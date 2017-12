Ostrava - Hokejisté Vítkovic deklasovali v 33. kole extraligy Mladou Boleslav 7:1 a osmým vítězstvím za sebou stanovili nový klubový rekord v počtu nepřetržitých výher. Dvěma góly a asistencí se pod historickou výhru podepsal kapitán Rostislav Olesz, tři body si připsali také Lukáš Kucsera a Šimon Stránský. Středočeši utrpěli nejtěžší porážku v sezoně, zatímco pro Ostravany to je nejvýraznější triumf v ročníku.

Vítkovice měly lepší vstup do zápasu, ale z počáteční aktivity vytěžily pouze náznaky šancí. Hosté pak vyrovnali hru a zásluhou Volfa se také málem dočkali vedení, jenomže Bartošák byl proti a jeho průnik zhatil.

Největší vzruch se udál v závěru první části. Hosté doslova tragicky sehráli 69 sekund přesilovky pět na tři, ve které na Bartošáka vůbec nevystřelili. Navrch všeho si čtyři sekundy před koncem úvodního dějství nechali dát při hře pět na čtyři z brejku gól od Hrbase.

Vyrovnané utkání ve druhé třetině zlomili Vítkovičtí na svou stranu zvládáním klíčových momentů a především díky spolehlivému Bartošákovi. Ten ve 27. minutě zneškodnil i trestné střílení Urbana za Barankův nedovolený zákrok.

Domácí svou šanci v přesilové hře naopak nepohrdli. Oleszovu křížnou přihrávku brankovištěm vkleče poslal do sítě Květoň a upravil na 2:0. Bartošák naopak v mladoboleslavské početní výhodě znovu vytasil bravurní zákrok, když z podobné situace chytil Klepišovu dorážku.

Diváky pak rozvášnila rvačka Květoně s Pacovským a jako třešničku na dortu dostali třetí gól Olesze, který z levého kruhu milimetrově nad Maxwellovo rameno zacílil horní růžek.

Pak už bylo pro hosty přespříliš složité zastavit rozjetý vítkovický tanker. Účinkem se minula i změna gólmanů a Růžičku už po pěti minutách "uvítal" Kucsera, který znovu v oslabení ujel Valskému, položil si gólmana a zvedl puk pod břevno.

Rozparáděné Vítkovice excelovaly: Olesz si na Růžičku troufnul v přesilovce z úhlu drzým pokusem nad rameno a Klok do odkryté brány nekompromisně zvýšil až na 6:0.

Jedinou vadou na kráse vítkovického večera byl šest minut před koncem gól hostujícího Orsavy, který tak Bartošáka připravil o čisté konto. Ještě v poslední minutě ale odpověděl Stránský, který se dostal do rozložené hostující defenzívy a blafákem skóroval posedmé.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Zápas měl několik fází. Nebudu souhlasit, že to byla jednoznačná záležitost. První třetina byla nahoru dolů. Začátek jsme měli lepší, pak za to vzala Boleslav. Tam jsme byl rádi, že to dopadlo, jak dopadlo. Stěžejním momentem byla boleslavská přesilovka pět na tři, kterou jsme ubránili a pak dali gól. Pak v úvodu druhé třetiny nás podržel Bartošák při nájezdu Urbana. My jsme za minutu přidali druhý gól a tam jsme se uklidnili. Musíme ale držet někdy až přehnanou ostravskou euforii dole. Extraliga je vyrovnaná a každý může porazit každého."

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Dostali jsme výprask. Myslím, že z naší strany byl vstup do zápasu na velmi dobré úrovni. Měli jsme pár šancí a domácím jsme byli vyrovnaným soupeřem, bohužel naše produktivita je taková, jaká je. Dostali jsme šanci hrát přesilovku pět na tři, ale ta byla tragicky sehraná a nás dostala do kolen. Pak to vyvrcholilo tím, že jsme v přesilovce dostali gól na 0:1, který dostal klid na domácí hokejky. Na začátku druhé třetiny jsme to mohli zdramatizovat, ale neproměnili jsme trestné a vzápětí jsme dostali gól na 0:2. Ale pak už byla vidět aktuální pohoda obou týmů. Pak už byl na ledě jeden tým, který dominoval."

HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 7:1 (1:0, 2:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 20. Hrbas (Lev, Olesz), 29. D. Květoň (Olesz, Kucsera), 36. Olesz (Š. Stránský, Trška), 45. Kucsera (P. Zdráhal), 47. Olesz (Kucsera), 51. Klok (Szturc, Š. Stránský), 60. Š. Stránský (Baranka) - 54. Orsava (Valský). Rozhodčí: Hejduk, Kubičík - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 7:6, navíc D. Květoň - Pacovský oba 10 min. Využití: 3:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 8461.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Hrbas, Baranka, Trška, Urbanec, od 53. navíc D. Krenželok - Bartovič, Lev, Olesz - Szturc, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Š. Stránský, T. Jáchym, Hudeček. Trenéři: Petr a Trnka.

Mladá Boleslav: Maxwell (41. Martin Růžička) - Kurka, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Dlapa, Kotvan, od 21. navíc J. Říha - Klepiš, Žejdl, Orsava - Valský, P. Holík, Pacovský - Lenc, Urban, L. Pabiška - P. Kousal, Najman, Volf. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.