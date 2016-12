Brno - Hokejisté Vítkovic dokázali i potřetí v sezoně porazit Brno, tentokráte vyhráli na ledě Komety 2:1 po samostatných nájezdech. Duel rozhodl kapitán Rostislav Olesz. Hosté se vypořádali i se ztrátou brankáře Patrika Bartošáka, jenž v prodloužení odstoupil pro zranění ze hry. Daniel Dolejš jej ale zastoupil a zlikvidoval i všechny tři nájezdy domácích. Kometa tak v tabulce klesla na čtvrté místo, Vítkovice zůstaly osmé.

Hosté vsadili na útočnou hrou, kterou doplňovali precizním bráněním středního pásma. Tato taktika jim vynesla územní převahu, které chybělo jen přesnější zakončení. Kometa se nedostala celou úvodní třetinu do tempa. Kombinační souhra vázla, protiútokům chyběl tah na soupeřovou branku. Jedinou vážnější šanci ke skórování měl před první přestávkou Zaťovič, z bezprostřední blízkosti ale přestřelil branku.

Ve druhé třetině převzala na chvíli režii zápasu do svých rukou Kometa, které k tlaku dopomohly i tři přesilové hry. Z náporu ale Brňané nic nevytěžili, neboť si v koncovce nedokázali poradit s pozorně chytajícím Bartošákem.

V početní výhodě navíc domácí hokejisté často chybovali a nabízeli soupeři brejky. Hrubky zachraňoval až brankář Vejmelka, který chytil sólové nájezdy Květoně a Vandase, zlikvidoval i vyloženou šanci Kucsery.

Skóre otevřel až v 54. minutě Tomi, který se dostal po chybě Brňanů v útočném pásmu do rychlého protiútoku, po kterém prostřelil Vejmelku. V dramatickém závěru Brňané nevyužili devatenáct sekund dlouhou přesilovku pět na tři. Vyrovnat se jim podařilo až půldruhou minutu před koncem při hře bez brankáře. Vítkovický obránce Sloboda před vlastní brankou zaváhal s odpálením kotouče a Martin Erat pohotově překonal Bartošáka.

Ve druhé minutě prodloužení se po srážce s brněnským Čermákem zranil brankář Bartošák, kterého nahradil Dolejš. Navíc Vítkovice dohrávaly prodloužení bez vyloučeného Květoně. Kometa ale ani tuto přesilovku nevyužila. Nájezdy poté zvládli lépe hosté, když se jako jediný prosadil Olesz.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Haken (Brno): "Zápas se mi hodnotí těžce. Máme za sebou třetí duel s Vítkovicemi, všechny byly hodně podobné a urputné. Nemáme se za co stydět, mužstvo bojovalo, dřelo. Všichni hráči hrozně chtěli vyhrát. Soupeř velice dobře bránil, chvílemi až urputně. Nedaří se nám přesilové hry, při kterých jsme mohli výsledek zlomit v náš prospěch. Musíme na nich zapracovat. Chci vyzvednout všechny hráče za bojovný výkon po těžkém úterním utkání v Plzni."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Hráli jsme první utkání po přestávce. Po pauze bývá výkon vždycky pomalejší, opatrnější. Do zápasu jsme vstoupili solidně. Zbytečnými fauly jsme trochu ustaly ve výkonu. Byl to urputný a hodně bojovný zápas. Z naší strany je většina takových, už si na ně pomalu zvykáme. Máme několik hráčů, kteří onemocněli těsně před zápasem. Dávali jsme proto pracně dohromady sestavu. Jsme rádi, že jsme dnes získali dva body. Na tři jsme sahali, ale asi by to nebylo vzhledem k průběhu fér. Brankář Bartošák odjel do nemocnice na vyšetření. Utrpěl zásah do oblasti hlavy. Momentálně nevíme, zda hrozí otřes mozku."

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 1:2 po sam. náj. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávka: 59. M. Erat - 54. Tomi (Illéš), rozh. nájezd Olesz. Rozhodčí: Müllner, Novák (oba SR) - Zíka, Kotlík. Vyloučení: 7:12, navíc Malec 10 min. - Výtisk 10 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno: Vejmelka - O. Němec, Trška, Bartejs, Gulaši, Štencel, Malec, L. Zábranský ml. - M. Erat, H. Zohorna, R. Erat - Haščák, V. Němec, Zaťovič - Vincour, L. Čermák, J. Káňa II - Dostálek, F. Dvořák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.

Vítkovice: Bartošák (62. Dolejš) - Sloboda, Klok, Hrbas, Baranka, L. Kovář, Výtisk, Sedlák - Vandas, Roman, Kucsera - Hudeček, Stastny, Olesz - Zdráhal, E. Němec, D. Květoň - Tomi, Illéš. Trenéři: V. Vůjtek st. a Trnka.