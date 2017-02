Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili ve 44. kole extraligy Brno 3:2 v prodloužení. O jejich čtvrté výhře ve vzájemných zápasech sezony rozhodl v prodloužení útočník David Květoň. Potřetí se přitom Ostravané radovali v prodloužení či nájezdech. Jihomoravský celek se dále trápí a od 8. ledna už sedm utkání v řadě naplno nebodoval.

Nezdary bičovaná Kometa nasadila na vítkovickém ledě poprvé do hry obě nejnovější posily Krejčíka s Brabencem i navrátilce Vondráčka, ale i s nimi to proti soustředěnému soupeři měla těžké. Zápas obou týmů se tradičně nesl v opatrném duchu a důsledkem úzkostlivého boje o střední pásmo byl i malý počet zajímavých situací.

Brno se v podstatě prosadilo z první slibné příležitosti: Káňa se po Čermákově vyhraném buly v útočném pásmu z osy hřiště opřel bez přípravy do puku a pravděpodobně i přispěním teče domácího Olesze jeho pokus zapadl za Bartošáka, který inkasoval po dvou nulách a 137 minutách.

Domácí ale ztrátu rychle vymazali. Čiliak se štěstím vyrazil jedovatou bombu Slobody, ale proti Tyborově dorážce v přesilové hře byl bezmocný.

Jen 42 sekund druhé části stačilo domácím k otočení skóre: po podobné situaci skóroval dorážkou zpřed brány Stastny a hostujícího gólmana Čiliaka vystřídal Vejmelka.

Dva slepené góly Vítkovic ale vizáž utkání mnoho nezměnily. Dále se urputně válčilo o střed kluziště. Když jeden z týmů zaváhal, hned z toho vyplynuly šance. Domácí se v 32. minutě dostali do přečíslení, ale Němec vypálil jen do horní tyče. Brněnský debut Krejčíkovi pak zřejmě nezaviněným zákrokem ukončil Vandas, který mu přivodil krvavé zranění v obličeji a vyřadil hostujícího obránce ze hry.

Kometa se mohla rychle pomstít Kováčikem, ale i domácí zachránila horní tyč. Hosté však zvyšovali svou aktivitu a v 52. minutě Hynek Zohorna zametl Kvapilovu pobídku s přehledem za Bartošáka.

Domácí si však čtvrtý skalp Komety v sezoně nenechali v prodloužení uniknout a Květoň v 62. minutě prostřelil Vejmelku potřetí.

Hlasy trenérů po utkání

Pavel Trnka (Vítkovice): "Je vždy složité po minipauze vstoupit do utkání. Nám se to ale celkem podařilo a první třetina byla celkem solidní. Od půlky zápasu jsme ale přešli do totální pasivity. Kometa přidala na pohybu a vypracovala si několik dobrých šancí. Jsme rádi, že jsme to ustáli a nakonec sebrali dva důležité body."

Petr Haken (Brno): "Dneska jsme neodehráli špatné utkání. Nezasloužili jsme si prohrát. Udělali jsme v oslabení jednu chybu a nepokryli jsme prostor před bránou. Druhý gól padl po dorážce hned po buly. Tolik šancí už pak Vítkovice neměly a od půlky zápasu jsme tlačili. Jsme rádi, že to mužstvo dotáhlo a branku dalo. Myslím, že to bude povzbuzení. Sílu máme, ale pereme se s proměňováním šancí. Příště snad budeme produktivnější."

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Tybor (Kucsera, Sloboda), 21. Stastny (Baranka, Tomi), 62. D. Květoň (Kucsera) - 17. J. Káňa II (L. Čermák), 52. H. Zohorna (M. Kvapil, Brabenec). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 8042.

Sestavy:

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Hrbas, Baranka, Urbanec, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Tomi, Stastny, Olesz - Vandas, E. Němec, Kucsera - Kurovský, Balán, Szturc - P. Zdráhal. Trenéři: Petr a Trnka.

Brno: Čiliak (21. Vejmelka) - O. Němec, J. Krejčík, Gulaši, Kováčik, Trška, Štencel - Haščák, L. Čermák, J. Káňa II - H. Zohorna, J. Hruška, M. Kvapil - Mallet, V. Němec, Brabenec - Vondráček, Dočekal, R. Zohorna. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.