) vlaky kvůli popadaným stromům, místo nich funguje náhradní autobusová doprava. Několik tisíc domácností je bez proudu. Jihočeští hasiči odklidili kvůli silnému větru od čtvrtečního večera do dnešního rána asi 70 stromů ze silnic a železnic. ČTK to řekli mluvčí hasičů, ČD a firmy E.ON. Nejsilnější nárazy větru, 29 metrů za sekundu, zaznamenali meteorologové v Churáňově na Prachaticku.

Na třech tratích ČD nyní kvůli popadaným stromům nejezdí vlaky, místo nich funguje náhradní autobusová doprava. "Jde o trati Veselí nad Lužnicí - České Velenice, kde mezi Majdalenou a Suchdolem nad Lužnicí zastavil vlak před spadlým stromem, předpoklad zprovoznění je v 8:00. Pak na Šumavě trať Vimperk - Volary, také popadané stromy na trati, jezdí náhradní autobusová doprava a výhled zprovoznění je devět hodin dopoledne. Třetí trať je Horní Planá - Nová Pec, tam je jeden strom na trati," řekla ČTK mluvčí ČD Radka Pistoriusová. Stromy padaly mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní. Zavřená byla od 4:00 do 6:00 i trať Březnice - Strakonice u Blatné na Strakonicku, ta již funguje.

Několik tisíc domácností v jižních Čechách a na Pelhřimovsku je bez elektřiny. Výpadky proudu zaznamenala společnost E.ON na Prachaticku, na Lipensku, na Českokrumlovsku, na Jindřichohradecku a Pelhřimovsku.

"Bez dodávek elektřiny jsme měli obce Kvilda a Borová Lada na Prachaticku, obec Studánky a několik obcí na Pelhřimovsku. Dohromady se mohlo jednat o 3000 až 8000 domácností. Práce začaly po 5:00, některé lokality už se podařilo zprovoznit, hodně bude záležet na dalším vývoji počasí, jestli se vítr utiší. Máme všechny techniky v terénu," řekl ČTK Vladimír Vácha, mluvčí E.ON Czech.

Jihočeští hasiči vyjížděli od čtvrteční 19:00 do půlnoci asi ke 40 popadaným stromům, a to především na Prachaticku a Českokrumlovsku. Od půlnoci do 7:00 odklidili ze silnic a železničních tratí dalších asi 30 stromů po celém kraji. "Nemáme hlášené žádné zraněné osoby ani že by stromy padaly na auta. Byly to čistě stromy ze silnic a železnic. Hodně okolo Nové Pece a drážní hasiči projížděli celou trať ze Suchdola nad Lužnicí až do Třeboně, aby ji zkontrolovali," řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

V noci na dnešek zaznamenali meteorologové v Jihočeském kraji nejsilnější nárazy větru na Churáňově, 29 metrů za sekundu, a v Kocelovicích u Blatné na Strakonicku 28 metrů za sekundu. Na jiných místech dosáhly nárazy rychlosti do 25 metrů za sekundu. "Co se týče pátku, ještě dopoledne bude silný vítr kolem 20 metrů za sekundu, více ve vyšších a středních polohách, například na Šumavě. Potom odpoledne a k večeru bude už vítr slábnout," řekl ČTK František Vavruška z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty v jižních Čechách oproti čtvrtku klesnou na čtyři až sedm stupňů Celsia.

Karlovarský kraj

Kvůli velmi silnému větru, který v noci na pátek zasáhl Karlovarský kraj, zasahovali hasiči do 03:00 u 104 událostí. Vítr v nárazech dosahoval rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Způsobil četné výpadky elektrického proudu, popadané stromy zablokovaly několik silnic a přerušen byl i provoz na železniční trati Cheb - Františkovy Lázně. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Kvůli větru omezily ráno provoz i některé lyžařské areály.

"Na likvidaci následků velmi silného větru se podílelo 352 hasičů z 41 jednotky požární ochrany, které operační a informační středisko do třetí hodiny vyslalo celkem na 104 zásahy. V současné době se situace již uklidňuje, nadále ovšem doporučujeme všem občanům dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti vzrostlých stromů i při řízení motorových vozidel," uvedl Kasal.

Podle krajské policejní mluvčí Věry Hnátkové byla v noci kvůli větru zcela uzavřena silnice z Nejdku do Perninku. "Jde o lesní úsek, kde je více popadaných stromů," popsal ČTK vedoucí zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka. Uzavřen je i sjezd z obce Zádub - Závišín k hotelu Krušnohor. "Jde o místní komunikaci města, kde my nezasahujeme," uvedl Bulka. Na oba uzavřené úseky upozorňují dopravní značky.

Lyžařské areály kvůli větru dnes ráno zastavily některé lanovky. Na Klínovci nejezdí Prima Express a CineStar Express, nejezdí sedačková lanovka na Neklidu, na Plešivci nejezdí lanovka Abertamy.

Bez elektrické energie byly po část večera nebo noci například Františkovy Lázně nebo Nová Role. V Habartově spadl strom na střechu městského kulturního střediska, vítr poškodil střechy v Chebu, Toužimi, Aši nebo Zádubu-Závišínu. Další události hasiči řešili například v Karlových Varech, na Kraslicku nebo Mariánskolázeňsku.

Královéhradecký kraj

Hasiči v Královéhradeckém kraji zasahovali v souvislosti se silným větrem během noci a ráno u sedmi událostí, šlo o popadané větve či zlomené stromy, které blokovaly silnice. V souvislosti s větrem nejsou hlášené z kraje žádné škody na majetku či zranění, řekl dnes ČTK operační důstojník královéhradeckých hasičů. Energetici během noci zaznamenali kvůli pádům stromů a větví do vedení zvýšený počet poruch.

"K 9:00 hodině evidujeme na východě Čech 17 poruch na vedeních vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí. Naši technici jsou v terénu a na odstranění poruch intenzivně pracují. Snažíme se, aby dodávka energie byla obnovena do všech domácností co nejdříve," uvedla regionální mluvčí firmy ČEZ Šárka Beránková. Nejpostiženější oblasti jsou v hradeckém kraji Hradecko, Náchodsko a Rychnovsko.

Například na Sněžce vítr dnes ráno dosahoval rychlosti téměř 100 kilometrů v hodině. Podle předpovědi meteorologů by na hřebenech hor mohl vítr dosahovat ojediněle až rychlosti 145 kilometrů v hodině. "Vítr bude během dne od západu slábnout a měnit se na severozápadní. Navečer má foukat jen mírný vítr," uvedli v předpovědi pro hradecký kraj.

Vítr zastavil lanovku na Sněžku, horská služba túry nedoporučuje

Silný vítr dnes zastavil kabinovou lanovku z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Mimo provoz se ocitly spodní i horní úsek lanovky, řekla ČTK pracovnice lanovky. Horská služba v Krkonoších turistům v lokalitě Rokytnice nad Jizerou nedoporučuje hřebenové túry. Pro celé Krkonoše horská služba vydala upozornění na zledovatělý terén. Na Sněžce vítr dnes ráno dosahoval rychlosti až 100 kilometrů v hodině a podle meteorologů by mohl na hřebenech během dne přechodně dosáhnout až 145 kilometrů v hodině.

Provoz lanovky na Sněžku je možný do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Již od úterý byl kvůli silnému větru mimo provoz horní úsek lanovky z Růžové hory na vrchol. Spodní úsek jezdil bez omezení.

Na Sněžce dnes teplota do dnešního rána klesla k minus šesti stupňům Celsia. Meteorologové dnes v Krkonoších předpovídají četnější sněhové přeháňky. Celkem na hřebenech leží asi metr sněhu a v lavinových katastrech platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály.

Hladiny řek v hradeckém kraji kulminují

Kvůli silným dešťům a tání sněhu vzedmuté hladiny řek v Královéhradeckém kraji postupně kulminují. V kraji byly dnes v 7:00 pouze první stupně povodňové aktivity a to na Cidlině, Metuji, Orlici a Kněžné. ČTK to dnes zjistila na webu společnosti Povodí Labe v Hradci Králové.

Podle vodohospodářů v noci v kraji nepršelo, navíc se postupně začalo ochlazovat. "V současné době jsou hladiny většiny vodních toků v horních částech povodí setrvalé, popřípadě zvolna klesají. Ve středních a dolních částech povodí průtoky postupně kulminují," uvedl vedoucí dispečinku Jiří Petr.

Situace by se měla postupně zklidňovat, meteorologové předpovídají během dne další ochlazení, na horách může sněžit. "Hladiny v horních a středních částech povodí budou setrvalé, popřípadě budou zvolna klesat. Mírný vzestup hladin lze očekávat na dolním Labi," uvedl Petr.

Liberecký kraj

Většina toků v Libereckém kraji se do rána vrátila do normálu, druhý povodňový stupeň ale stále platí na Ploučnici ve Stružnici na Českolipsku. Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se tam druhý povodňový stupeň vyhlašuje při dosažení 225 centimetrů, což se stalo ve středu po 21:20. Dnes ráno hladina dosahovala 238 centimetrů a zatím neklesá.

Bdělost platí na Ploučnici v České Lípě a na prvním povodňovém stupni je také Jizera v Železném Brodě. Podle informací z Povodňového portálu Libereckého kraje, který sleduje i menší toky, byly dnes ráno ještě vzedmuté také Oleška a Řasnice na Frýdlantsku. Jinak se už potoky a řeky vrátily do normálu. Pro Liberecký kraj dál platí výstraha před povodní a silným větrem.

V Libereckém kraji se dnes ráno objevují sněhové přeháňky, místy v nižších polohách slabý déšť. Teploty se pohybují od nuly do šesti stupňů. Fouká silný nárazový vítr, který na některých místech dosahoval až 72 kilometrů v hodině. Hasiči zatím zasahovali u čtyř popadaných stromů.

"Spadlý strom zablokoval ulici u nádraží v Jablonci, další na Liberecku spadl do elektrického vedení," řekl ČTK operační důstojník hasičů. Další dva stromy odklízeli hasiči na Českolipsku.

Silný nárazový vítr zastavil lanovku na Ještěd

Silný nárazový vítr zastavil dnes ráno provoz kabinové lanovky na Ještěd v Liberci. Rychlost větru tam v nárazech přesahovala 100 kilometrů v hodině, přípustných je jen 58 kilometrů, potom už je provoz nebezpečný. Jezdit se zřejmě nebude až do večera, podle předpovědi má vítr ustávat až v sobotu, řekl dnes ČTK přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Meteorologové vydali pro Liberecký kraj na silný vítr výstrahu.

Kvůli větru stála lanovka naposledy 21. února, kdy rychlost větru na horní stanici přesahovala v nárazech 72 kilometrů v hodině. Mimo provoz byla lanovka několik dní i v lednu. Nejsilnější poryvy větru naměřili před rokem, kdy rychlost v nárazech přesáhla 130 kilometrů za hodinu. Běžně stojí kvůli větru lanovka zhruba dvakrát třikrát za rok. Poslední roky jsou ale větrné. "Loni byla mimo provoz více než 14 dní, letos už je to posedmé," řekl Štěpán.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd je oblíbenou turistickou atrakcí, v provozu je přes 80 let. Loni navzdory výlukám vyvezla na vrchol rekordních 300.000 lidí, což bylo nejvíc za posledních osm let. Lanovku vybudovala na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Stavba začala 15. června 1932 a do provozu byla dráha uvedena 27. června 1933. V letech 1971 až 1975 byla lanovka modernizována. Trať je dlouhá 1188 metrů a v nejvyšším bodě se lanovka dostává 30 metrů nad zem.

Moravskoslezský kraj

Silný vítr zaměstnává moravskoslezské hasiče. Od půlnoci do dnešních 09:00 evidují už tři desítky výjezdů. Nejčastěji odstraňují spadlé stromy a větve. Na Opavsku a Frýdecko-Místecku vítr poškodil i elektrické vedení. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

"Jde především o odstraňování popadaných a nebezpečně nakloněných stromů a silných větví ze silnic, chodníků, plotů i elektrických drátů. Události se zatím obešly bez zranění i bez větších škod," řekl.

Třináct výjezdů evidují profesionální a dobrovolní hasiči v okrese Bruntál, osm v okrese Opava. Většinou hasiči zasahovali ještě za tmy. Elektrické i telefonní dráty poškodil vítr či spadlý strom v Jakartovicích na Opavsku a Třanovicích na Frýdecko-Místecku.

Olomoucký kraj

Na Šumpersku zaplavila rozvodněná Morava silnici mezi Bohuslavicemi a Lukavicemi. Cesta zde bývá pod vodou každoročně, řidiči budou muset úsek zřejmě několik dní objíždět. Ostatní vozovky v Olomouckém kraji jsou sjízdné bez omezení, místy může dopravu komplikovat silný vítr. V regionu vítr zatím příliš škody nenapáchal, hasiči už ale měli 17 výjezdů hlavně k popadaným stromům, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

"V drtivé většině výjezdů se jedná o spadené stromy na komunikacích či větší větve. Hasiči také ve Zlatých Horách na Jesenicku řešili uvolněné plechy na střeše objektu," uvedl Hošák.

Na silnici mezi Bohuslavicemi a Lukavicemi je zhruba půl metru vody. "Bude to uzavřeno na delší dobu. Pokud však nebudou srážky, mohlo by se to zastavit. Je to v tomto úseku pokaždé, místní jsou zvyklí," řekl dnes ČTK dispečer šumperské správy silnic. Naopak silnice mezi Tršicemi a Vacanovicemi na Olomoucku, kterou zaplavila v noci z úterka na středu voda z polí, je již sjízdná. "Otevřena byla ve čtvrtek v 15:30," řekl dnes ČTK dispečer olomoucké správy silnic.

V ostatních částech regionu by měly být silnice sjízdné bez problémů, na některých místech však správci cest upozorňují na silný vítr. Nárazový vítr může komplikovat dopravu například na Šumpersku i na Prostějovsku, silný vítr fouká na Přerovsku, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. V kraji nedosahují zvednuté hladiny toků nyní žádného povodňového stupně. V Lupěném na Šumpersku, kde byl ve čtvrtek dosažen první stupeň na Moravské Sázavě, již hladina dnes ráno poklesla zhruba 30 centimetrů pod tuto hranici.

Pardubický kraj

Silný vítr způsobil v noci na dnešek výpadky elektrické energie. Technici je postupně opravují. Energetici evidují tři poruchy na vysokém napětí na Pardubicku a Chrudimsku, další desítky na nízkém napětí. ČTK to řekla skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Beránková.

"Vítr stále fouká. Naši technici jsou v terénu přes celou noc, některé se výpadky se nám podařilo opravit, ale další vznikají silným větrem," řekla Beránková. Doufá, že během dnes podaří závady odstranit, na některá místa musí energetici dovézt těžkou techniku.

Hasiči dosud vyjížděli odstranit dva stromy, které spadly na Pardubicku a u Luže na Chrudimsku. Silný vítr dál fouká, další zásahy se očekávají, řekl ČTK operační důstojník hasičů.

Praha

Silný nárazový vítr dnes v noci a ráno v Praze lámal stromy a větvě, ničil billboardy, shazoval plechy ze střech. V souvislosti s počasím zaznamenali hasiči několik desítek případů, mimo jiné odstraňovali téměř 20 stromů popadaných na komunikace. V Nuslích musela být dočasně uzavřena Hvězdova ulice kvůli utrženému semaforu.

"V Kunraticích například spadl strom na dvě zaparkovaná osobní auta, v Petrovicích padlý strom přes křižovatku poškodil zídku rodinného domu," sdělila dnes ČTK mluvčí pražských hasičů Pavlína Adamcová. V Letňanech a na Žižkově se uvolnily plechy ze střech.

Také policisté zaznamenali podle mluvčího Jana Daňka řadu případů, kdy vítr lámal stromy, ničil plachty, shazoval plechy, reklamní cedule či dopravní značení. Poškozený semafor v Nuslích už opravil technik a Hvězdova ulice je znovu průjezdná, dodal.

Výstraha na velmi silný vítr platí pro Prahu i další kraje do dnešních 10:00.

Plzeňský kraj

Silný vítr láme v Plzeňském kraji stromy a větve. Stromy spadly na vlak a uvěznily autobus, nikdo se nezranil. Hasiči měli od čtvrtečního odpoledne do dnešního rána na 110 výjezdů souvisejících s počasím, řekla dnes ČTK krajská mluvčí Pavla Jakoubková.

"Ve většině případů hasiči odklízeli ze silnic popadané stromy a větve nebo odstraňovali uvolněné konstrukce hrozící pádem," řekla mluvčí. U Babylonu na Domažlicku zasáhla koruna stromu projíždějící nákladní vlak. Na okrese Plzeň-sever mezi Nekmířem a Lhotkou zůstal mezi spadanými stromy uvězněn autobus. K žádnému zranění nedošlo. Nejvíce potíží působil silný vítr na Tachovsku, kde měli hasiči až třetinu ze všech zásahů souvisejících s větrem. Na severním Plzeňsku to byla téměř pětina událostí. Často zasahovali také na Domažlicku a Rokycansku. "Očekává se, že jak po rozednění lidé začnou zjišťovat škody, počet výjezdů se ještě zvýší," uvedla Jakoubková.

K událostem souvisejícím s větrem je podle ní nutné připočíst i některé požáry. Ve čtvrtek před půlnocí hasiči zasahovali na Domažlické třídě v Plzni u požáru unimobuněk. Vinou silného větru se oheň rychle y nekontrolovatelně šířil do okolí. I tak se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu do hodiny od ohlášení. Před 6:00 v lese u Líní na Plzeňsku zlikvidovali požár trávy zaviněný jiskřením drátů elektrického vedení, které se v důsledku silného větru dotýkaly. Další požár zapříčiněný spadlými dráty elektrického vedení hasiči řešili v Rozvadově. Všechny požáry se obešly bez zranění, škody všech událostí nepřesáhly 5000 korun.

Hasiči doporučují lidem, aby nyní nechodili do lesa a při průjezdu lesními úseky dbali zvýšené pozornosti.

Středočeský kraj

Středočeským hasičům výrazně stoupl počet výjezdů kvůli silnému větru. Během noci vyjížděli ke zhruba 60 událostem, od rána to jsou další desítky. Převažuje technická pomoc u padlých stromů a větví, které jsou i na silnicích. "Nejhorší je situace na Benešovsku," řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel.

Situace by se podle předpovědi měla uklidnit kolem 10:00, do té doby slouží hasiči v posílené směně. Dosud nezaznamenali žádný případ se zraněním.

Řidiči by na hlavních tazích měli počítat s nárazovým větrem, na dálnici D7 poblíž Stehelčevsi na Kladensku spadl strom, zhruba hodinu kvůli tomu byl uzavřen jeden jízdní pruh.

Ústecký kraj

Osobní vlak najel na trati mezi Děčínem a Rumburkem do stromu. Doprava v úseku mezi Rybništěm a Krásnou Lípou je přerušená, vyplývá z informací Českých drah. Stovky domácností především na Děčínsku jsou bez dodávek elektřiny.

Nehoda se podle operačního důstojníka krajských hasičů obešla bez zranění. "Na místě jsou drážní hasiči," řekl ČTK. Krajští hasiči vyjížděli od 5:00 asi ke čtyřem desítkám případů. "Většinou šlo o jednotlivé popadané stromy, nebylo to nic dramatického," doplnil operační důstojník.

Silný vítr připravil v Ústeckém kraji stovky domácností o dodávky elektřiny. Nejvíc poruch na vysokém napětí je hlášeno na Děčínsku. Bez proudu jsou obyvatelé Jetřichovic, Arnoltic, Bynovce a také v obcích Kámen a Ludvíkovice. Poruchy jsou hlášeny také v oblasti Chřibské, Krásné Lípy a Rybniště. "Už v průběhu noci se nám podařilo řadu poruch odstranit, stále ale fouká silný vítr, v terénu jsou všechny poruchové čety. Nejčastější příčinou je pád stromů a větví do vedení, popřípadě větrem ulomené izolátory," řekla dnes ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Silný vítr se podle policejního webu nedotknul silniční dopravy. Portál silničářů jen upozorňuje na silný vítr v horských oblastech komunikací, včetně dálnice D8.

Vítr může podle meteorologů dosahovat v Ústeckém kraji zpočátku ještě rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, na horách 110 až 130 kilometrů za hodinu.

Kraj Vysočina

Na Vysočině dnes komplikuje dopravu silný vítr. Na hlavním tahu číslo 19 mezi Pelhřimovem a Táborem spadly stromy na cisternu a na kamion. Doprava tam stála přes hodinu, zraněn nikdo nebyl, řekla ČTK mluvčí policie Dana Čírtková. Problémy jsou i na železnici. Hasiči od 05:00 vyjeli k 17 událostem, nejvíc práce měli zatím na Pelhřimovsku. Výstraha meteorologů před silným větrem platí na Vysočině do dnešních 13:00.

V Čížkově na Pelhřimovsku spadl smrk na dráty elektrického vedení. "V tuto chvíli tam míří technik energetické společnosti," uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Vyvrácené stromy ze silnic odstraňovali hasiči kupříkladu u Žirovnice, Sedlice a Chýstovic na Pelhřimovsku a u obcí Bílý Kámen a Rančířov na Jihlavsku. U Břevnice nedaleko Havlíčkova Brodu spadl strom do kolejiště, zasahují tam drážní hasiči, uvedla mluvčí.

Podle údajů Českých drah byla kvůli větrné smršti asi hodinu uzavřená vlaková trať mezi Havlíčkovým Brodem a Rozsochatcem, provoz byl obnoven v 06:30. Zpoždění nabírají vlaky mezi Golčovým Jeníkovem a obcí Vlkaneč kvůli poruše trakčního vedení.

Na Vysočině dnes může místy sněžit, nejvyšší odpolední teploty budou mezi čtyřmi až osmi stupni Celsia. Silný západní vítr s nárazy 70 až 90 kilometrů v hodině se bude odpoledne měnit na mírný severozápadní.