Pardubice - Hokejisté Vítkovic otočili v 50. kole extraligy zápas v Pardubicích a výhrou 3:1 si upevnili při úspěšném boji o předkolo play off osmé místo. V posledních dvou zápasech navíc mohou ještě usilovat o přímý postup do čtvrtfinále. Dynamo v zápase rychle vedlo, ale ostravský klub třemi góly otočil stav a dokráčel k tříbodovému vítězství. Pardubice nadále zůstávají poslední.

Dynamo odstartovalo zápas s ofenzivní chutí a už po 42 vteřinách slavilo vedení. Kombinaci celého prvního útoku zakončil po kličce brankáři Nahodil. Na pardubické poměry spoře zaplněné tribuny pak sledovaly vyrovnaný boj, čemuž od osmé minuty odpovídalo i skóre. Brankáře Kloučka, který v extralize poprvé nastoupil od úvodního vhazování, překonal střelou od modré čáry Klok.

Remízový stav poté přečkal přesilovky obou týmů, i když v závěru první části byl v dobré šanci Špirko, ale nestihl kotouč zasunout do opuštěné branky. Do vedení tak šly Vítkovice, když ve 23. minutě nastřeloval od mantinelu Baranka a kotouč si do vlastní sítě srazil obránce Chaloupka.

Dynamo mohlo vyrovnat během dvou slepených přesilových her, ale Bartošákovi žádnou náročnou situaci nepřichystalo. Po polovině zápasu se neujal ani krátký úprk Tomáše Kauta.

Hosté si sice tolik přesilovek neužívali, ale pak ve 36. minutě dostali k dispozici 79 vteřin hry ve čtyřech proti třem. Hubený náskok však Vítkovičtí rozšířit nedokázali, protože se ani pořádně neusadili před Kloučkem a Pardubice v pohodě vyhazovaly. Defenzivně laděná partie nenabízela mnoho šancí ani při hře pět na pět, což vyhovovalo hlavně Vítkovicím.

Ještě lepší pozici měl ostravský klub na konci 45. minuty, když přesilovou hru využil střelou zblízka Zdráhal. Dynamo naopak dvě početní výhody za sebou nevyužilo a Vítkovice v poklidu kráčely za vítězstvím. Naději pro domácí mohl vykřesat při další přesilovce Špirko, jenže jeho střela zamířila do tyče. Závěru zápasu si Vítkovice pohlídaly bez větších potíží. V poslední minutě sebral Klouček skvělým zákrokem takřka jistý gól Balánovi.

Hlasy trenérů po utkání:

Otakar Janecký (Pardubice): "Mysleli jsme především na to, abychom si trochu zvedli sebevědomí. Myslím, že jsme odehráli dobré utkání, ale zároveň musím uznat, že soupeř hrál líp. Dostali jsme trochu lekci, protože Vítkovice neměly tolik šancí, ale vyučily nás úplně ve všem. Ze zápasu si můžeme vzít ponaučení pro přípravu na play out a baráž."

Jakub Petr (Vítkovice): "V naší situaci jsme měli jediný cíl, a sice za každou cenu urvat tři body, hokejové krásy tam tolik nebylo. Začátek byl stejný jako v posledních letech v Pardubicích, hned v prvním střídání jsme dostali gól. V průběhu zápasu jsme ale otočili výsledek na svou stranu a za to jsme rádi. Dneska to bylo o charakteru týmu. Vím, že to jsou fráze, ale ta naše padesátikolová cesta byla dost strastiplná, ať už vzhledem k marodce nebo k situaci v klubu, takže pro nás je to obrovské zadostiučinění. Dostáváme se do play off a já jen doufám, že ten příběh nekončí. Oficiálně musím poslat velké poděkování do kabiny."

HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Nahodil (Bárta, P. Sýkora) - 8. Klok (D. Květoň, Kolouch), 23. Baranka (Szturc, Balán), 45. P. Zdráhal (O. Roman, Olesz). Rozhodčí: Čech, Pavlovič - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 5514.

Pardubice: Klouček - Trončinský, L. Havlík, Schaus, Ščotka, Chaloupka, Nedbal, Zajíc, Ovčačík - P. Sýkora, Nahodil, Bárta - J. Sýkora, Špirko, P. Hubáček - M. Kaut, Poulíček, M. Beran - F. Zadina, T. Kaut, Starý. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Vítkovice: Bartošák - Klok, Baranka, Hrbas, D. Krenželok, Urbanec, Výtisk - P. Zdráhal, O. Roman, Olesz - Vandas, Kolouch, D. Květoň - Tomi, Balán, Szturc - Hudeček, Y. Stastny, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.