Olomouc - Hokejisté Vítkovic podruhé za sebou neinkasovali a i díky tomu ve 28. kole extraligy vyhráli v Olomouci 1:0. O rozhodující gól se postaral ve 44. minutě v oslabení kapitán hostů Rostislav Olesz. Čisté konto udržel stejně jako v pátek proti Zlínu Patrik Bartošák.

Olomouc se hned v úvodu musela bránit při vyloučení Houdka, Vítkovice však brankáře Konráda vůbec neohrozily. V 5. minutě mohla jít Olomouc do vedení. Tlak první formace vyústil v tutovku Eberleho, který ale netrefil odkrytou branku hostí.

Vítkovice se do šance dostaly o tři minuty později. Střelu Tršky ale slovenský reprezentant v brance domácích viděl a chytil. V polovině třetiny mohl po Trškově chybě skórovat Jergl, Bartošák byl ale připravený. Při trestu Lva zahrozil v oslabení Szturc, i Konráda ale předvedl jistý zákrok.

Ve druhé třetině hráli hosté tři přesilovky, největší možnost v první z nich měl Kuscera, Konráda však neprostřelil. V další početní převaze ostravský tým držel domácí téměř minutu v obranném pásmu, Kolouchovu a Barankovu ránu olomoucký brankář chytil a Lev trefil horní tyč.

Ve třetí části začali aktivně Hanáci, Bartošák měl potíže se střelami Káni a Ostřížka. Bezbrankový stav se změnil až ve 44. minutě, kdy se hosté prosadili v oslabení. Vítkovický kapitán Olesz vystihl rozehrávku Olomouce a blafákem překonal Konráda.

Další gól mohl přidat Kurovský, nevyzrál však na Konráda. Připravenost Bartošáka na druhé straně prověřili Káňa, Laš a Knotek, nikdo z nich vyrovnat nedokázal. Tři minuty před koncem mohl definitivně rozhodnout Olesz, Konrád jej tentokrát dokázal "ustát" a střelu chytil. Poslední šanci vyrovnat měl v 59. Strapáč, proti svým bývalým spoluhráčům se však neprosadil ani on.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Venera (Olomouc): "Když se prohraje 0:1, tak to hodně mrzí. Velmi zjednodušeně by se dalo označit za důvod výsledku chyba před obdrženou brankou, ovšem takto se na nemůžeme dívat. Mnohem horší, že jsme nedokázali vůbec skórovat. Rozhodla první polovina druhé třetiny. Přestáli jsme čtyři oslabení, ale hráče to stálo hodně sil a druhá polovina byla studená na střídačce. Chyběl nám do přesilovek David Škůrek, který bude mimo delší dobu. Často nám odskakovali puky ve vyložených šancích nebo jsme rovnou trefovali prvního clonícího hráče. V kombinaci s dobrou vítkovickou defenzívou je prohra celkem logickým vyústěním našeho trápení."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Byli jsme si vědomi kvalit soupeře, který hrál ukázkově v defenzívě. Rozhodoval jeden gól, o který jsme byli šťastnější. Patrik Bartošák podruhé za sebou vychytal nulu, má stabilní výkony, což je dobré pro nás i pro něj."

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka a nahrávka: 44. Olesz (Szturc). Rozhodčí: Hradil, Souček - Gebauer, Lhotský. Vyloučení: 5:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4207.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Houdek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, L. Galvas, J. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Skladaný, Roman Vlach, Burian - Ostřížek, Mráz, Strapáč, - Jergl, Sundher, J. Káňa. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Hrbas, Baranka, Trška, D. Krenželok - Bartovič, Lev, Olesz - Szturc, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Š. Stránský, Jáchym, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.