Ostrava - Vítkovice udolaly ve 31. kole hokejové extraligy na svém ledě Pardubice 2:0 a prodloužily sérii výher na šest zápasů. Během úspěšné šňůry navíc Ostravané neztratili ani bod. Vítězný gól padl z hole Davida Květoně už po 58 sekundách hry a pojistku přidal v předposlední minutě Lukáš Kucsera. Gólman Ostravanů Patrik Bartošák si připsal třetí čisté konto v posledních pěti zápasech.

Vítkovice nechtěly opakovat pět týdnů starou situaci, kdy v prvním utkání po reprezentační přestávce podlehly aktuálně poslední Jihlavě, a začaly zostra. Z první střely domácích skóroval Květoň a vedení mohli vzápětí zvýšit v gólových šancích Zdráhal a Olesz. Pardubice si nevydechly ani při vlastní přesilovce, kdy jim utekl Olesz, který ale opět nevyzrál na gólmana Kacetla.

V dalším průběhu zápasu už ale diváci nezažili tolik vzrušení jako v úvodních pěti minutách. Hostující tým se hlavně v úvodní třetině dopouštěl zakázaných uvolnění. A i když často střílel, nebyl až na aktivního Bojka příliš nebezpečný. Pokud už se Dynamo dostalo v polovině utkání do přečíslení dva na jednoho, obral Jána Sýkoru o šanci výborným obranným zákrokem vítkovický Sloboda.

Za dobře fungujícími obranami chytali spolehlivě veškeré střely gólmani Bartošák a Kacetl, který v úvodu třetí části kryl gólové příležitosti Koloucha a Lva. Pardubičtí zahrozili jen v přesilové hře, jinak jejich snaha o vyrovnání vypadala bezzubě. V závěru utkání hosté při riskantní hře propadli a Kucsera zakončil brejk dvou na jednoho tvrdou střelou, kterou propálil Kacetla. Vítkovice tak ani na potřetí v probíhající sezoně neztratily s Pardubicemi ani bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Nebylo to krásné, ale důležité vítězství. Vstup se nám podařil. První třetina byla stěžejní. V prvních deseti minutách jsme mohli odskočit a potencionálně rozhodnout. Ve druhé třetině jsme ve hře pět na pět zvládli mnoho situací na hraně rizika. Pak to bylo dost defenzivní. Pochvalu zaslouží oba gólmani i naši mladší kluci, kteří do hry zasáhli po delší pauze. Ocenil bych sílu kolektivu a chtěl bych poděkovat těm více než šesti tisícům fanoušků."

Pavel Marek (Pardubice): "Vstup do utkání jsme neměli dobrý. Zaostávali jsme v pohybu, Vítkovice nás pravidelně přečíslovaly, vytvořily si řadu šancí. Inkasovali jsme v první třetině jen jednou, což bylo ještě hodně dobré. Po první třetině jsme potřebovali, aby se hráči zvedli a postupně se opravdu zlepšovali. Třetí třetinu už byl zápas vyrovnaný. Nedokázali jsme se však prosadit v koncovce, ani při přesilovkách. Bez gólů se body nezískávají."

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. D. Květoň (Roman, Szturc), 59. Kucsera (Bartovič). Rozhodčí: Hodek, Hradil - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 6342.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Urbanec, Baranka, Hrbas, Trška, D. Krenželok - Bartovič, Lev, Olesz - Szturc, Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Š. Stránský, T. Jáchym, Hudeček. Trenéři: Petr a Trnka.

Pardubice: Kacetl - Čáslava, Trončinský, Wishart, Cardwell, Hrabal, Mojžíš, Holland - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Perret, Tomášek, M. Beran - J. Sýkora, Poulíček, Starý - Bojko, Dušek, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.