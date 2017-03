Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň, 7. března v Ostravě. Zleva Yan Stastny z Vítkovic a plzeňský brankář Matěj Machovský.

Ostrava - Hokejisté Vítkovic využili i v druhém utkání předkola play off výhodu domácího prostředí a po vítězství 3:2 nad Plzní v prodloužení jim jediná výhra chybí k postupu do čtvrtfinále. Ačkoliv Západočeši ještě deset minut před koncem řádného času vedli 2:0, domácí slepenými góly Erika Němce a Jana Výtiska vyrovnali a už v deváté sekundě prodloužení rozhodl Patrik Zdráhal. Třetí utkání se bude hrát ve čtvrtek v Plzni.

Plzeň promíchala sestavu a navázala na výkon z konce pondělního zápasu. I když už v prvním střídání musel hasit Machovský po hrubce plzeňské obrany velkou příležitost Vandase.

Indiáni se tím však nenechali otrávit a svou aktivitou šli naproti vedoucímu gólu, který přišel v deváté minutě. Čtvrtá plzeňská řada vybojovala puk v rohu za Bartošákovou brankou a Koreis rychlou souhru zblízka zakončil přesnou ranou do horního růžku.

Plzeň měla v úvodní dvacetiminutovce více ze hry, ale další šanci Kratěnovi lapil Bartošák.

Karta se obrátila až ve druhé třetině. Domácí po návratu ze šaten více bruslili a ve 23. minutě protlačili kotouč za brankovou čáru, ale podle videorozhodčího Květoň dosáhl gólu bruslí.

Vítkovický tlak kulminoval v sérii tří přesilovek včetně kratší výhody pět na tři. Výsledkem ale bylo pouze Balánovo břevno. Hosté působí v sérii v přesilovkách výrazně lépe a potvrdili to v 36. minutě, když Lev využil první početní výhodu tvrdým projektilem od modré čáry.

Osud utkání měl zřejmě na holi Sklenička, který po chybě domácích ve 44. minutě nastřelil v oslabení jen horní tyč prázdné branky. Pak to šlo s hosty z kopce. Vítkovice oživil kontaktním gólem v oslabení v 50. minutě Němec, který z brejku překonal Machovského ranou pod vyrážečku. Hosté marně reklamovali vítkovický faul v útočném pásmu. Za dvě minuty vyrovnal od modré čáry Výtisk.

Prodloužení trvalo pouze devět sekund. Machovský nezkrotil Hrbasovo nahození z domácí poloviny a odražený puk zasunul do branky Zdráhal.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Měli jsme horší start do zápasu než v pondělí. Měli jsme dvě, tři šance, ale po inkasované brance nebyl náš výkon ideální. Ve druhé třetiny jsme začali hrát jednodušeji a soupeře dobruslovat, nicméně přesilovky nám nejdou. Ale aspoň jsme v nich soupeře unavili. Od třetí třetiny tam byla střelba, drželi jsme se v pásmu a vytvořili si šance. Nebyla to žádná kouzla, ale kvůli takovým zápasům jsme deset měsíců dřeli. Góly tam byly se štěstím."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Velice smolné utkání. Vstoupili jsme do něj dobře a byli jsme aktivnější. Vedli jsme 1:0. Druhá třetina už byla vyrovnanější, ale podařilo se nám ubránit vítkovické přesilovky. Snažili jsme se tlačit do brány, což se dařilo a dali jsem i druhý gól. Pak jsme ale bohužel inkasovali dva góly v třetí třetině a prodloužení jsme si nepohlídali. Trochu jsme tam zaspali, domácí byli rychleji u odraženého puku a dorazili to."

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 3:2 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 50. E. Němec (Sloboda), 52. Výtisk (Kucsera), 61. P. Zdráhal (Hrbas) - 9. Koreis (Hrnka, Moravčík), 36. Lev (Stach). Rozhodčí: Čech, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 5:8. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 6428. Stav série: 2:0.

Sestavy:

Vítkovice: Bartošák - Baranka, Klok, Sloboda, Hrbas, D. Krenželok, Výtisk - P. Zdráhal, O. Roman, Olesz - Vandas, Kolouch, Kucsera - E. Němec, Y. Stastny, D. Květoň - Tomi, Balán, Szturc. Trenéři: Petr a Trnka.

Plzeň: Machovský - Kadlec, D. Sklenička, Němeček, Čerešňák, Moravčík (21. Kvasnička), Pulpán - M. Procházka, Kratěna, D. Kubalík - Indrák, Preisinger, Stach - T. Svoboda, Kracík, Lev - Schleiss, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.