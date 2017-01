Praha - Hodně důležité body budou ve hře v úterních dohrávkách hokejové extraligy. Souboj Vítkovic s Hradcem Králové uzavře 30. kolo a půjde v něm o první šestku. V posledním duelu 37. kola se poprvé po epidemii střevní chřipky představí Olomouc a ve Zlíně se bude pokoušet oživit své naděje na desítku a s ní spojenou účast alespoň v předkole play off.

Vítkovice šplhají tabulkou vzhůru. Z posledních 11 zápasů pouze dvakrát nebodovaly a vítězstvím v základní hrací době by se mohly na jediný bod přiblížit šestému Mountfieldu.

"Výborně poskládané mužstvo, silní hráči, agresivní a rychlý styl hokeje, navíc jsou teď ve velké formě a je znát, že hrají s velkým sebevědomím. To vše je současný Hradec. Čeká nás jeden z nejtěžších zápasů posledního období," řekl vítkovický asistent Pavel Trnka. Ostravané hlásí kompletní sestavu až na beka Slobodu, u jehož startu je po nemoci otazník.

Královéhradečtí chtějí svou pozici uhájit. "Vzájemný souboj takřka sousedů v tabulce, v níž však mají týmy různé počty odehraných zápasů, slibuje hodně těžký zápas. My ale určitě nechceme Vítkovice pustit před sebe," řekl ČTK kouč Václav Sýkora. Vzestup soupeře dobře vnímá. "V průběhu sezony se zcela evidentně zlepšovali. Mají teď za sebou povedenou sérii a hlavně v domácím prostředí se jim opravdu daří," poznamenal.

Zkušeného kouče potěšilo, že si jeho mužstvo po návratu ze Spenglerova poháru dokázalo poradit s vedoucími týmy Třincem a Libercem a neztratilo přitom ani bod. Dokázalo si navíc přenést do domácí soutěže rychlost a úroveň hry z prestižního turnaje ve Švýcarsku, jak si Sýkora přál.

"Myslím, že jsme si to dokázali přenést a v tom trendu jsme pokračovali. Hráli jsme sice oba zápasy v domácím prostředí, ale zato se špičkovými týmy. Doufám, nám to vydrží co nejdéle," přeje si Sýkora.

Hokejisté Zlína se chtějí vrátit do desítky, odkud po páteční prohře v Chomutově vypadli. "Máme na naši situaci dva pohledy. Pokud by se nám to nepodařilo, tak chceme mít alespoň co nejlepší pozici do zápasů play out. Ovšem do konce základní části ještě zbývá hodně zápasů a ve hře je ještě mnoho bodů," uvedl trenér Robert Svoboda.

Hlavní sílu Olomouce vidí v bojovnosti a nasazení. "Mají pečlivě propracovaný obranný systém. V týmu není mnoho individualit, což dohání vysokým herním nasazením," dodal Svoboda. Počítat nemůže se zraněným obráncem Matějíčkem ani útočníkem Chytilem, nejistý je start dalšího forvarda Honejska.

Olomouc se zotavuje z epidemie střevní chřipky, která si vyžádala odklad dvou zápasů. Podle kouče Zdeňka Venery má tým nejhorší za sebou a pár dnů stačilo, aby zkonsolidoval své řady. "Samozřejmě, že až zápasy ukážou, jak se to na týmu projeví. Asi těžko nám to přidá, každý hráč měl onemocnění jinak silné. Ale dneska je stav takový, že jsme komplet a do Zlína jedeme v normální sestavě. Doufám, že se to na nás nějak výrazně nepodepíše," řekl Venera. Schází mu dlouhodobí marodi Skrbek s Řípou.

Statistické údaje před úterními zápasy hokejové Tipsport extraligy:

Dohrávka 30. kola:

HC Vítkovice Ridera (8.) - Mountfield Hradec Králové (6.).

Začátek: 17:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 1:2.

Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 36 zápasů/20 bodů (9 branek + 11 asistencí) - Jaroslav Bednář 34/30 (7+23).

Statistiky brankářů: Patrik Bartošák průměr 2,13 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,66 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,20 a 93,55 - Patrik Rybár 1,89, 92,68 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,63, 91,27 a dvakrát udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Ostravané doma vyhráli šest z posledních sedmi zápasů.

- Mountfield čtyřikrát za sebou naplno bodoval, pokaždé to bylo doma.

- Vítkovický obránce Lukáš Kovář v úterý oslaví 25. narozeniny.

- Mountfield od přestěhování do Hradce Králové ze sedmi vzájemných utkání v Ostravě dokázal čtyři vyhrát, pokaždé s plným tříbodovým ziskem.

Dohrávka 37. kola:

PSG Zlín (11.) - HC Olomouc (12.).

Začátek: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 1:3.

Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 34/25 (14+11) - Juraj Mikúš 30/19 (9+10).

Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,81, 90,69 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 4,19 a 84,75 - Branislav Konrád 2,43, 89,84 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Falter 4,39 a 83,33.

Zajímavosti:

- Zlín doma vyhrál pět z posledních šesti zápasů.

- Olomouc třikrát za sebou nebodovala.

- Duel byl odložen z neděle na úterý kvůli epidemii střevní chřipky v týmu Olomouce, který kvůli tomu přeložil i páteční domácí zápas s Hradcem Králové.

- Zlínský obránce Oldřich Horák dnes slaví 26. narozeniny.

- Berani vyhráli ve vzájemných soubojích před svými fanoušky tři z posledních čtyř utkání.