Praha - Tři z týmů, které bojují na hraně desítky, budou v akci při dvou úterních dohrávkách hokejové extraligy. Duel Vítkovic proti Zlínu bude posledním ze 42. kola a domácí Ostravané v něm mohou udělat velký krok směrem k vyřazovacím bojům. Hosté naopak potřebují posílit své naděje, neboť z dvanácté příčky ztrácejí na desátou Plzeň čtyři body. Sparta a Olomouc zkompletují 18. kolo, přičemž Pražané by výhrou dosáhli takřka jistoty umístění v první šestce a tím i přímé účasti ve čtvrtfinále play off. Hanáci jsou na tom bodově stejně jako Zlín.

Deváté Vítkovice zůstaly dvakrát za sebou bez bodů a Zlín navíc nedokázaly porazit v řádné hrací době už šest zápasů. Zatímco Ostravanům se vidina šestky po prohře v Plzni vzdálila, Zlín se snaží dostat do předkola a vítězstvím by se mohl přiblížit na jediný bod desátému místu. Podle vítkovického kouče Jakuba Petra jde s ohledem na boje o play off o velice důležitý duel.

"Na jedné straně nás sice se Zlínem čeká možná jedno z rozhodujících utkání, ale na druhou stranu nemůžeme být zalezlí a jen vyčkávat, musíme jít úspěchu aktivně naproti. Nemůžeme hrát alibisticky, naopak každý hráč musí být odhodlaný hrát na hranici svých možností a být ochotný vzít na sebe zodpovědnost," řekl Petr, jenž postrádá potrestaného Baranku.

Zlín vytěžil jediný bod z posledních dvou zápasů, ale přesto stále bojuje o udržení naděje na postup do předkola play off. Na desátou Plzeň ztrácejí Berani čtyři body, ale při horší vzájemné bilanci potřebují získat oproti Západočechům o bod více.

"Naše naděje stále žije. Pro její udržení potřebujeme ve Vítkovicích vyhrát. Byla by to pro nás velká vzpruha. Náš herní projev je dobrý, ale trápíme se v zakončení. V koncovce nám chybí štěstí," poznamenal trenér Robert Svoboda, který po pátečním debaklu doma se Spartou přeházel útočné řady. "Chtěli jsme zvýšit naši aktivitu, což se nám podařilo," dodal Svoboda, který bude postrádat zraněného obránce Řezníčka.

Sparta po domácí porážce s Hradcem Králové napravila dojem velmi povedenými vystoupeními ve Zlíně a v neděli proti Brnu. Pražané už 122 minut a 54 vteřin neinkasovali, ale kvůli vyloučení do konce zápasu za bodnutí holí během nedělního souboje s Kometou budou tři zápasy postrádat týmovou brankářskou jedničku Pöpperleho.

"Máme za sebou dva perfektně zvládnuté zápasy s nulou vzadu a rádi bychom v tomto trendu pokračovali. Proti Olomouci to však bude velmi těžký zápas, nedávný domácí duel s tímto soupeřem se nám nepovedl a je pro nás výstrahou. Pokud však předvedeme stejný výkon jako proti Kometě či ve Zlíně, zvítězíme, což je náš cíl. V tabulce jsme se opět dostali na třetí místo a naším cílem je toto umístění udržet," prohlásil asistent trenéra Zdeněk Moták.

Olomouc před osmnácti dny už v Praze Spartu dokonale zaskočila a na vítězství 4:2 se pokusí navázat i v úterý. Pro Hanáky - stejně jako pro Zlín - platí, že výhra by je na jediný bod přiblížila předkolu play off. Kohouty ale moří početná marodka: ke zraněným Strapáčovi, Houdkovi, J. Mikúšovi, Skrbkovi a Řípovi přibyli nemocní Staněk a Herman.

"V oslabené sestavě hrajeme už několik kol, ale kluci to zvládají dobře. Tvrdím dlouhodobě, že soutěž je velmi vyrovnaná a dá se uspět s každým, i když víme, že Sparta je tým vysoké kvality," řekl trenér Hanáků Zdeněk Venera.

Statistické údaje před úterními zápasy Tipsport extraligy: Dohrávka 18. kola: HC Sparta Praha (3.) - HC Olomouc (11.). Začátek: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 5:1, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 45 zápasů/47 bodů (21 branek + 26 asistencí) - Marek Laš 46/24 (9+15). Statistiky brankářů: Tomáš Pöpperle průměr 2,22 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,17 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,47, 94,64 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 2,16, 91,28 a jednou udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,22, 91,20 a čtyřikrát udržel čisté konto, Martin Falter 3,79 a 85,94. Zajímavosti: Sparta dvakrát za sebou neinkasovala - v pátek vyhrála ve Zlíně 5:0 a v neděli doma nad Kometou Brno 4:0.

Pražané budou ve třech zápasech postrádat brankářskou jedničku Tomáše Pöpperleho, který byl vyloučen na pět minut a do konce utkání za bodnutí soupeře koncem hole v nedělním duelu s Brnem.

Olomouc vyhrála pět z posledních sedmi zápasů a získala v nich 13 bodů.

Olomouc bodovala ve čtyřech z posledních pěti vzájemných zápasů. Třikrát bodovala naplno, jednou prohrála po samostatných nájezdech.

Olomoucký útočník Jakub Herman oslaví ve středu 25. narozeniny. Dohrávka 42. kola: HC Vítkovice Ridera (9.) - PSG Zlín (12.). Začátek: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 2:1 v prodl., 3:4 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 47/26 (11+15) - Roberts Bukarts 45/33 (16+17). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,31, 92,20 a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,61 a 91,69 - Libor Kašík 2,87, 90,72 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,96 a 85,81. Zajímavosti: Vítkovice prohrály tři z posledních čtyř zápasů a získaly v nich jen tři body.

Zlín čeká šest zápasů na plný bodový zisk. Získal v této sérii jen pět bodů za dvě výhry v nastavení a jednu porážku v prodloužení.

Zlín ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou bodoval - třikrát naplno, jednou vyhrál po nájezdech a dvakrát prohrál v nastavení.

Vítkovický obránce Ivan Baranka si odpyká poslední část ze čtyřzápasového disciplinárního trestu za faul na mladoboleslavského útočníka Pavla Musila.