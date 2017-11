Ostrava - Souboj o páté místo extraligové tabulky vyzněl v 19. kole extraligy lépe pro hokejisty Vítkovic, kteří doma porazili Chomutov 4:2. Ostravané rozhodli zápas za stavu 1:1 sérií tří gólů během deseti minut ve druhé části a předstihli tak na páté pozici svého soupeře. Zkraje sezony nejlepší tým na venkovních hřištích nyní na ledě soupeřů utrpěl už pátou porážku v řadě.

Piráti byli v úvodu utkání rozhodně blíž k vedoucímu gólu. Chlouba se v 10. minutě řítil sám na Bartošáka, který se ale překonat nenechal, a stejně tak vzápětí zmařil i další nájezd Vondrky.

Přestože Severočeši byli střelecky aktivnější, do vedení šel soupeř. Květoň se v 15. minutě těsně po skončení přesilové hry ukázkově proháčkoval od mantinelu na osu hřiště a zápěstím překonal Laca.

Hosté dokázali odpovědět při hře čtyři na čtyři Sklenářem, který využil Hrbasova zaváhání u Bartošákovy brány a dokonce ze tří dorážek z brankoviště přece jen dostal puk do sítě.

Chleba se ovšem lámal v úvodu druhého dějství. Lev ve 22. minutě využil Oleszovu přihrávku na střed a zblízka bekhendem poslal Vítkovic znovu do vedení. Za stavu 2:1 ochránil vítkovický náskok obránce Výtisk, který v opuštěné bráně za překonaným Bartošákem na zemi chytil stoprocentní příležitost Lauka.

Vítkovice naopak ve 27. minutě využily dvojnásobnou přesilovku díky Stránskému, který se dostal do týla chomutovské defenzívy a švihem zblízka prostřelil Laca potřetí.

Asi poslední šanci na záchranu výsledku hostům zmařil Bartošák, který přesně v polovině zápasu zneškodnil Vondrkovo sólo v oslabení a pokus o blafák. Po dvou minutách navíc Severočeši znovu zapomněli za zády Kurovského, který ze samostatného nájezdu zvýšil na 4:1 a Laco se nechal vystřídat Lukešem.

Vítkovice pak už soupeři nenabídly šanci vrátit se do zápasu. Havel sice v 52. minutě snížil, ale další možnosti měli domácí. Stránský ani Zdráhal ovšem Lukeše nepřekonali. Chomutov v závěru zkoušel při Slobodově vyloučení hru šest proti čtyřem, ale koncovku se mu už zdramatizovat nepovedlo a i podruhé v sezoně s Vítkovicemi prohrál.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Jsou to takové zápasy, které jsme vloni nezvládali. Výkon nebyl ideální. Po první třetině jsme byli rádi, že to bylo jen 1:1. I když to nebylo asi bůhvíjak atraktivní, je to ta fáze sezony, kdy body potřebujete a jde to na úkor krásy a je tam více týmové práce. Ale za čtyřicet minut hry musím mužstvo pochválit za snahu a pracovitost. Bohužel nám v průběhu utkání vypadl ze sestavy Tybor a marodka nám neutěšeně narůstá."

Jan Šťastný (Chomutov): "My jsme chtěli do zápasu nastoupit aktivně, chtěli jsem zatlačit soupeře a myslím, že jsme měli i spoustu příležitostí, abychom se dostali do vedení. Bohužel jsme inkasovali v závěru oslabení a pak jsme začali tahat za kratší konec. Přesto se nám povedlo ještě vyrovnat a měli jsme další příležitosti jít do vedení. Bohužel jsme ve druhé třetině inkasovali gól na 1:2 a pak přišel třetí gól. Domácí nám dali lekci v zakončení. My jsme v šancích naráželi na výborně chytajícího Patrika Bartošáka."

HC Vítkovice Ridera - Piráti Chomutov 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. D. Květoň (Hrbas), 22. Lev (Olesz), 27. Š. Stránský (Szturc, Kolouch), 32. Kurovský (Tomi, Sloboda) - 19. Sklenář (Skokan), 52. J. Havel (Huml, Poletín). Rozhodčí: Hribik, Mrkva - Ganger, Hlavatý. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. Diváci: 6217.

Vítkovice: Bartošák - Hrbas, Baranka, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Lev, Olesz - Š. Stránský, Kolouch, Szturc - Tomi, T. Jáchym, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Chomutov: J. Laco (32. Š. Lukeš) - Flemming, J. Mrázek, Valach, Grman, Slovák, Dlapa, L. Chalupa - Vondrka, Skokan, Tomica - V. Tomeček, Huml, Poletín - Lauko, Sklenář, Koblasa - J. Havel, Chlouba, Šťovíček. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.