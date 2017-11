Brno - Hokejisté Vítkovic zvítězili ve 22. kole extraligy v Brně 3:1 a popáté za sebou na ledě soupeře získali plný bodový zisk. Kometě vyšla pouze úvodní třetina, v níž získala jednobrankový náskok, který ale v průběhu deseti minut ve druhé třetině ztratila. Brňané z posledních pěti zápasů na domácím ledě získali pouhé čtyři body.

Vítkovicím hodně pomohl dobře chytající brankář Patrik Bartošák. "Podali jsme bojovný, houževnatý, obětavý a hlavně týmový výkon. Měli jsme hodně mladých hráčů v sestavě, kteří hráli parádně. Jsme šťastní, že odvážíme pro nás tři cenné body," uvedl trenér Vítkovic Pavel Trnka.

Kometa přitom dostala od úvodních minut soupeře pod tlak. Už v šesté minutě Nahodilův pokus o blafák Bartošák chytil. O dvě minuty později jej překonal Mallet, který pod brankářem Vítkovic protlačil kotouč do sítě.

Brňané mohli zvýšit ve třech přesilovkách, v nichž si počínali hodně chaoticky. Nevyužili ani 64 sekund trvající početní výhodu pět na tři. Hosté se snažili pouze o rychlé protiútoky, kterým chybělo lepší zakončení.

"První třetinu jsme hráli slušně, dostali se do vedení a měli k dispozici přesilovku. Říká se, že kdo nepromění přesilovku pět na tři, tak potom zápas nezvládne. Což se dnes potvrdilo. Máme v poslední době problém, abychom branku nacpali," poznamenal trenér Komety Petr Haken.

Ke zvratu nastartovala Vítkovice první přesilovka v úvodu druhé třetiny, kterou využil obránce Sloboda k vyrovnání. Po tomto gólu hosté srovnali krok a získali i převahu. Naopak Kometa začala hrát křečovitě, její hra byla upracovaná a nepřesná. Jednu z chyb v rozehrávce využil ve 32. minutě Kurovský, jehož střela proklouzla Vejmelkovi do sítě. I když domácí hokejisté dřeli, nedokázali Bartošáka překonat.

"Chytal skvěl. Ale každou naši střelu dobře viděl. Hrajeme často v rozích a netlačíme se před branku," uvedl útočník Komety Hynek Zohorna.

V závěrečné třetině zvýšili Brňané své úsilí. Dostávali se často k zakončení, kterému chyběla přesnost. V závěru zápasu propásla Kometa možnost vyrovnat při čtyřminutové přesilovce při Trškově vyloučení.

"Bral jsem naše čtyřminutové oslabení jako výzvu, abych se ukázal. Nakonec na mě nešla ani jedna střela. Nevím, čím to je, že se nám venku daří více než doma," uvedl Bartošák.

Zmar Brňanů podtrhla po konc přesilovky třetí branka Vítkovic, kterou vstřelil Szturc.

"Bojujeme s produktivitou. To je momentálně náš největší problém. Přitom šancí máme každý zápas dost. Na jednu branku se ale nedá vyhrát," řekl kouč Haken.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Haken (Brno): "V první třetině jsme hráli slušně, dostali se do vedení a měli k dispozici přesilovky. Říká se, že kdo nepromění přesilovku pět na tři, tak potom zápas nezvládne, což se dnes potvrdilo. Máme v poslední době problém, abychom dali gól. Jak dnes, tak i v minulém utkání jsme puk dotlačili do sítě soupeře až z brankoviště. Máme špatnou produktivitu. To je momentálně náš největší problém. Přitom šancí máme každý zápas dost. Věřím, že se to příští zápas zlomí a dáme více než jednu branku. Na tu se vyhrávat nedá."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Jsem rád, že jsme podali bojovný, houževnatý, obětavý a hlavně týmový výkon. Měli jsme hodně mladých hráčů v sestavě, kteří dnes hráli parádně. Jsme šťastní, že odvážíme pro nás cenné tři body."

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Mallet (Štencel, H. Zohorna) - 22. Sloboda (O. Roman, Baranka), 32. Kurovský, 59. Szturc (Baranka). Rozhodčí: Hejduk, Pavlovič - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 6:10. Využití: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Sestavy:

Brno: Vejmelka - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Štencel, Bartejs, Vágner - M. Erat, Nečas, Zaťovič - H. Zohorna, J. Hruška, Mallet - Vincour, L. Čermák, T. Svoboda - Haščák, Nahodil, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Baranka, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Lev, Olesz - Š. Stránský, Kolouch, Kucsera - P. Zdráhal, T. Jáchym, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.