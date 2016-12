Ostrava - Hokejisté Vítkovic vydřeli v 32. kole extraligy v souboji sousedů v tabulce nejtěsnější vítězství 3:2 nad Mladou Boleslaví. Rozhodující úder podnikli v úvodu třetí části, když nerozhodné skóre během 73 sekund převážili dvěma góly Jana Hudečka a Vojtěcha Tomiho. Ostravané posedmé v řadě zabodovali, naopak Boleslav už sedm kol na plný bodový zisk čeká.

Vítkovice nastoupily bez zraněného gólmana Bartošáka, ale jeho náhradník Dolejš si ještě pořádně nesáhl na puk, a už ho lovil z brány. Hosté totiž hned ve druhé minutě za deset sekund využili přesilovou hru, když Lenc zblízka úspěšně tečoval Klepišovo nahození od modré čáry.

Další gól nabídl hostům v páté minutě za vlastní brankou otálející Stastny, Jonák ho okradl o puk, ale ve velké příležitosti úplně sám před brankou ztroskotal na Dolejšovi.

Po svižném úvodu se však zápas začal měnit v těžkopádný a upracovaný hokej. Nejlépe ho ilustroval vyrovnávací gól, který také domácí dokázali vstřelit z první početní výhody. Po nevídaném závaru před mladoboleslavskou brankou se hromadu těl před Lukášem pokoušeli prostřelit Hudeček a Olesz, ale až na několikátý pokus kotouč za čáru propasíroval Hrbas.

Opatrně hrané utkání bylo ve druhé části chudé na gólové příležitosti. Až v 37. minutě zůstal za vítkovickou obranou Orsava, ale Dolejš jeho pokusy zlikvidoval.

Daleko největší šanci dostal ve 41. minutě mladoboleslavský Hyka. Za Slobodův faul v gólové situaci jel na Dolejše trestné střílení, ale vítkovický gólman jeho ránu s ledovým klidem zmařil lapačkou.

Středočechům se to vzápětí zle vymstilo. Jejich dvě zaváhání v obranném pásmu soupeř dokázal potrestat a strhnout utkání na svoji stranu: Hudeček ve 44. minutě využil toho, že Voráček nevyhodil puk a nekompromisně z brankoviště překonal Lukáše. O 73 sekund později ztratil kotouč za bránou Látal a Tomi zblízka skóroval potřetí.

Hosté se přesto sebrali a po Orsavově snížení ve 49. minutě se ještě několikrát dostali do nebezpečné blízkosti vítkovické branky. Ale k vyrovnání nevedla ani 78 sekund dlouhá power play. Vítkovice proti Boleslavi uhrály první body v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Trnka (Vítkovice): "Pro nás to bylo typické utkání čistě o bojovnosti. Ovlivnila to i značná marodka. První třetina neměla z naší strany ideální začátek, jako bychom nechali nohy pod vánočním stromečkem a podržel nás hodně gólman. Zlepšilo se to až od poloviny druhé třetiny. V třetí třetině to byla klasická bojovnost. Jsme rádi, že se to k nám přiklonilo a máme plný počet bodů proti silnému soupeři."

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "Po vyrovnané první třetině jsme ve druhé přitlačili a vytvořili si šance. Vyhráli jsme ji, myslím, 17:7 na střely, ale nevyužívali jsme je šance. To štěstí se k nám neotočilo. Za stavu 1:1 jsme neproměnili ani trestné střílení. Z hokeje vyplynuly chyby, to se stává, a soupeř je potrestal. V zápase se ale i přes prohru objevily věci, které se snažíme změnit a nějaké zlepšení tam bylo."

HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. Hrbas (Olesz, Hudeček), 44. Hudeček, 45. Tomi (Gřeš) - 2. Lenc (Klepiš, Trončinský), 49. Orsava (Jonák, M. Látal). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:2. Diváci: 5403.

Vítkovice: Dolejš - Sloboda, Klok, Sedlák, Hrbas, Kovář, Výtisk - Tybor, O. Roman, Kucsera - Vandas, E. Němec, D. Květoň - Hudeček, Y. Stastny, Olesz - Gřeš, Tomi. Trenéři: Trnka a Vůjtek st.

Mladá Boleslav: Lukáš - Trončinský, Kučný, Kurka, Jan Hanzlík, Voráček, Stříteský, Štich - Hyka, Musil, Lenc - Orsava, Klepiš, Žejdl - M. Látal, Jonák, Pospíšil - od 50. navíc Flynn. Trenéři: F. Výborný a Žabka.