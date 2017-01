Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v 37. kole extraligy Pardubice po jasném průběhu 4:1. Domácí byli celé utkání výrazně lepší a po vedoucím gólu Romana Szturce si výhru pojistili ve druhé části dvěma využitými přesilovkami. Dva kanadské body si za gól a asistenci připsali Szturc, Rostislav Olesz a Radoslav Tybor, hosté až za stavu 0:4 snížili Petrem Sýkorou. Domácí zabrali po dvou prohrách, Dynamo naopak nebodovalo už počtvrté v řadě.

Domácí hned v úvodních minutách zápasu rozdali karty výborným pohybem, kterým soupeře drželi pod stálým tlakem. Bylo jen otázkou času, kdy ho svěřenci trenéra Jakuba Petra, který se po třech týdnech s reprezentační dvacítkou vrátil na vítkovickou střídačku, vyjádří i brankově. Po několika pološancích se do Oleszovy přihrávky opřel ve 14. minutě ranou bez přípravy Szturc a Hübl na jeho střelu nedosáhl.

Hosté občas pohrozili brejky, ale do gólových situací se dostávali zřídka. Až ve 20. minutě měl zčistajasna vyloženou šanci Schaus, ale Bartošák jeho švih pod břevno bravurně kryl.

Zlepšení pardubické hry to ale nevyvolalo a ve druhé třetině Vítkovice svůj nápor ještě zvyšovaly. Hübl držel hosty dlouho na kontakt, když zlikvidoval příležitosti Květoně, Olesze, sólo Tomiho a milimetry před čárou zalehl puk i po ráně Kloka, ale v polovině zápasu hosté doplatili na svou nedisciplinovanost.

Při hře čtyři na tři zblízka po Romanově přihrávce skóroval Tybor a v přesilovce pět na tři zase rychle z dorážky zavěsil Květoň. Vzhledem k poměru střel 18:2 ve druhé třetině bylo jasné vedení vcelku logickým vyústěním vítkovického tlaku.

Pardubičtí se marně snažili vzepřít roli obětních beránků a ani v závěru Vítkovicím cestu za třemi body nijak nezkomplikovaly. Domácí vítězství naopak ještě zvýraznil čtvrtou trefou z dorážky Olesz. Až pak hosté obstáli alespoň v mele za Hüblovou brankou, kterou rozdmýchal Němcův faul na Ščotku.

Hosté odvážně už v čase 56:01 zkusili power play a Sýkora ji v přesilovce i rychle zužitkoval příklepem od modré čáry. Ke hře bez brankáře pak Dynamo střídavě sáhlo ještě několikrát, ale vyjma nastřelení tyčky jeho prázdné brány už k ničemu zajímavému nedošlo.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Vstup do utkání nebyl ideální. Měli jsme tam několik nepřesností, soupeř se díky tomu dostal také do jednoho nebezpečného přečíslení, které bychom neměli nabízet. Naštěstí jsme ho přečkali a s vedoucím gólem se naše hra uklidnila. Klíčová byla druhá třetina, kdy jsme přestáli oslabení a následně využili dvě přesilovky. Rázem jsme vedli 3:0 a už to udrželi."

Pavel Rohlík (Pardubice): "Po posledních nezdarech jsme přijeli do Ostravy s jasným cílem, a to vycházet ze zajištěné obrany. To nám vycházelo ale jen deset minut. Bohužel jsme po prvním inkasovaném gólu začali zbytečně panikařit. Rozhodla druhá třetina a naše oslabení, kdy jsme ve třech dostali další dvě branky. Ve třetí třetině jsme se ještě snažili, ale nepodařilo se nám to už zvrátit."

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Szturc (Olesz, Urbanec), 32. Tybor (O. Roman, Baranka), 35. Květoň (Klok, Tybor), 50. Olesz (Szturc) - 57. P. Sýkora (Redenbach, Hubáček). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:7, navíc E. Němec (Vítkovice) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 4517.

Vítkovice: Bartošák - Hrbas, Klok, Baranka, Urbanec, Kovář, Výtisk - Květoň, O. Roman, Tybor - Szturc, Stastny, Olesz - Vandas, Kolouch, Kucsera - P. Zdráhal, E. Němec, Tomi. Trenéři: Petr, Trnka a Vůjtek st.

Pardubice: J. Hübl - Schaus, Ščotka, Nedbal, Čáslava, L. Havlík, Ovčačík, Leduc - P. Sýkora, Redenbach, Hubáček - Klimenta, Rolinek, Starý - M. Beran, T. Kaut, Bárta - M. Kaut, Kusý, Panna. Trenéři: P. Rohlík, V. Martinec a Mikeska.