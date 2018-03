Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazily v závěrečném 52. kole základní části extraligy Liberec 3:2 v prodloužení a uhájily tak čtvrté místo v tabulce. Ve čtvrtfinále se utkají s mistrovským Brnem. O výhře v utkání, ve kterém by s ohledem na ostatní výsledky domácím stačil i bod, rozhodl v 62. minutě Marek Hrbas. Liberec naopak těsně o jeden bod a vinou horších vzájemných zápasů s Pardubicemi nedosáhl na šesté místo a do play off vstoupí v předkole proti Spartě.

Domácím se už do sestavy vrátila většina opor, ale v první třetině jednoznačně tahal za delší provaz soupeř. Už v čase 1:41 šel do vedení - Bulíř dostal na pravém kruhu kotouč do tandemu od Jánošíka a švihem pokořil Bartošáka. Brzy to mohlo být 0:2, ale Filippi po krásném průniku zblízka Bartošáka překonat nedokázal.

Vítkovice vyrovnaly v deváté minutě díky Oleszovi, který těsně před Willem ze vzduchu šikovně tečoval Hrbasovu střelu. Přesto se nadále hrálo podle libereckých not a hostům rychle vrátil vedení Bakoš, který se také v početní výhodě před brankou zmocnil odraženého puku a dlouhou bekhendovou kličkou zasunul za Bartošáka podruhé.

Ještě hned ze startu druhé části volala po gólu příležitost Ordoše, který ale z bezprostřední blízkosti minul síť za ležícím Bartošákem, a ihned byl Liberec ztrestán Szturcem, který ze sóla přesně zamířil nad Willovo rameno.

Vítkovice poté zlepšily pohyb a přebraly aktivitu na své hokejky. Vyrovnaný zápas se opticky mírně nachyloval na jejich stranu, ale gólovou rovnováhu nezměnil Tybor, který ve vyložené šanci před odkrytou brankou promáchl. A tak museli být Ostravané rádi, že Filippi těsně před sirénou zazvonil pouze na Bartošákovu tyč.

Celou třetí část byl zápas nejopatrnější. Nic se moc nedělo až do 58. minuty, zato v závěru to nuda nebyla. Hosté ve snaze strhnout vedení potřebné pro postup do šestky odvolali v přesilovce gólmana, ale z velkého závaru puk za Bartošáka nedostali.

Nepovedlo se jim to ani v pokračující přesilovce v prodloužení, naopak podcenily výpad Hrbase, který v 62. minutě po nenápadné akci prostřelil Willa.

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 3:2 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Olesz (Hrbas, Dej), 22. Szturc, 61. Hrbas - 2. Bulíř (Jánošík, M. Kvapil), 12. Bakoš (Filippi, Bulíř). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 11:10, navíc Výtisk 10 min. a do konce utkání - Bakoš 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7058.

Sestavy:

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Dej, Lev, Olesz - Tybor, Roman, D. Květoň - Szturc, Mahbod, Bartovič - P. Zdráhal, S. Stránský, Kurovský. Treméři: Petr a Trnka.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Šmíd, Maier, Jánošík, Derner - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bulíř, Filippi, M. Kvapil - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Jašek, Bližňák, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.