Zlín - Hokejisté Vítkovic deklasovali ve 14. kole extraligy Zlín na jeho ledě 7:3 a posunuli se na sedmé místo tabulky. Hattrickem se na výhře hostů podílel útočník Jakub Lev, čtyři góly vstřelily Vítkovice v přesilových hrách.

Na zlínském ledě utkaly dva celky v naprosto rozdílném rozpoložení. Zatímco Berani z posledních osmi zápasů nebodovali jen jednou, Vítkovice ze stejného počtu duelů pouze jednou vyhrály za tři body.

Na ledě to ale nebylo znát. Zlínu nevyšla úvodní přesilovka a hosté získávali herní převahu. Nikterak atraktivní hokej se nehrál, do kabin šli ale za stavu 1:0 spokojenější Ostravští, neboť v 10. minutě využil přesilovku svou tečí Lev.

Reprezentační útočník mohl rychle přidat druhou trefu, ale Kašík betony sklapl včas. Těsně před pauzou ještě mohl taktéž přesilovku zužitkovat zlínský kapitán Veselý, jeho teč ale těsně minula branku.

"Byl to pro nás šestý zápas ve dvanácti dnech, i tak jsme ale do utkání vstoupili aktivně a hráli jsme dobře v osobních soubojích. Byli jsme konečně po dlouhé době produktivní v přesilovkách, dali jsme jich dnes snad víc gólů, než loni za půlku sezóny. Prostě přišel zápas, kdy nám to tam napadalo," pochvaloval si trenér hostů Jakub Petr.

Srovnat mohl v úvodu druhé třetiny dvakrát Honejsek, jehož spoluhráči našli volného u tyčky, Bartošák se ale v obou případech zvládl včas přesunout. Při skrumáži v brankovišti se nepodařilo domácím vyrovnat, naopak po potyčce Kloka s Gazdou se hrálo na obou stranách ve čtyřech. A to více sedělo Vítkovicím. Zdráhal zavezl puk do útočné třetiny a střelou z kruhu navýšil vedení na 2:0.

Následnou přesilovku čtyři na tři Berani nevyužili, o minutu později hru pět na tři už ale ano. Kubiš dostal nabito mezi kruhy a propálil Bartošáka. Již za čtyři sekundy ale fauloval Veselý, čehož hosté využili opět k získání dvoubrankového náskoku. Pokus Tybora dorazil za Kašíka Lev.

O 51 sekund později se skóre opět měnilo, a zase po gólu Vítkovic. Domácí obrana hrubě zaspala a Dej na dvakrát uspěl sám před zlínským brankářem. Vzápětí navíc Lev trefil tyčku.

Do třetí třetiny vstoupili Berani se Štůralou v brance a s dvojnásobnou početní výhodou. Již po 25 sekundách snížil po ráně Freibergse Honejsek, načež v čase 41:49 už pouze na rozdíl gólu upravil po parádní zpětné přihrávce od Robertse Bukartse Šťastný.

Zlínští cítili šanci na to, že by podobně jako v neděli doma s Plzní mohli ztrátu 1:4 dotáhnout, vyrovnání už měl na hokejce Fryšara, zblízka ale přestřelil.

Veškeré plány Beranů ale překazil kapitán Veselý, který v přerušené hře zákeřně atakoval na koleno Deje. Ani jeden zápas nedohrál, Veselý dostal pětiminutový a osobní trest do konce utkání.

"Dostali jsme se do tempa ze začátku třetí třetiny, kdy už to opět vypadalo na boj o body, ale vyloučení Veselého rozhodlo. V ten moment se se zápasem už nedalo nic dělat," řekl trenér domácích Robert Svoboda.

Veselého zkrat hosté potrestali rovnou dvakrát. Nejprve dokonal hattrick Lev, jenž od rozhodčích jako dárek dostal za nedůstojnou oslavu osobní desetiminutový trest.

"Bohužel se rozhodčím má upřímná radost nezdála," řekl Lev. Ve Zlíně tak byl po plzeňském Mertlovi viděn druhý třígólový střelec po sobě. Na 3:6 z pohledu domácích za chvíli upravil Květoň. Zároveň s vypršením Veselého trestu už byl ve zlínské síti sedmý puk, uspěl Olesz.

Hlasy trenérů po zápase:

Robert Svoboda (Zlín): "Nehráli jsme dobře, byli jsme málo aktivní. Věděli jsme, co chceme, ale to, co nás zdobilo ke konci zápasu s Plzní, to tam nebylo. Dostali jsme se do tempa ze začátku třetí třetiny, kdy už to opět vypadalo na boj o body, ale vyloučení Veselého rozhodlo. V ten moment se se zápasem už nedalo nic dělat."

Jakub Petr (Vítkovice): "Byl to pro nás šestý zápas ve dvanácti dnech, i tak jsme ale do utkání vstoupili aktivně a hráli jsme dobře v osobních soubojích. Byli jsme konečně po dlouhé době produktivní v přesilovkách, dali jsme jich dnes snad víc gólů, než loni za půlku sezóny. Prostě přišel zápas, kdy nám to tam napadalo. Doufám, že zranění Deje nebude až tak zlé, jak to ze střídačky vypadalo."

Aukro Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera 3:7 (0:1, 1:3, 2:3)

Branky a nahrávky: 33. Kubiš (Valenta, Fryšara), 41. Honejsek (Freibergs), 42. D. Šťastný (Honejsek, Roberts Bukarts) - 10. Lev (Baranka, Sloboda), 30. P. Zdráhal (Kolouch, Hrbas), 34. Lev (Tybor, Sloboda), 35. Dej (Trška, Olesz), 53. Lev (Baranka, Sloboda), 54. D. Květoň (Trška), 56. Olesz (Kolouch). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Kis, Rampír. Vyloučení: 6:8, navíc O. Veselý (Zlín) 5 min. a do konce utkání, Lev (Plzeň) 10 min. Využití: 2:4. Diváci: 3017.

Sestavy:

Zlín: Kašík (41. Štůrala) - Ferenc, Freibergs, Matějíček, Valenta, Petran, Žižka, Gazda - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Okál, Popelka, O. Veselý - Rihards Bukarts, Fryšara, Klhůfek. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Vítkovice: Bartošák - Hrbas, Baranka, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Dej, Lev, Olesz - P. Zdráhal, Kolouch, Szturc - Š. Stránský, Hudeček, Kurovský - Tomi. Trenéři: Petr a Trnka.