Ostrava - Hokejisté Vítkovic završili první polovinu základní části domácím vítězstvím 3:2 nad Libercem. Ostravané třikrát v utkání vedli, ale až na kuriózní branku Rostislava Olesze ze 44. minuty hosté nedokázali odpovědět. Domácí naplno zabodovali po třech zápasech bez vítězství.

Ostravským divákům se hned v pikantní premiéře proti svým bývalým spoluhráčům představila nová vítkovická posila Bartovič, ale Severočechům hrozilo v první fázi zápasu výrazně větší nebezpečí od první vítkovické řady.

Světlé momenty měl zejména zturc: už v první minutě ve slibné pozici zblízka minul cíl, pak se v osmé minutě parádní stahovačkou zbavil obránce, ale blafák na brankáře Willa nedotáhl. Szturcova řada přesto aktivní výkon gólově zhmotnila. Szturc přiťuknul v 17. minutě puk Květoňovi, který ho zblízka zametl pod Willovými betony do branky.

Perně vydřené vedení ale domácím nevydrželo ani minutu. Ještě před přestávkou ho vymazal Ordoš, který nezištnou přihrávku Kolmanna před odkrytou branku uklidil s přehledem do sítě.

Do druhé části lépe vstoupili hosté. V oslabení se do přečíslení dostali Vlach s Krenželokem, proti jehož ráně bez přípravy se ale bleskově přemístil Bartošák. Další početní výhoda už ale Ostravané sehráli daleko zdařileji a neobsazený Baranka je znovu poslal do vedení.

Liberec střídal horší pasáže s lepšími. Po druhé brance Vítkovic zase přidal a po náporu z 35. minuty měli domácí štěstí, že Stránský minul branku. Zato Jánošík měl v 38. minutě už přesnou mušku a po rychlé i pohledné kombinaci Severočechů příklepem bez přípravy nedal Bartošákovi sebemenší šanci.

Domácí si do třetice vzali vedení zpátky v úvodu třetí části, a to dost kuriózním způsobem. Olesz ze sólového nájezdu trefil Willovu lapačku, ale dojíždějící liberecký bek Derner upadl a hostujícího gólmana i s pukem natlačil do vlastní branky.

Domácím se v nervózním závěru nepovedlo pojistit výsledek v dlouhé přesilovce pět na tři, a tak od času 57:44 museli náskok odbojovat v liberecké power play. Hostům se v ní ale navzdory velkému tlaku srovnat nepovedlo.

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. D. Květoň (Szturc, O. Roman), 27. Baranka (Kolouch, O. Roman), 44. Olesz - 18. Ordoš (Kolmann, P. Jelínek), 38. Jánošík (Šmíd, Kvapil). Rozhodčí: Kika, Šír - V. Hanzlík, Tošenovjan. Vyloučení: 2:7, navíc Lakatoš 10 minut a P. Jelínek (oba Liberec) do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 6341.

Vítkovice: Bartošák - Hrbas, Baranka, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk - Szturc, O. Roman, D. Květoň - Bartovič, Lev, Olesz - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Š. Stránský, T. Jáchym, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Liberec: Will - Havlín, Ševc, Jánošík, Šmíd, Kolmann, Derner, Pyrochta - Ordoš, P. Jelínek, Kvapil - Bakoš, Bulíř, L. Krenželok - J. Stránský, Redenbach, J. Vlach - Lakatoš, Bližňák, Jašek. Trenéři: Pešán a Mlejnek.