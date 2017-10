Ostrava - Hokejisté Vítkovic přehráli ve 12. kole extraligy na svém ledě poslední Litvínov 7:3 a přerušili sérii pěti porážek. Ostravané vedli už ve 27. minutě 4:0, v zápase se dvakrát trefil Petr Kolouch a Radoslav Tybor. Hosté protáhli černou sérii bez výhry na devět utkání.

Litvínovský útočník Lukeš si po minulé prohře stěžoval, že za špatnými výsledky stojí nepovedené první třetiny a střelecké trápení. A v Ostravě nevybočili z trendu. Vítkovičtí potrestali už v páté minutě chybu hostů v rozehrávce a Lev si poradil s gólmanem Kantorem bekhendovým blafákem. V polovině úvodní části Kolouch zvýšil tečí Slobodovy střely a třetí gól přidal Tybor z dorážky v přesilové hře pět na tři. A to ještě zahodil Olesz sólový únik.

V kabině Litvínova zřejmě létaly o přestávce hromy a blesky, protože na led nastoupilo ve druhé třetině jiné mužstvo. Gula ale trefil tyč, v další šanci selhal Hanzl, který následně zbytečným faulem daroval domácím přesilovku. S jejím vypršením se za obranu hostů dostal Tybor, vystihl záměr Kantora, který mu chtěl holí vypíchnout puk, a přehodil ležícího gólmana.

Litvínov se nevzdával, a i když v další šanci neuspěl Gula, tak jejich tlak nakonec korunoval ve snížení Doležal. Vzápětí vyhnal Hudeček nenápadnou ale krásnou střelou, která skončila v síti, Kantora na střídačku. Hosté po pěkné kombinaci v přesilovce snížili trefou Lukeše, ale Vítkovicím vrátil čtyřbrankový náskok Kolouch.

Šest branek dali Ostravští v součtu předchozích pěti utkání, teď jim na stejný počet stačily necelé dvě třetiny. Domácí v první polovině závěrečné části kontrolovali vedení a drželi hru co nejdále od své branky. Prosadili se ale paradoxně až při přesilové hře Litvínova, ve kterém sehrála skvěle přečíslení domácí dvojice Lev - Dej, který rozjásal domácí fanoušky posedmé. Poslední slovo měli hosté, po jejichž hezké souhře uzavřel gólové hody Hanzl.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Když minulou tiskovou konferenci řekl můj kolega Pavel Trnka, že výkon proti Olomouci byl dobrý a výsledek krutý, plně s tím souhlasím, a stojím si za tím. I když teď po Litvínově máme tři body a dali jsme sedm branek, nebyl to tak dobrý výkon. Jsme samozřejmě rádi, že jsme vyhráli. Dařilo se nám střelecky. Důležitá byla hlavně branka na 4:1. Akorát mě mrzí, že jsme při vedení 3:0 chtěli soupeře vyučovat."

Darek Stránský (Litvínov): "Do Ostravy jsme jeli se záměrem navázat na povedenou třetí třetinu na Spartě. Záměr ale evidentně nevyšel, po první třetině jsme prohrávali 0:3. Co k tomu říct? Myslím, že není co dodat. Ve zbytku utkání tam byla z naší strany spousta chyb a mnoho špatných rozhodnutí ve hře. Proto takový výsledek. Nesmírně si vážím nemalého množství fanoušků, kteří nás i za příšerného stavu povzbuzovali. Musím se jim omluvit."

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 7:3 (3:0, 3:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Lev (Dej). 10. Kolouch (Sloboda, Klok), 19. Tybor (Olesz, O. Roman), 27. Tybor (O. Roman, Trška), 31. Hudeček (Kolouch, Kurovský), 37. Kolouch, 55. Dej (Lev) - 29. J. Doležal (Kubát), 35. F. Lukeš (Kubát, M. Hanzl), 59. M. Hanzl (Baránek, F. Lukeš) Rozhodčí: Lacina, Šír - Frodl, Hynek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4812.

Vítkovice: Dolejš - Hrbas, Baranka, Klok, Sloboda, Trška, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Dej, Lev, Olesz - P. Zdráhal, Š. Stránský, Szturc - Hudeček, Kolouch, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Litvínov: Kantor (31. Petrásek) - Sörvik, Kubát, Gula, L. Doudera, Z. Sklenička, Baránek, od 41. Dietz - Nejezchleb, M. Hanzl, F. Lukeš - Matoušek, Gerhát, J. Černý - Jurčík, Válek, Trávníček - M. Hořava, Jícha, J. Doležal. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.