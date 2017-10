Třinec - Hokejisté Třince podlehli v předehrávce 30. kola extraligy v moravskoslezském derby Vítkovicím 3:4. První vítězství na třineckém ledě po třech letech hostům zajistil sedm minut před koncem bývalý zadák Ocelářů Jan Výtisk. Třinec nebodoval po sérii čtyř výher. Nepomohl mu ani dvougólový příspěvek Milana Doudery, který jednou skóroval dokonce v oslabení tři na pět.

Dva regionální rivalové se do sebe zaklesli bez velkého taktizování. Už ve čtvrté minutě schoval Roman na mezikruží chytře svůj švih za obránce a nalezl místo pod Hrubcovou vyrážečkou.

Domácí potřebovali na odpověď 77 sekund i značné přispění hostů. Baranka trestuhodně křížným pokusem rozjížděl akci z vlastního pásma, jenže na puk předvídavě vyrazil Doudera a ze sóla pokořil Bartošáka.

I daleko menší zaváhání ve středním pásmu Třinec bez milosti ztrestal. Puk se ve 12. minutě rychle přesunul mezi Růžičkou a Marcinkem až k Draveckému, který z voleje překonal Bartošáka podruhé. Ale i vítkovická reakce přišla raketově. Trška využil přetlaku hráčů před Hrubcem a jeho nepříliš prudké nahození od modré čáry prošlo až do sítě.

Jiskřivému derby nescházelo skoro nic. Ani výjimečné a kuriózní situace. Vítkovicím se naskytla hned v úvodu druhé části výhoda přesilovky pět na tři, ale jejich laxního přístupu v obranném pásmu využil Doudera, který Romanovi odebral puk a tváří v tvář v oslabení o dva muže prostřelil Bartošáka.

Třinec pak byl ve vyrovnaném průběhu o něco nebezpečnější. Růžička v přesilovce naservíroval ve stoprocentní šanci puk před prázdnou branku Adamskému, který ale mířil jen do boční síťky, a z protiútoku se v oslabení po Romanově akci trefil Květoň.

Vítkovice v třetí části vypadaly živější a jejich kontry byly pro soupeře permanentní hrozbou. Nakonec se ale prosadily z nevinně vyhlížející situace v 53. minutě, Výtisk se trefil příklepem od modré čáry.

Hosté zvládli lépe i úplnou koncovku a soupeře nepustili k závěrečnému tlaku. Z Třince si vezou tříbodový zisk po šesti porážkách.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Bylo to výborné utkání. Myslím, že jsme měli více ze hry, ale bohužel místo abychom za stavu 3:2 dali gól do prázdné branky, tak jsme z protiútoku dostali gól na 3:3. Tam se, myslím, zápas lámal v té přesilovce."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Bylo to derby, jak má být. Jiskřilo to, byla tam spousta osobních soubojů a padaly i góly, což diváci museli ocenit. Pro nás to byl zápas s dobrým koncem."

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. M. Doudera, 11. Dravecký (Marcinko, Martin Růžička), 21. M. Doudera - 4. O. Roman (Klok), 12. Trška (Kolouch, Tybor), 36. D. Květoň (O. Roman), 53. Výtisk (Trška, Tybor). Rozhodčí: Konc, Staňo (oba SR) - Lederer, Tvrdoň. Vyloučení: 7:8, navíc Linhart (Třinec) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:1. Diváci: 4614.

Třinec: Hrubec (53. Strmeň) - Krajíček, M. Doudera, Roth, D. Musil, Jank, Linhart - Martin Růžička, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - Irgl, Rákos, Hrňa - Chmielewski, M. Kovařčík, Cienciala. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Vítkovice: Bartošák - Hrbas, Baranka, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Š. Stránský, Lev, Olesz - P. Zdráhal, Kolouch, Szturc - Tomi, Hudeček, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.