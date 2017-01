Ostrava - Hokejisté Vítkovic utrpěli v dohrávce 30. kola extraligy na domácím ledě od Hradce Králové výprask 3:6. Východočeši zápas rozhodli drtivým nástupem: už po 119 sekundách vedli 2:0 a v polovině první třetiny už o čtyři góly a soupeře pustili ke slovu až za stavu 6:0. Dva góly si připsal Roman Kukumberg. Hosté vyhráli popáté v řadě a v tabulce přeskočili pátou Spartu.

Východočeši po vysokém nedělním vítězstvím nad lídrem z Třince vyučovali i v Ostravě a soupeře za deset minut doslova knokautovali. Zlý sen pro Vítkovice se začal odvíjet hned po 58 sekundách, když se bez přípravy od modré čáry trefil Kukumberg. V čase 1:59 už domácí ztráceli dva góly, když po brejku dva na jednoho Bartošáka švihem poslal na střídačku Knotek. "Nechytli jsme začátek, dostali jsme dva góly a proti takovému týmu jako Hradec se to těžko otáčí," řekl vítkovický útočník Roman.

Ani Dolejš ale příděl gólů ve vítkovické síti nezastavil, a při velkých mezerách v obraně měl složitou úlohu. V pohodě hrající hosté dále Vítkovice ničili vysokou produktivitou. Na co sáhli, z toho byla branka. Hrubku v obraně potrestal nekompromisním švihem z mezikruží opět Kukumberg a v 10. minutě se Džerinš tečí Vydareného rány prosadil počtvrté.

"Nestává se v dnešním hokeji často, aby vám to tam takhle napadalo. Nám to ale dneska vyšlo. Jim možná nezachytali gólmani jako jindy," prohlásil Kukumberg.

Domácí byli zralí na ručník a marně v utkání hledali nějaký záchytný bod. Lehkost v herním projevu Hradce naopak s přibývajícím skóre narůstala a po dvanáctiminutovém půstu přišly další góly. V 22. minutě zchladil Ostravské pátým gólem po kombinaci zblízka obránce Newton.

Hned poté Dolejš chytil sólový nájezd Červeného, ale po přesilovkovém zásahu Köhlera Hradec v 34. minutě vedl už 6:0. "Půlku zápasu jsme zvládali perfektně, ale pak jsme si nechali dát hloupé góly. Na to bychom si měli dát pozor," uvedl Kukumberg.

Teprve pak se hrozivě vyhlížející stav povedlo domácím alespoň upravit. Kolouch se protáhl kolem Newtona a blafákem snížil a těsně před koncem druhé části se povedenou ranou trefil Tomi.

Hradec si ale výhru nenechal pokazit a i v závěru si užíval ofenzivní hody. Několik vyložených šancí mu ale zmařil Dolejš, který chytil Dejovo sólo anebo tutovku Jarůška. Vítkovice tak nakonec po trefě Květoně ještě srazily výsledek na přijatelných 3:6.

"Dneska to bylo hlavně o tom, že nám nešly nohy. Hradec byl všude dřív a přečísloval nás, a z toho dávali góly. My to známe, že po Spengler Cupu se hraje asi tím řidším vzduchem nějak líp a oni dnes bruslili opravdu dobře. Půlku zápasu nás do ničeho nepustili," dodal Roman.

Hlasy trenérů po utkání:

Jakub Petr (Vítkovice): "Měli jsme tragický vstup do utkání, který rozhodl o výsledku. Po dvou minutách jsme prohrávali 0:2 a to zamává s každým mužstvem. Přesto si myslím, že jsme na to měli reagovat úplně jinak. Byl to neomluvitelný výkon. Zklamali jsme ve všech herních činnostech a dnes ten výkon nebyl na úrovni extraligy."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Odehráli jsme velmi dobrý zápas. Rozhodl náš výborný vstup do utkání a efektivita zakončení, kdy jsme snad z prvních pěti střel dali čtyři góly. První třetinu jsme díky tomu jednoznačně vyhráli. Byl to velice důležitý zápas a jsem rád, jak jsme ho zvládli."

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 3:6 (0:4, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 37. Kolouch, 40. Tomi (E. Němec), 58. D. Květoň (O. Roman, Tybor) - 1. Kukumberg (Dej), 2. T. Knotek (Köhler), 8. Kukumberg, 10. Džerinš (Vydarený, Čáp), 22. Newton (Jarůšek, Picard), 34. Köhler (Bednář, Newton). Rozhodčí: Hejduk, Hradil - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 3613.

Vítkovice: Bartošák (2. Dolejš) - Hrbas, Klok, Urbanec, D. Krenželok, Kovář, Výtisk, Sedlák - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Y. Stastny, Olesz - Vandas, Kolouch, Kucsera - Tomi, E. Němec, P. Zdráhal. Trenéři: Petr a Trnka.

Hradec Králové: Rybár - Čáp, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Plášil - Červený, Džerinš, Šimánek - Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, Dragoun, Picard - Köhler, T. Knotek, J. Dvořák. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.