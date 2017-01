Praha - Nový sníh a silný vítr dnes ráno komplikovaly dopravu v řadě krajů, výrazněji ve Středočeském, Libereckém kraji a Karlovarském kraji a na Vysočině. Na silnicích se tvořily sněhové jazyky. Kvůli počasí přibylo nehod, dálnici D4 ve středních Čechách a dálnici D6 v Karlovarském kraji zablokovaly havárie kamionů. V Nymburce zaváté výhybky omezily provoz na železnici. Sněžit má i přes den. Podle meteorologů hrozí v Čechách a na Vysočině až do večera ledovka.

Ve východní části Německa způsobilo náledí už v noci na dnešek desítky dopravních nehod. Problémy v dopravě kvůli náledí hlásí také Rakousko.

Ve středních Čechách silničáři ráno hlásili dva uvízlé kamiony, provozu bránily ve Štěchovicích u Prahy a poblíž Mirošovic na Benešovsku. Dálnici D4 na 17,5 kilometru ve směru na Prahu uzavřela nehoda nákladního auta, řidiči ale mohou místo nehody objet přes sjezd a nájezd u Mníšku pod Brdy. Kvůli zavátým výhybkám ve stanici Nymburk-město musely některé dálkové vlaky jet odklonem přes Lysou nad Labem, vlaky regionální dopravy nabíraly zpoždění.

Až pět centimetrů sněhu připadlo v noci v Libereckém kraji, uzavřena zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice z Mníšku na Frýdlant a česko-polský přechod v Habarticích. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních, sůl na vozovkách kvůli teplotám až minus deset stupňů Celsia účinkuje jen pomalu. Při střetu autobusu s osobním autem v Jablonci nad Nisou byl zraněn chodec, havarovaná auta komplikovala dopravu z Turnova na Semily nebo ve Svoru na Českolipsku.

Na Vysočině dnes sněží a kvůli nárazovému větru se na silnicích tvoří sněhové jazyky. Sjízdné jsou s velkou opatrností. V kopcích nemohou vyjet kamiony. Přibývají dopravní nehody, auta havarovala i na dálnici D1, ale nikdo při nich zatím nebyl vážněji zraněn.

V Karlovarském kraji se na silnicích tvoří ledovka, namrzat místy začaly také v Plzeňském kraji. Kvůli srážce dvou kamionů byla navíc kolem 9:30 uzavřena dálnice D6 u Karlových Varů směrem na Cheb. Jeden kamion blokuje dálnici napříč, druhý je mimo vozovku.

"Situace je horší na silnicích ošetřovaných solí. Každá další přeháňka nasolení zředí a silnice znovu namrzá. Na některých místech jsme byli už třikrát, situace se po přejetí sypače rychle mění," řekl ČTK dispečer silničářů Plzeňského kraje Jiří Slapnička.

V jižních Čechách může na Strakonicku a Prachaticku dopravu komplikovat mrznoucí déšť, na Jindřichohradecku sněhové přeháňky. Zledovatělé zůstávají silnice ve vyšších polohách i v dalších krajích, níže na nich může být břečka.

Jihočeský kraj

Všechny vozovky v Jihočeském kraji jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na Strakonicku a Prachaticku může dopravu komplikovat mrznoucí déšť, na Jindřichohradecku zase sněhové přeháňky. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Teploty v regionu se po ránu pohybují od nuly do minus devíti stupňů Celsia. Vozovky prvních tříd jsou po chemickém ošetření mokré. Na silnicích nižších tříd na Jindřichohradecku, Písecku, Strakonicku a Táborsku leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v Jihočeském kraji přes den sněžit. Místy se může vyskytovat mrznoucí déšť a tvořit ledovka.

Jihomoravský kraj

Řidiči na jižní Moravě si dnes musejí dát pozor na silnicích na slabou vrstvu nového sněhu a na další sněhové přeháňky během dne. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, na komunikacích nižších tříd zůstává vrstva ujetého sněhu krytá inertním posypem. Vyplývá to z informací na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. V části kraje sněží a podle meteorologů lze čekat během dne další srážky, hrozí také ledovka či sněhové jazyky.

Teplota se ráno v kraji pohybuje nejčastěji mezi minus devíti až minus šesti stupni Celsia a sněžení také snižuje viditelnost. Meteorologové varují před vydatnějšími srážkami a sněhovými jazyky během dne na především na Blanensku. Teploty se dnes mají pohybovat mezi minus čtyřmi a nulou.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji od pondělního večera drobně sněžilo nebo padal sníh s deštěm, při teplotách pod nulou může na silnicích vznikat ledovka. Dopoledne zkomplikovala provoz na dálnici D6 na 134. kilometru u Karlových Varů nehoda dvou kamionů, po níž musela být silnice směrem na Cheb uzavřena.

Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu je protažená, ale na Chebsku na silnici zůstala vrstva sněhové břečky. Před 10:00 museli policisté dálnici uzavřít kvůli kolizi dvou kamionů, která se stala mezi exity Jenišov a Nové Sedlo. Jeden nákladní vůz blokoval dálnici napříč, druhý zůstal podle policie mimo vozovku. Silničáři odhadli, že uzavírka potrvá zhruba dvě hodiny.

Teploty v kraji se ráno pohybovaly okolo minus tří až minus šesti stupňů, silnice mohou namrzat. Silničáři také upozorňují na možnost vzniku sněhových jazyků ve vyšších polohách, zejména v Krušných horách.

Podle předpovědi meteorologů má nebezpečí ledovky trvat celý den, přes den může znovu i sněžit.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo. Na některých silnicích vítr začal tvořit sněhové jazyky a návěje, například na Jičínsku v okolí obcí Příchov, Markvartice, Stéblovice, Jinolice a Kněžnice a ve vyšších polohách na Náchodsku. Řidiči by při jízdě měli být velmi opatrní. Teploty se dnes ráno pohybovaly od minus pěti do minus devíti stupňů, zjistila ČTK u silničářů a meteorologů v kraji.

Dnes by v Královéhradeckém kraji mělo být převážně zataženo s občasným sněžením. Ojediněle se čeká mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Teploty by se měly pohybovat od minus tří do nuly, na hřebenech hor má být kolem minus dvou stupňů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji napadlo do rána až pět centimetrů sněhu, silnice jsou s opatrností sjízdné. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních. Teploty klesají až k minus deseti stupňům, a sůl tak účinkuje jen pomalu. Uzavřena zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice z Mníšku na Frýdlant a česko-polský přechod v Habarticích. Už nesněží, ale fouká tam vítr a silnici zafoukává, uzavřena zůstane zřejmě nejméně do 10:00 řekl ČTK Petr Vach, vedoucí údržby komunikací libereckého závodu EUROVIA CS.

V Libereckém kraji krátce před 08:00 nesněžilo, problémy se ale objevují na všech silnicích. Práci silničářům komplikuje vítr, který vytváří sněhové jazyky. I na hlavních tazích leží vrstva sněhu, která může klouzat, řidiči by to neměli podceňovat. V kraji přibývá dopravních nehod. Nejvážnější se stala ráno v Jablonci nad Nisou, kde se střetl autobus s osobním autem a zraněn byl při tom i chodec. Další nehodu řeší policie na silnici před Libercem ve směru od Turnova, havarovaná auta komplikují dopravu z Turnova na Semily nebo ve Svoru na Českolipsku.

Pro kamiony zůstává zatím otevřená silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov, ve stoupání tam ale mohou mít potíže. Někteří řidiči raději nasadili řetězy. Přesto je na trase několik odstavených nákladních aut, která mohou komplikovat dopravu. "Je to na hraně, sůl tam účinkuje pomalu, ale už by se to mělo zlepšovat," řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která za údržbu komunikací v Libereckém kraji zodpovídá. Doporučená alternativní trasa do Polska pro nákladní vozy je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35, tam je sněhu minimum.

V Libereckém kraji je dnes ráno většinou zataženo, místy se mohou objevovat sněhové přeháňky. Fouká ale vítr, který může na otevřených úsecích vytvářet sněhové jazyky a závěje. Problémy dělá nejen na silnici 13 na Frýdlantsku, ale také třeba v Kamenickém Šenově, Hrádku nad Nisou nebo Bílém Kostele. I na hlavních tazích v kraji leží vrstva rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd je zledovatělá vrstva ujetého sněhu, v níž se tvoří vyjeté koleje, i tam by měli být motoristé opatrní. Vozovky hlavně v horách jsou navíc zúžené vysokými sněhovými mantinely

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji pokryl v noci na dnešek nový sníh. Do terénu vyrazili silničáři ve všech okresech. Na mnoha místech jde zatím jen o poprašek, který leží především na vedlejších cestách. Všechny vozovky v kraji jsou nyní sjízdné, další sněžení se očekává během dne. ČTK to dnes řekl dispečeři správ silnic.

Sněžit začalo nad ránem na severu kraje, ale i v nižších částech regionu. "Na Šumpersku sněžilo od 03:30 do 05:30, napadl poprašek sněhu. Nyní začalo sněžit znovu, očekáváme, že toho bude více. Silnice ošetřované chemicky jsou nyní holé a mokré a na inertech leží poprašek na zledovatělé vrstvě sněhu kryté posypem," řekl dnes ČTK dispečer šumperské správy silnic.

Na Jesenicku zaznamenali silničáři nad ránem nárazový vítr, který místy tvořil sněhové jazyky, nyní se už utišil. "Na Jesenicku sněžilo v pásech, chytlo to Mikulovice, Ostružnou či Červenohorské sedlo. Zatím žádný problém v dopravě nemáme, momentálně nesněží," uvedl tamní dispečer.

Na vydatnější sněžení se připravují silničáři na Olomoucku. "Sněžilo a stále sněží v části olomouckého okresu. V současné době máme v terénu sedm vozidel, další se připravují, s hromadným výjezdem počítáme v 08:00. Část silnic v okrese je tak suchá, část mokrá a od středních poloh leží slabá vrstva sněhu," řekl ČTK dispečer olomoucké správy silnic. Sníh pokryl také silnice Přerovska i Prostějovska. Vrstva nového sněhu tam leží především na silnicích druhých a třetích tříd, opatrnost je na místě.

Pardubický kraj

Na silnicích v Pardubickém kraji leží nový sníh. Dopravu znesnadňuje zvláště ve výše položených oblastech, někde může být i zledovatělý. Všechny komunikace jsou ale s opatrností sjízdné.

Vrstva nového sněhu čeká řidiče na státních i krajských silnicích v oblasti Lanškrouna, Pardubic, Skutče, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Poličky a v Železných horách. V okolí Hlinska, Poličky, Vysokého Mýta a Třemošnice vznikají vlivem větru sněhové jazyky.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, ve východní a jižní části regionu foukal silný až nárazový vítr. Na většině území sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly od minus 11 do minus čtyř stupňů.

Plzeňský kraj

Silnice v celém Plzeňském kraji lokálně namrzají. Po dešťových či sněhových srážkách je na nich rozbředlý sníh nebo mokro. Silničáři jsou v terénu celou noc, místy ale nestíhají se zledovatělým povrchem bojovat. Na některých silnicích krátce stála doprava, než přijel sypač problematické místo upravit, řekl dnes ČTK dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. Na silnicích se stalo také už několik nehod.

"Situace je horší na silnicích ošetřovaných solí. Každá další přeháňka nasolení zředí a silnice znovu namrzá. Na některých místech jsme byli už třikrát, situace se po přejetí sypače rychle mění," řekl.

Podle dispečera hrozí nebezpečí námrazy kdekoliv v regionu, teploty se pohybují kolem minus pěti stupňů až nuly. V nižších polohách na Klatovsku a Domažlicku pršelo, ve vyšších sněžilo. Na Plzeňsku či Rokycansku spíše sněžilo, uvedl dipečer.

Středočeský kraj

Dopravu ve středních Čechách komplikuje v úterý sněžení, které je hlášeno z většiny míst v kraji. Řidiče na vozovkách čeká nová vrstva sněhu a na některých silnicích první třídy na Nymbursku, Kolínsku, Kutnohorsku a Praze-východ. Na Kolínsku a Kutnohorsku jsou hlášeny i sněhové jazyky. Rozbředlý sníh po chemickém ošetření leží na Pražském okruhu, dálnici D5 a D8. Silničáři hlásí uvízlé kamiony, dálnice D4 je kvůli nehodě nákladního auta na 17,5 kilometru ve směru na Prahu uzavřena. Problémy jsou také na železnici, kvůli sněhu byl omezen provoz na nymburském nádraží. Poruchu zabezpečovacího zařízení má stanice Pečky, vlaky nabírají zhruba půlhodinové zpoždění.

Nákladní auto havarovalo na D4 chvíli před šestou hodinou ráno. "Při nehodě se nikdo nezranil," řekla ČTK mluvčí středočeské policie Lucie Nováková. Podle ní auta sjíždějí na exitu 18 na Mníšek pod Brdy a na dálnici se vrací druhým, nájezdovým ramenem. Omezení se očekávají až do 12:00, z nákladního vozidla uniklo velké množství nafty.

Železniční dopravu pak komplikovaly zaváté výhybky ve stanici Nymburk-město. Některé dálkové vlaky podle webu Českých drah jezdily odklonem přes Lysou nad Labem, vlaky regionální dopravy nabíraly zpoždění. Kolem půl deváté se problémy podařilo odstranit. Porucha zabezpečovacího zařízení komplikuje provoz vlaků mezi Prahou a Kolínem, vlaky nabírají zhruba půlhodinová zpoždění. Tam se komplikace očekávají zhruba do 10:30.

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou Pražský okruh a dálnice D4, D5, D6 a D8 a některé silnice prvních tříd na Mladoboleslavsku, Nymbursku, Příbramsku, Kladensku a Rakovnicku. Ve všech okresech jsou pouze se zvýšenou opatrností sjízdné silnice nižších tříd.

Na několika místech v kraji se podle informací silničářů tvoří sněhové jazyky, například na silnicích první třídy číslo 16, 32 a 38 na Mladoboleslavsku a Nymbursku či na silnicích 9 a 16 na Mělnicku. Podle webu dopravních informací uvízl na několika místech v kraji kamion, který brání provozu, třeba ve Štěchovicích u Prahy nebo u Mirošovic na Benešovsku.

Teploty ve Středočeském kraji se dnes ráno pohybují mezi minus osmi a minus dvěma stupni Celsia. Na celém území je zataženo a fouká slabý vítr, pouze na Mělnicku je hlášený nárazový vítr. Na většině území sněží. V platnosti je výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před ledovkou.

Kraj Vysočina

Na Vysočině dnes sněží a kvůli nárazovému větru se na silnicích tvoří sněhové jazyky. Silnice jsou sjízdné jen s velkou opatrností. V kopcích nemohou vyjet kamiony. Přibývají dopravní nehody, auta havarovala i na dálnici D1, ale nikdo zatím nebyl vážněji zraněn, řekla ČTK mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Podle meteorologů musejí řidiči se sněžením a sněhovými jazyky na Vysočině počítat celý den.

"Problémy jsou všude. Lidé volají z celého kraje, že tam uvízl kamion," uvedl dispečer krajské správy a údržby. Kamiony nemohou vyjet kupříkladu v některých úsecích hlavního tahu číslo 38 mezi Želetavou, Jihlavou a Havlíčkovým Brodem, a také u Humpolce. Podle jednoho z řidičů byla kolem 09:00 několik kilometrů dlouhá kolona nákladních aut u Štoků. "Na Havlíčkův Brod všechny kamiony stojí a mezi nimi se proplétají osobní auta," řekl ČTK.

Silnice mezi obcemi Rankov a Čachotín poblíž Chotěboře byla nad ránem uzavřena kvůli porouchanému autobusu.

V noci na dnešek měli silničáři v terénu přes 100 sypačů, jezdí také traktory s radlicemi. "Netvoří se ledovka, jak byla předpověď, protože je minus osm stupňů, ale chumelí a fouká nárazový vítr," uvedl ráno dispečer krajské správy. Kdo dnes nemusí vyjíždět, měl by podle něj raději zůstat doma.

Na Vysočině je dnes zataženo a místy hustě sněží. Podle výstrahy meteorologů může v tomto kraji připadnout do středečního rána až 15 centimetrů sněhu. Nejvyšší odpolední teploty budou minus šest až minus dva stupně Celsia. Výstraha na tvorbu ledovky a sněhových jazyků platí do dnešního večera.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno místy komplikují silný vítr a sněhové přeháňky. Na horách Vsetínska silnice nižších tříd stále pokrývá zledovatělá vrstva sněhu. Ostatní vozovky ve Zlínském kraji jsou většinou holé a vlhké nebo holé, suché a vymrzlé, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V kraji je převážně zataženo. Teplota se ráno pohybovala od minus osmi do minus tří stupňů Celsia. Odpoledne podle meteorologů stoupne nejvýše na minus jeden stupeň Celsia. Podle předpovědi bude během dne postupně na většině území Zlínského kraje sněžit.

Sněžení by mělo pokračovat i v noci na středu a po celou středu, ustávat by mělo až ve středu večer. Na čtvrtek pak předpověď očekává jen ojedinělé mrholení. Noční teploty v těchto dnech klesnou již jen k minus pěti stupňům, denní stoupnou až na plus tři stupně Celsia.