Ostrava - Hokejisté Vítkovic zdolali v 33. kole extraligy Karlovy Vary 3:1 a poosmé v řadě dokázali zaznamenat bodový zisk. Dvě asistence si připsal Lukáš Kucsera, vítězství domácích po jeho přihrávce v oslabení zpečetil Erik Němec svým prvním gólem v sezoně. Vítkovice na domácím ledě porazily Karlovy Vary posedmé za sebou, Energie čeká na výhru venku od 15. listopadu.

I bez stále zraněného gólmana Bartošáka a několika dalších hráčů se Vítkovice stále drží na úspěšné vlně. Domácí i proti Karlovým Varům začali zhurta a už po dvaceti sekundách zazvonil Tybor na tyčku hostující brány. I v další šanci Tybor selhal, ale jeho nepřesnou střelu z mezikruží poslal z úhlu do sítě Roman a těsně po skončení první vítkovické přesilovky v sedmé minutě otevřel skóre.

Ostravané oplývali nasazením a první dějství měli pod kontrolou právě díky výbornému pohybu. Druhý gól měl ve 13. minutě na hokejce opět Roman, ale ze sóla blafákem Honzíka nevyšachoval. Karlovarský brankář zmařil i další velkou příležitost Hudečka. Krátký byl až na Urbancův švih, který v 18. minutě před brankářem zřejmě ještě lehce škrtl o projíždějícího hráče. Ale ani Energie nehrála špatný zápas a naděje oživila rychlým snížením, o které se už o 29 sekund později zblízka postaral Mikulík.

Akcie Západočechů mohly jít nahoru ještě víc v 27. minutě, ale promarnili 35 sekund přesilové hry pěti proti třem. Tíhu okamžiku soupeř rychle vzápětí zvýraznil třetí brankou v končícím klasickém oslabení. Hosté ponechali bez povšimnutí na kruhu Němce, který se po ideálním pasu Kucsery volejem nezmýlil a zaznamenal svou první trefu v sezoně.

Domácí se za stavu 3:1 upnuli na bezchybnou hru ve středním pásmu, ale z každé příležitosti vyráželi do nebezpečných brejků. Vítkovické mohli definitivně uklidnit Tomi a Hudeček, ale Honzík jejich střely vyrazil. Poslední tým soutěže přesto závěr už ničím nezdramatizoval.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Trnka (Vítkovice): "První třetina byla z naší strany výborná. Tedy až na poslední tři minuty, kdy jsme soupeři dovolili vstřelit branku. Bohužel jsme v ní opět neproměnili šance, ale to je náš dlouhodobý problém. Druhá třetina už byla trošku rozháraná, ale i proto, že se soupeř zlepšil. Jsem ale rád, že jsme si výsledek v třetí třetině pohlídali. Pro nás to jsou další důležité body."

Jan Tlačil (Karlovy Vary): "My jsme utkání nezačali dobře. Hráči neplnili to, co jsme si řekli na poradě, a dostávali jsme se pod tlak. Z toho pramenily fauly. Druhá třetina už byla lepší. Ale paradoxně jsme dostali gól v naší přesilovce a krátce poté, co jsme nevyužili přesilovku pět na tři. To byl zřejmě klíčový moment. Hráči pak už byli pod velkým tlakem a závěr utkání už nezvládli."

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. O. Roman (Tybor, Kucsera), 19. Urbanec (Olesz), 28. E. Němec (Kucsera) - 19. Mikulík (T. Rachůnek). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 6837.

Vítkovice: Dolejš - Sloboda, Urbanec, Hrbas, Baranka, Kovář, Výtisk - Tybor, O. Roman, Kucsera - Hudeček, Y. Stastny, Olesz - Vandas, E. Němec, D. Květoň - Tomi, Balán, Illéš - od 41. navíc Szturc. Trenéři: Trnka a Vůjtek st.

Karlovy Vary: Honzík - Dujsík, Harant, Sičák, M. Rohan, Rýgl, T. Dvořák, Benák - Mikulík, Tuominen, T. Rachůnek - Davídek, Skuhravý, Vachovec - D. Kindl, Dušek, Mullane - Kohout, Gríger, Harkabus. Trenéři: Tlačil a Antonik.