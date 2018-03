Ostrava - Hokejisté Vítkovic se po reprezentační přestávce vrátili do extraligy vítězstvím 4:2 nad svým obávaným soupeřem z Hradce Králové. Na prvním bodovém zisku proti Východočechům v aktuální sezoně se premiérovým extraligovým gólem podílel šestnáctiletý dorostenec Jaromír Pytlík. Hradec ztroskotal po čtyřech výhrách v řadě, Vítkovice vyhrály počtvrté z posledních pěti zápasů.

Indispozice marodů Květoně, Tybora, Mahboda i potrestaného Romana dala ve vítkovických barvách víc prostoru mladým hráčům druhého sledu a jeden z nich, šestnáctiletý Pytlík, převážil po vyrovnaném úvodu misky vah na domácí stranu. Vítkovický talent se ve skrumáži před brankou ve 14. minutě prodral k odraženému kotouči a doklepl ho do odkryté brány. Přihrál mu další junior a debutant v nejvyšší soutěži Toman.

Do druhé části vstoupili aktivněji Východočeši a domácí vedení mělo několikrát na kahánku. Červeného ránu ale olympionik Bartošák kryl a Koukal zblízka akci nedokázal dotáhnout ke zdárnému konci. Tak se zase prosadily Vítkovice, které ve 28. minutě v přesilovce pět na tři poslal do gólového trháku Dej. Exhradecký útočník zblízka pohotově zasunul za Rybára vyraženou bombu Lva.

Dvě slepená vyloučení před polovinou zápasu stála hosty celý zápas. Ještě v pokračující klasické přesilovce pět na čtyři nejprve Trška zazvonil na tyčku, a pak se z kruhu švihem trefil i přesně do horních partií hostující branky. Koukal před koncem druhé části spálil nájezd na Bartošáka, gólu se tak hosté dočkali až ve 41. minutě zásluhou Džerinše, který projel středem kluziště mezi domácími beky jako nůž máslem a Bartošáka prostřelil mezi betony.

Východočeši pookřáli a zdánlivě vyřešený duel dostal nový náboj. Po závaru před Bartošákem ve 46. minutě dokonce zasahoval videorozhodčí, ale podle něj puk nepřešel brankovou čáru. Zato po Dragounově parádní ráně v 53. minutě zápěstím nebylo pochyb a domácí tím více muselo mrzet nevyužité přečíslení Tršky s Oleszem.

Hradec tlačil a byl kousek od vyrovnání, ovšem zapomněl na zadní vrátka a v 58. minutě dostal z Hrbasovy hole rozhodující čtvrtý úder.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Mužstvo musím pochválit. Měli jsme velké problémy se složením útoků, které eskalovaly zraněním Koloucha, a dostal příležitost omlazený mančaft. Kluci plnili pokyny v rámci možností. Musím vyzdvihnout starší zkušenější hráče, kteří potlačili své ego a odehráli to pro tým. Kvalita Hradce se naplno projevila v třetí části, ale odbojovali jsme to a zblokovali spoustu střel a ukázali mentalitu, se kterou bychom chtěli jít do play off."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Zápas jsme rozehráli poměrně slušně. Měli jsme dobrý pohyb, dobře jsme kombinovali a vytvářeli si šance, ale Bartošák byl výborný nebo jsme netrefovali branku. Paradoxně jsme tu třetinu prohráli, když domácí dali gól po našem zaváhání. Ale zápas se lámal ve druhé třetině, kdy jsme dostali dva góly rychle za sebou v oslabení. Domácí utekli na tříbrankový rozdíl. Přestože jsme třetí třetinu odehráli velmi dobře a domácí jsem dostávali pod tlak, už se nám podařilo jen snížit. Domácí podali hodně bojovný a obětavý výkon."

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 14. Pytlík (Výtisk, Toman), 28. Dej (Lev, Trška), 30. Trška (Olesz, Dej), 58. Hrbas (Lev, P. Zdráhal) - 41. Džerinš, 53. Dragoun (Köhler, Cibulskis). Rozhodčí: Pavlovič, Pražák - Kis, Pešek. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 5504.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Bartovič, Kolouch, Szturc - P. Zdráhal, Lev, Olesz - Dej, Š. Stránský, Kurovský - Pytlík, Jáchym, Toman. Trenéři: Petr a Trnka.

Hradec Králové: Rybár - Gregorc, Zámorský, Cibulskis, Pláněk, Graňák, F. Pavlík, Vydarený - Jaroslav Bednář, Džerinš, Cingel - M. Látal, Koukal, Červený - Köhler, Dragoun, Berger - R. Pavlík, Kukumberg, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.