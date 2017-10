Pardubice - Hokejisté Vítkovic vyhráli v 18. kole extraligy na ledě Pardubic 4:3 a potřetí za sebou venku naplno bodovali. Duel, který dvakrát přerušil výpadek osvětlení a hrozilo jeho dohrání v náhradním termínu, rozhodl ve 34. minutě útočník Ondřej Roman. Ostravané tak uspěli ve vzájemných duelech s Dynamem počtvrté v řadě.

Úvod zápasu velké šance nenabídl, ale v šesté minutě se při Szturcově vyloučení radovali z gólu domácí. Po Rolinkově pokusu z úhlu se prosadil z dorážky Ján Sýkora, sudí si ještě platnost branky ověřili u videorozhodčího. Za minutu měli šanci na zvýšení náskoku Bojko a Dušek, ale Bartošák odolal.

V 11. minutě vyrovnal tečovaným pokusem od modré čáry Baranka. Otočit stav mohl Hrbas, který však z levého kruhu minul branku. Na druhé straně zahrozil Rolinek. Ostravané také využili svou první početní výhodu v utkání a otočili stav. Při Beranově trestu se po Romanově přihrávce prosadil Lev.

V čase 18:12 bylo utkání pro výpadek osvětlení přerušeno a zbytek úvodní části se dohrával až po pauze, která se protáhla na 37 minut. Osvětlení totiž po nástupu týmů na ledě opět selhalo.

Za problémy mohl silný vítr, který řádil po celé České republice a výpadky dodávky elektřiny postihly část Pardubic. Dynamo řešilo možné problém od dopoledne s vedením extraligy, rozhodčími i soupeřem. "Máme halogenová světla, u kterých jsme snížili výkon ze 1400 na 1100 luxů. Kdybychom jeli na plný výkon, byla by to po výpadku úplná tma dvacet minut," řekl novinářům tiskový mluvčí klubu Jan Hrabal.

V úvodu druhé dějství si Klouček poradil s pokusy hostů a následoval nápor Pardubic. Nejdříve v přečíslení dvou na jednoho nepřihrál Ján Sýkora přesně Rolinkovi, pak zahrozil Treille a ve 26. minutě už Východočeši vyrovnali. Beranovi sice nejdříve dorážka Čáslavova pokusu nesedla, ale stihl ještě letící puk sklepnout za Bartošáka.

Za 83 vteřin vrátil hostů vedení tečí Výtiskovy střely od modré čáry Hudeček a Kloučkovi navíc ještě stínil Kurovský. V polovině utkání po Bojkově přihrávce nestihl zasunut puk za vítkovického gólmana Vondráček. O chvíli později se při trestu Kurovského trefil od modré čáry bek Ščotka.

Odpovědět mohl Tybor, který zamířil bekhendem do ležícího pardubického gólmana. Neuspěl ani vzápětí Olesz. Za domácí měl příležitost Rolinek. Ve 33. minutě šli pykat po špatném střídání domácí a i čtvrté vyloučení v utkání bylo potrestáno. Po Tyborově přihrávce ještě neuspěl před Kloučkem Lev, ale z dorážky vrátil Ostravanům vedení Roman.

V čase 35:55 byl duel pro další výpadek světel znovu přerušen a hra pokračovala po téměř 23 minutách. Pardubice se ubránily při trestu Treilleho, který se po návrat dostával do úniku, ale vyřešil jen nepřesnou přihrávkou na Tomáška. Možnosti zvýšit neproměnili Květoň a Tybor.

Ve 42. minutě po přečíslení dvou na jednoho obral Květoně o možnost zakončit faulem Cardwell, ale domácí opět v oslabení odolali. Pardubicím nepomohly k vyrovnání ani čtyři přesilové hry. Hned tři šance nevyužil Treille a neuspěl ani Beran. Posledních 72 vteřin dohrávaly v oslabení Pardubice při Rolinkově pobytu na trestné lavici.

Pavel Marek (Pardubice): "Jsou to z mého pohledu promarněné body. Dostali jsem se šťastně do vedení, ale potom jsme hrozně polevili. Neodváděli jsme důslednou práci, nehráli jsme důsledně dozadu a ani v šancích, do kterých jsme se dostali, nebyl patřičný důraz. Neblokovali jsme střely. V závěru jsme si při přesilovkách vytvořili tlak, ale zase jsme to řešili zbytečně složitě. Nešli jsme dnes do brány, jak jsme měli jít, abychom zápas dokázali zvrátit. Přerušování určitě utkání neprospělo, protože to bylo hodně rozkouskované. Je hodně těžké pro kluky se po takových dlouhých přestávkách dostat do tempa."

Jakub Petr (Vítkovice): "Podařilo se nám reagovat na první branku Pardubic a dostali jsme se pak k té hře, kterou jsme si před zápasem představovali. Trošku mě mrzí, že jsme neodskočili v úseku hry, kdy jsme vedli o jednu branku. Byla tam spousta šancí. Na druhou stranu víme o silných přesilovkách Pardubic a ve třetí třetině jsme to odbojovali a ubránili přesilovky soupeře. Domácí se tam dostali do tlaku, měli jsme v konci zápasu trošku štěstí, ale určitě jsme za ty body z tohoto tříhodinového maratonu rádi. Přerušování zápasu bylo těžké pro oba trenérské štáby a pro všechny aktéry utkání nepříjemné."

18. kolo hokejové extraligy:

HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. J. Sýkora (Rolinek), 26. M. Beran (Čáslava, Starý), 30. Ščotka (Tomášek, S. Treille) - 11. Baranka (Tybor, O. Roman), 17. Lev (O. Roman, Baranka), 27. Hudeček (Výtisk, Trška), 34. O. Roman (Lev, Tybor). Rozhodčí: Lacina, Šír - Gebauer, V. Hanzlík. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:2. Diváci: 7024.

Pardubice: M. Klouček - Cardwell, Wishart, Ščotka, Čáslava, Holland, Trončinský - J. Sýkora, Marosz, Rolinek - Perret, Tomášek, S. Treille - M. Beran, Poulíček, Starý - Vondráček, Bojko, Dušek. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Vítkovice: Bartošák - Baranka, Hrbas, Puzič, Klok, Trška, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Lev, Olesz - Š. Stránský, Kolouch, Szturc - Tomi, Hudeček, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.