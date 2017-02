Praha - Důležitý souboj o první šestku čeká v pátečním 44. extraligovém kole hokejisty Vítkovic a Brna. Šestá Kometa po oslnivém vstupu do sezony musí nyní hájit přímý postup do play off. Sedmý Chomutov, který se představí na ledě vedoucího Liberce, na ni ztrácí čtyři body, Ostravané se v přímém souboji pokusí ukrojit ze sedmibodového manka. Poslední východočeské derby ročníku sehrají Pardubice a Hradec Králové.

Vítkovice dál hrají jako na houpačce: po třech venkovních porážkách teď vyloupily Spartu i Hradec, navíc bez inkasované branky. Brankář Bartošák tak proti Kometě, s níž v sezoně vychytal tři výhry, půjde na led se 129 minut trvající neprůstřelností.

"Favoritem zápasu je Kometa, to je bez debat. Možná teď sice prošli nějakým slabším obdobím, ale mají nové hráče, jejich motivace je vzhledem k jejich současnému umístění ještě větší. Pokud jde o herní aspekty, musíme podat znovu výkon na hranici svých možností," řekl vítkovický trenér Jakub Petr, který postrádá marody Hudečka a Koloucha.

Kometa se pokusí ve Vítkovicích ukončit dvě nelichotivé série. Ve vzájemných duelech v tomto ročníku s Vítkovicemi třikrát prohrála a získala pouze dva body. V posledních devíti zápasech Brňané sedmkrát prohráli, spadli na šesté místo a začíná je strašit hrozba předkola play off.

"Věřím, že už bilanci otočíme. Vítkovice hrají velmi dobře v obraně, těžko se překonává i jiným soupeřům. Musíme najít klíč k tomu, jak jim vstřelit góly. Což se nám obecně v posledních zápasech nedaří," uvedl trenér Komety Kamil Pokorný. Kometa se představí už i s oběma nejčerstvějšími posilami obráncem Krejčíkem a útočníkem Brabencem, do sestavy se vrací i uzdravený Kováčik. Na marodce zůstávají obránce Bartejs a útočníci Martin Erat, Vincour a Zaťovič.

Předposlední Pardubice touží po alespoň malé radosti v jinak nepovedené sezoně - vyhrát východočeské derby. Hradci Králové dosud nesebraly v sezoně ani bod. Pomoci k tomu mají čerstvé posily bek Chaloupka a útočník Špirko, který přišel výměnou s Třincem za Redenbacha, ale i nedělní výhrou na ledě vedoucího Liberce posílené sebevědomí.

"Děláme všechno pro to, abychom zvrátili současnou bilanci a Hradec doma porazili. Máme velikou šanci; nejsou v ideálním rozpoložení, měli jsme delší čas na odpočinek. Derby je ale nevyzpytatelné. Trénoval jsem dříve Spartu, když hrála derby se Slavií, znám souboje Vítkovic s Třincem, i v Bělorusku jsem zažil podobná utkání. Takové zápasy jsou specifické, nikdy není předem známý jejich vítěz. Každý hráč se vybičuje k maximálnímu výkonu, všichni se moc těšíme," prohlásil pardubický trenér Miloš Holaň.

Hradec Králové je na tom sice v tabulce výrazně lépe, ale poté, co tři zápasy nebodoval, přeskočila ho na třetí příčku Sparta. A k jistotě první šestky má Mountfield ještě daleko. "Potřebujeme se vydat, doopravdy teď urvat body, už je to vážné. Už se to v tabulce trhá a my musíme šestku urvat," uvedl útočník Jaroslav Bednář.

Východočeské derby přirovnal co do prestiže a významu k finále ligy. "Musí být pro každého hráče stejně důležité jako pro fanouška. Není nic víc. Je to obrovská show a je potřeba, aby si to hlavně každý uvědomoval," zdůraznil Bednář, druhý nejproduktivnější hráč soutěže.

Plzeň poctivě střádá body, Indiáni vyšli naprázdno pouze jedinkrát z posledních 11 utkání. Do důležitého zápasu dvou týmů na hraně desítky proti Zlínu půjdou posíleni o sparťanského forvarda Procházku. "Musíme se i nadále soustředit na sebe a snažit se těch bodů nasbírat co možná nejvíce," řekl útočník Jakub Lev.

Berani mají za devátou Plzní jen o bod méně a drží naděje na předkolo. "Po posledním cenném zisku dvou bodů s Boleslaví nás čeká další nesmírně důležitý duel, v němž potřebujeme bodovat. Pokud zopakujeme naše poslední výkony, můžeme opět uspět. Plzeň má výborného brankáře Machovského, dobře hrají v defenzivě. Těží z týmového pojetí hry," řekl kouč Robert Svoboda. Počítat stále nemůže s Horákem a Kubišem, ale uzdravil se Blaťák.

Sparta po kanonádě s Třincem uspěla i v Hradci Králové. "Toho vítězství si velmi ceníme. Musíme ale pokračovat v tvrdé práci a předvést maximální výkon i proti Olomouci," zdůraznil asistent trenéra Zdeněk Moták. "Čeká nás houževnatý soupeř, proti němuž je každý zápas velmi těžký. Vzdáváme hold, bude plná hala a my chceme tři body," dodal Moták s připomínkou projektu Sparta vzdává hold na podporu složek Integrovaného záchranného systému. U startu nových posil Buchteleho se Smejkalem je zatím otazník.

Olomouc na poslední chvíli sháněla posily a kádr doplnila o kanadského útočníka Sundhera a Kotalu, který má vyřízen střídavý start z Havířova. "Potřebovali jsme kádr trošičku rozšířit, protože kvůli zraněním nám pár hráčů nehraje. Věříme, že to bude impulz. Potřebujeme dělat body," řekl kouč Zdeněk Venera. Ten má na marodce tři zkušené útočníky Juraje Mikúše, Strapáče a Skladaného plus dlouhodobě zraněné Skrbka a Řípu. Hanáci z posledních sedmi utkání pětkrát zvítězili.

Karlovy Vary si z posledních dvou zápasů připsaly čtyři body. "Jsme hladoví po bodech. Kluci si dokázali, že umí vyhrávat, a chtějí v tom pokračovat. Nemohu už být spokojený s výsledky 1:2 nebo 2:3. Proher o gól máme v sezoně hodně. Těmito výsledky jsme doslova přesyceni. Třinec bude chtít jistě odčinit prohru na Spartě, my zase chceme odčinit, jak jsme byli první zápas v Třinci velice uctiví a v tom dalším hodně zakřiknutí," uvedl kouč Jan Tlačil. Do sestavy se vracejí Mullane a Vojtěch Tomeček.

Třinec se po direktu 3:12 na Spartě chce rehabilitovat v očích fanoušků. Na led Energie navíc jede vyzbrojen dvěma čerstvými posilami Netíkem a Redenbachem. "Zápas na Spartě byl pro mě velkým zklamáním. Nikdy jsem nic takového nezažil a to mužstvo mě zklamalo," řekl kouč Vladimír Kýhos v naději, že na západě Čech se nic podobného opakovat nebude. Postrádat bude dlouhodobě zraněného Martina Růžičku, Draveckého a otazník visí nad nemocným Petružálkem.

Litvínov čeká souboj s Mladou Boleslaví. Domácí útočník Viktor Hübl nastoupí k 1000. zápasu v extralize. Zatímco Středočeši usilují o desítku, na niž jim schází bod, domácí by si rádi co nejdříve vybojovali jistotu setrvání mezi první šestkou.

"Tabulka se teď trochu rozřízla. Ta šestka už je hodně hezké umístění v sezoně. Její udržení je teď pro nás prioritou. Mladoboleslavští jsou dobří bruslaři, hrají stylem nastřelit puk a jít po soupeři. Musíme se na to připravit," uvedl pro klubový web obránce Tomáš Pavelka.

V Liberci, jenž vévodí pořadí soutěže s devítibodovým náskokem, se představí Chomutov. Oba celky půjdou do zápasu s dvěma prohrami z uplynulých zápasů. Bílí Tygři porazili Piráty pod Ještědem sedmkrát za sebou, přenechali jim v těchto zápasech jediný bod.

Statistické údaje před pátečními zápasy 44. kola Tipsport extraligy: HC Vítkovice Ridera (8.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:0 po sam. nájezdech, 2:1, 2:1 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 42 zápasů/24 bodů (10 branek + 14 asistencí) - Marek Kvapil 40/36 (14+22). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák průměr 2,14 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,73 a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,66 a 91,53 - Karel Vejmelka 2,41, 90,88 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,60 a 89,08, Pavel Jekel 1,99 a 92,68. Zajímavosti: Vítkovice vyhrály tři z posledních čtyř zápasů a získaly v nich devět bodů.

Kometa čeká šest zápasů na plný zisk a získala během této série jen tři body.

Vítkovický gólman Patrik Bartošák vychytal dvě nuly za sebou a drží neprůstřelnost už 128 minut a 51 vteřin.

Ostravané vyhráli ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a ztratili jen dva body.

Útočník Michael Vandas z Vítkovic dnes slaví 26. narozeniny, forvardovi Marcelu Haščákovi z Komety Brno bude v pátek 30 let.

Slovák Vandas může v neděli v Mladé Boleslavi sehrát 200. zápas v české extralize. HC Škoda Plzeň (9.) - PSG Zlín (10.). Začátek: 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 1:3, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Dominik Kubalík 42/37 (26+11) - Petr Holík 41/31 (14+17). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,25, 92,53 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,36 a 80,77 - Libor Kašík 2,74, 91,14 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,88 a 86,15. Zajímavosti: Plzeň bodovala v deseti z posledních jedenácti zápasů a z toho sedmkrát vyhrála.

Zlín vyhrál pět z posledních sedmi zápasů a nasbíral v nich 14 bodů.

Zlín zvítězil v Plzni dvakrát za sebou.

Útočník Miroslav Preisinger z Plzně oslaví v pátek 26. narozeniny. HC Verva Litvínov (5.) - BK Mladá Boleslav (11.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3 v prodl., 3:2, 6:3. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 43/38 (16+22) - Tomáš Hyka 39/32 (13+19). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 2,06, 92,82 a čtyřikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,12 a 93,06 - Brandon Maxwell 2,50, 92,27 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,77 a 91,42, Tomáš Halász 5,26 a 81,54. Zajímavosti: Litvínov vyhrál pouze dva z posledních šesti zápasů a získal v nich jen pět bodů.

Mladá Boleslav bodovala třikrát za sebou, z toho dvakrát naplno a jednou prohrála v prodloužení.

Litvínov vyhrál ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a ztratil jediný bod.

Litvínovský útočník Viktor Hübl může jako třináctý hráč v historii dosáhnout na hranici 1000 startů v domácí nejvyšší soutěži. Dosud tuto metu překonali František Ptáček (1209 zápasů), Petr Kadlec (1195), Petr Leška (1156), Jan Peterek (1139), Jiří Burger (1130), Ondřej Veselý (1091), Ondřej Kratěna (1054), Marek Melenovský (1043), Jiří Hanzlík (1036), Josef Řezníček (1035), Radim Tesařík (1022) a Pavel Kolařík (1010). Bílí Tygři Liberec (1.) - Piráti Chomutov (7.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 2:0, 3:0. Nejproduktivnější hráči: Petr Jelínek 43/33 (15+18) - Michal Vondrka 43/40 (19+21). Statistiky brankářů: Roman Will 1,59, 93,99 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,90, 92,14 a třikrát udržel čisté konto - Ján Laco 2,72, 89,52 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,54 a 87,44, Jan Strmeň 3,58 a 87,10. Zajímavosti: Liberec po sérii pěti zápasů bez ztráty bodu prohrál dvakrát za sebou. Podlehl na Spartě (3:4 po samostatných nájezdech) a doma Pardubicím (3:6).

Piráti po předchozím úspěšném období v podobě šesti výher ze sedmi utkání dvakrát za sebou nebodovali.

Bílí Tygři vyhráli ve vzájemných zápasech doma sedmkrát za sebou. HC Energie Karlovy Vary (14.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:7, 0:3, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Václav Skuhravý 43/21 (13+8) - Tyler Redenbach 34/33 (11+22). Statistiky brankářů: David Honzík 2,97 a 89,72, Tomáš Závorka 2,90 a 89,19, Tadeáš Dvořák 3,00 a 85,00 - Šimon Hrubec 1,95, 93,28 a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,24 a 88,64. Zajímavosti: Energie prohrála tři z posledních čtyř zápasů a získala v nich jen čtyři body.

Oceláři si budou chtít napravit reputaci po nedělním debaklu na Spartě 3:12.

Třinec prohrál pět z posledních sedmi zápasů a získal v nich jen šest bodů.

Oceláři ve vzájemných zápasech vyhráli čtyřikrát za sebou. HC Dynamo Pardubice (13.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:8, 3:4, 1:5. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rolinek 40/31 (14+17) - Jaroslav Bednář 43/42 (10+32). Statistiky brankářů: Martin Růžička 3,36 a 90,22, Jaroslav Hübl 3,27 a 89,24 - Patrik Rybár 2,08, 92,18 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,58, 91,34 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: Dynamo pod novým koučem Milošem Holaněm bodovalo ve třech ze čtyř zápasů a získalo celkem šest bodů.

Mountfield třikrát za sebou nebodoval, což se mu stalo poprvé v sezoně.

Hradec Králové vyhrál v derby s Pardubicemi čtyřikrát za sebou.

Pardubický útočník Petr Hubáček může sehrát v neděli ve Zlíně 600. zápas v extralize.

Hradecký obránce Martin Pláněk může sehrát 200. zápas v extralize. Slovenský obránce René Vydarený z Mountfieldu by mohl nastoupit v neděli k 600. duelu v české nejvyšší soutěži. HC Sparta Praha (3.) - HC Olomouc (12.). Začátek: 18:50 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 5:1. Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 41/42 (18+24) - František Skladaný 38/23 (9+14). Statistiky brankářů: Tomáš Pöpperle 2,29, 90,78 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,47, 94,64 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 2,01, 91,77 a jednou udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,31, 90,72 a třikrát udržel čisté konto, Martin Falter 4,36 a 83,33. Zajímavosti: Sparta vyhrála třikrát za sebou a ztratila jediný bod.

Olomouc vyhrála pět z posledních sedmi zápasů a získala v nich 13 bodů.

Sparta se utká s Olomoucí teprve potřetí v sezoně a poprvé se představí doma, protože duel 18. kola bude na vlastním ledě hostit až 21. února.

Sparťanský obránce Jan Švrček může v neděli proti Chomutovu sehrát 500. zápas v extralize. Další program: Neděle 5. února - 45. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - Piráti Chomutov (3:4 v prodl., 5:6 v prodl., 2:3), 15:20 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec (3:0, 1:2, 0:3; ČT sport), 15:30 PSG Zlín - HC Dynamo Pardubice (3:2, 4:5 v prodl., 2:3 v prodl.), 17:00 HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary (4:2, 8:2, 2:4), Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov (2:3 po sam. nájezdech, 0:3, 2:3 v prodl.), HC Olomouc - HC Škoda Plzeň (6:5 v prodl., 2:5, 2:1 po sam. nájezdech), 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera (5:2, 3:2, 2:3; ČT sport).