Karlovy Vary - Hokejisté Vítkovic vyhráli v utkání 46. kola extraligy na ledě posledních Karlových Varů 5:3. Energie vedla v polovině první třetiny už 2:0, ale Ostravané si i díky dvěma gólům a asistenci útočníka Romana Szturce upevnili pozici v desítce.

Po slavnostním úvodu, při němž byl karlovarský kapitán Skuhravý oceněn za klubový rekord v počtu kanadských bodů, který činil k dnešnímu utkání 387 bodů, začali utkání lépe domácí. Ve třetí minutě si vlastní zblokovanou střelu dojel Flek a poprvé překonal Bartošáka v brance Vítkovic. Srovnáno mohlo být o minutu později, ale pohledná individuální akce Tybora skončila na betonech gólmana Honzíka.

V 11. minutě po aktivním forčekinku v obranném pásmu hostů získala Energie puk, Mullane připravil pozici k zakončení pro Grígera a ten střelou z mezikruží navýšil vedení Západočechů. Aktivitu a převahu hráčů z lázeňského města zchladil ale Balán, který v 15. minutě snížil po hrubce Baldajeva za vlastní brankou.

Druhá dvacetiminutovka přinesla úplně odlišný obraz hry. Vítkovičtí přitvrdili v osobních soubojích a začali napadat karlovarské hráče již v jejich obranném pásmu. Zvýšená aktivita jim přinesla i brankový efekt. Ve 24. minutě našel Klok volné místo u pravé Honzíkovy tyčky a pohotovou střelou srovnal skóre na 2:2.

Zvýšená tvrdost hráčů obou mužstev přinesla v polovině zápasu sérii vyloučení, při kterých se opět prosadili Severomoravané. Nejdříve ve 37. minutě ve vlastním oslabení projel přes celé kluziště Szturc a střelou z vrcholu kruhu pro vhazování otočil vývoj utkání. O minutu později při vyloučení Beránka překonal Květoň počtvrté dnes nejistého Honzíka. Po obdržené brance sáhli domácí trenéři k jeho vystřídání Tadeášem Dvořákem.

Ve 43. minutě po další hrubé chybě namazal obránce Weinhold agilnímu Szturcovi a ten navýšil skóre již na tříbrankový rozdíl. Definitivní podobu výsledku dal v 53. minutě Vojtěch Tomeček, který zužitkoval ideální nahrávku Mullanea.

Hlasy trenérů po utkání:

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Nám se sice povedla první třetina, ale v jejím závěru jsme dostali branku, na kterou jsme soupeři nahráli čistým námazem. Od druhé třetiny jsme začali hrát strašně naivní hokej, takhle se nedá hrát. Soupeř samozřejmě ty naše drobné chybičky, které jsme tam udělali, razantně trestal. Sice jsme také ještě měli nějaké příležitosti, ale hostům dobře zachytal brankář, spoustu střel zblokovali obránci. Na soupeři bylo vidět, že ty body chce. My si musíme uvědomit, že pokud chceme také sbírat body, tak si nemůžeme dovolit sehrát takhle špatně druhou i třetí třetinu. Je pravda, že se již prakticky připravujeme na závěr sezóny, ale body musíme sbírat, protože pokud si někdo myslí, že v závěru se najednou luskne prsty a ono to půjde, tak to nepůjde."

Jakub Petr (Vítkovice): "Každý trenér chce mít první zápas po reprezentační pauze za sebou a doufá, že se všechno, co přes pauzu s mužstvem trénoval, v tom prvním zápase projeví. Z naší strany to však v první třetině evidentně nebylo, ta byla z naší strany hrůzostrašná. I když jsme tam měli pár brejkových situací, výsledek k nám byl milosrdný. Jsem rád, že od druhé třetiny jsme se vrátili ke hře, kterou jsme produkovali před pauzou. Pořád mě však trápí naše krátké výpadky ve hře, které mi nedávají spát. Samozřejmě mám radost, že jsme zápas vyhráli a byli jsme i produktivní, ale věřím, že těch negativních věcí, které jsem zmínil, se již v dalších utkáních vyvarujeme."

HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 3:5 (2:1, 0:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Flek (D. Kindl), 11. Gríger (Mullane, Tomáš Dvořák), 53. V. Tomeček (Mullane) - 15. Balán (Szturc), 24. Klok (Tybor, D. Květoň), 37. Szturc, 38. D. Květoň (O. Roman, Tybor), 43. Szturc. Rozhodčí: Hradil, M. Petružálek - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 2:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2166.

Karlovy Vary: Honzík (38. Tadeáš Dvořák) - Baldajev, Sičák, Dujsík, Harant, M. Rohan, Tomáš Dvořák, od 41. navíc Weinhold - Mikulík, Tuominen, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Gríger, Mullane - Flek, D. Kindl, O. Beránek - od 41. navíc Kurovský. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Hrbas, D. Krenželok, Urbanec, Výtisk, Kovář - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Hudeček, Y. Stastny, Olesz - P. Zdráhal, Kolouch, E. Němec - Tomi, Balán, Szturc. Trenéři: Petr a Trnka.