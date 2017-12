Praha - Poslední celek tabulky Jihlava bude ve čtvrtečním 34. kole hokejové extraligy dalším týmem, který se pokusí zastavit rozjeté Vítkovice. Ostravané nepřenechali soupeřům v osmi posledních zápasech ani bod, a pokud na ledě nováčka vybojují alespoň dva, posunou se na druhou příčku za vedoucí Plzeň. Duel na hraně první čtyřky svedou čtvrtý Třinec a pátá Olomouc, která má ale na Oceláře pětibodové manko. Pardubice mohou v utkání s Brnem snížit ztrátu na první šestku.

Nováček z Jihlavy se po špatných výsledcích pevně usadil na posledním místě tabulky. Z minulých čtyř zápasů získala Dukla pouze bod po úterní prohře v prodloužení v Brně. Na tříbodovou výhru Jihlava čeká už šest utkání, naposledy porazila doma 1. prosince Mladou Boleslav 3:0.

"Máme dlouhodobý problém s proměňováním brankových příležitostí. A také doplácíme na špatné začátky zápasů. Oba tyto nedostatky se projevily v posledním duelu v Brně. Pokud se nám ale podaří zopakovat dobrý výkon z druhé poloviny utkání proti Kometě, tak máme naději s Vítkovicemi opět uspět," řekl trenér Jihlavy Petr Vlk.

Vítkovice inkasovaly během úspěšné šňůry jen devět branek a právě Jihlava je v dosavadním průběhu dlouhodobé části týmem se suverénně nejhorší produktivitou: dala jen 68 gólů. "Pro nás je nyní klíčové zcela vytěsnit z hlavy vše, co v ní být nesmí. Nevnímáme svou pozici v tabulce ani pozici Jihlavy. Bilance, série, to vše musí zůstat někde daleko od nás. Nějaká euforie nebo něco takového nemá u nás v kabině místo," uvedl na klubovém webu asistent trenéra Pavel Trnka.

Ostravané mají dobře uloženo v paměti, že v předcházejících vzájemných zápasech sezony nedokázali Duklu obrat ani o bod. "Moc dobře víme, jaká byla ta předchozí dvě vzájemná utkání. Dukla je nepříjemným, houževnatým soupeřem, který za všech okolností bojuje na sto procent. Jakékoliv podcenění, jakékoliv myšlenky na nějaké série nám bude schopná hodně bolestivě vrátit," doplnil Trnka.

Pardubice ztrácejí na Brno sedm bodů. Velkým povzbuzením pro Dynamo může být úterní výhra na nájezdy v Plzni a také plné hlediště. "Je třeba využít období, kdy se Kometě až tolik herně nedaří. Stále mějme na paměti, že k nám přijede kvalitní soupeř s nabitou soupiskou výbornými jmény. Ta ale nemusí v některých zápasech rozhodovat, na to se chceme spolehnout, že tito klíčoví hráči jim tolik nezahrají a my si kvalitním výkonem opět přineseme radost," řekl kouč Miloš Holaň.

Obhájce titulu se už více než měsíc potácí ve výsledkové krizi. Z posledních dvanácti zápasů Brňané vyhráli jen třikrát a získali v nich 11 bodů. Na ledě soupeřů ale v této sérii nevyhráli a připsali si pouhé dva body.

"Nejsme nyní v optimálním rozpoložení, máme v zápasech hodně hluchých míst. Věřím, že odrazovým můstkem k lepším výsledkům bude naše úterní vítězství v prodloužení nad Jihlavou," uvedl trenér Komety Kamil Pokorný. V sestavě brněnského týmu chybí útočník Tomáš Vincour, jenž posílil na Spenglerově poháru Hämeenlinnu.

Třinec bodoval v osmi z posledních devíti utkání. Naposledy uspěl 5:2 v Litvínově. "A výhru chceme potvrdit i teď během dvou zápasů doma," prohlásil útočník Jiří Polanský. Olomoučtí ale vyhráli poslední čtyři utkání, už sedmkrát zvítězili s nulou a v arénách soupeřů bodovali v osmi zápasech z posledních devíti.

Chomutov po špatném období deseti proher z 11 utkání získal za poslední čtyři vystoupení osm bodů. "Máme doma Plzeň a končíme rok v Litvínově. Pro nás je každý zápas do konce sezony malé play off. Takže se musíme soustředit na to, abychom vydolovali co nejvíce bodů a dohnali týmy, které jsou kousek před námi," uvedl asistent trenéra Jan Šťastný.

Plzeň touží odčinit prohru s Pardubicemi. "Neuspěli jsme v osobních soubojích. V tom se musíme jednoznačně zlepšit a připravit se na to, že na nás takhle budou soupeři hrát. Čím blíž bude play off, tím víc budou osobní souboje rozhodovat," uvedl asistent trenéra Ladislav Čihák. "Víme všichni, že Chomutov hraje ze zabezpečené obrany. Nebude to jednoduché. Budeme se do nich muset tlačit a uvidíme, co z toho bude," doplnil útočník Denis Kindl.

Sparta v posledním předvánočním kole setřásla proti Brnu (3:2) břímě čtyř vystoupení bez bodového zisku. A dnes získala zkušenou posilu do brankoviště v podobě slovenského gólmana Laca. "Liberec - podobně jako my - není v lehké situaci, takže to bude určitě hodně bojovný zápas. Věřím, že náš tým naváže na dobrý výkon z utkání proti Kometě, cílem jsou tři body," prohlásil trenér Jaroslav Nedvěd.

Liberec bodoval v pěti z posledních sedmi zápasů, vždy ale po remízovém stavu po 60 minutách, takže od 21. listopadu čeká na tříbodový zisk. Tato série čítá už devět utkání. "Nekoukáme, jestli jsme prohráli, nebo vyhráli. Ve čtvrtek máme další zápas a chceme ho vyhrát. Oni se také chtějí dostat výš, takže si myslím, že to bude vyrovnané a bojovné utkání," shodl se s Nedvědem liberecký forvard Petr Jelínek.

O něco kratší sérii šesti utkání bez plného bodového zisku má za sebou Mladá Boleslav, která vyzve Litvínov. Vervě se v posledních kolech dařilo lépe venku než doma. Zatímco před svými fanoušky získala z předchozích tří utkání jediný bod, venku si za stejný počet zápasů připsala sedm bodů a nastřílela 13 gólů.

Utkání Zlín - Hradec Králové (2:3 v prodloužení) se kvůli účasti Východočechů na Spenglerově poháru v Davosu hrálo již 5. prosince.

Statistické údaje před čtvrtečním 34. kolem hokejové Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (4.) - HC Olomouc (5.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 0:4. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 30 zápasů/37 bodů (20 branek + 17 asistencí) - Jan Knotek 32/19 (10+9). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 2,18 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,57 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,54 a 91,13, Jan Strmeň 2,49 a 90,82 - Branislav Konrád 2,28, 91,01 a sedmkrát udržel čisté konto, Martin Falter 2,20 a 88,00. Zajímavosti: - Oceláři bodovali šestkrát za sebou, z toho třikrát vyhráli, a získali při této sérii 14 bodů. - Olomouc vyhrála čtyřikrát v řadě a ztratila v této sérii jediný bod. - Třinec v minulé sezoně neztratil s Olomoucí ani bod, v tomto ročníku dosáhl ze dvou zápasů na jediný. BK Mladá Boleslav (10.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:0, 3:6. Nejproduktivnější hráči: Jakub Orsava 34/23 (15+8) - Viktor Hübl 26/20 (7+13). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,45, 91,80 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,41 a 91,98 - Michael Petrásek 2,40, 92,00 a čtyřikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 4,71 a 85,03, Jakub Soukup 6,92 a 80,65. Zajímavosti: - Mladá Boleslav čeká šest zápasů na plný bodový zisk. Během této série dvakrát vyhrála v nastavení, jednou prohrála po samostatných nájezdech a třikrát nebodovala. V úterý utrpěla na ledě Vítkovic svou nejvyšší prohru sezony 1:7. - Litvínov třikrát za sebou venku bodoval. Po porážce v Liberci 3:4 v prodloužení vyhrál na Spartě 6:3 i ve Zlíně 4:2. - Verva vyhrála pět z posledních šesti vzájemných zápasů. Piráti Chomutov (12.) - HC Škoda Plzeň (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 33/29 (14+15) - Milan Gulaš 32/40 (16+24). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 2,65 a 89,67 - Miroslav Svoboda 1,95, 93,06 a pětkrát udržel čisté konto, Alexandr Hylák 0, 100 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00. Zajímavosti: - Piráti vyhráli tři z posledních čtyř zápasů a získali v nich osm bodů. - Plzeň prohrála tři z uplynulých čtyř utkání a získala v nich jen pět bodů. - Škoda ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou bodovala, z toho čtyřikrát naplno a jednou prohrála v prodloužení. - Obránce Pirátů Jaroslav Mrázek může sehrát 400. zápas v extralize. - Chomutovský obránce Lukáš Chalupa oslaví ve čtvrtek 24. narozeniny. HC Dukla Jihlava (14.) - HC Vítkovice Ridera (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Čachotský 32/19 (6+13) - Jakub Lev 33/24 (15+9). Statistiky brankářů: Lars Volden 2,63, 90,18 a jednou udržel čisté konto, Jakub Škarek 2,60 a 90,02, Karel Vejmelka 2,10, 92,40 a dvakrát udržel čisté konto - Patrik Bartošák 2,10, 93,03 procenta a třikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,11 a 92,08. Zajímavosti: - Vítkovice vyhrály osmkrát za sebou a v případě dalšího úspěchu mohou vyrovnat klubový rekord z mistrovské sezony 1980/81. - Dukla prohrála čtyřikrát za sebou a získala v této sérii jediný bod. - Jihlavský útočník Josef Skořepa oslaví ve čtvrtek 36. narozeniny. - Vítkovice jsou jediným týmem, s kterým Jihlava po letošním návratu do extraligy neztratila ani bod. HC Dynamo Pardubice (8.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:5, 2:1 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Petr Sýkora 26/21 (11+10) - Martin Erat 32/30 (7+23). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,68, 91,33 a dvakrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78 - Marek Čiliak 2,28, 91,47 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Dynamo bodovalo ve čtyřech z posledních pěti zápasů, z toho třikrát vyhrálo, a získalo devět bodů. - Kometa prohrála venku pětkrát za sebou a získala jen dva body. - Brňané ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou bodovali, z toho třikrát naplno a jednou prohráli v prodloužení. - Pardubický obránce Marek Trončinský může sehrát 500. zápas v extralize. HC Sparta Praha (9.) - Bílí Tygři Liberec (11.). Začátek zápasu: 19:00 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:1, 4:5 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 30/21 (8+13) - Martin Bakoš 32/26 (8+18). Statistiky brankářů: Sami Aittokallio 2,74 a 91,07, David Honzík 2,82 a 89,94, Ján Laco 2,89 a 88,80, Petr Kváča 5,40 a 83,33 - Roman Will 2,80, 89,62 a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Janus 3,08, 88,44 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79. Zajímavosti: - Sparta po čtyřech zápasech bez bodů v pátek zabrala a zdolala doma Kometu Brno 3:2. - Bílí Tygři čekají už devět zápasů na plný bodový zisk. Naposledy se z něj radovali 21. listopadu v Jihlavě (2:0). Od té doby dosáhli na čtyři výhry v nastavení, jednou prohráli po samostatných nájezdech a čtyřikrát nebodovali. - Sparta ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou bodovala, z toho třikrát vyhrála.