Ostrava - Hokejisté Vítkovic deklasovali v 3. kole extraligy dosud stoprocentní Spartu 6:1. O nejtěžší porážku pražského klubu od 25. ledna 2015 se hattrickem zasloužil útočník David Květoň. Ostravané porazili Pražany už popáté za sebou.

Aktivita i převaha byly od počátku na straně Vítkovic. Domácím se úspěšně dařilo vnutit sparťanům svůj styl hry, který z optického tlaku první gólové ovoce přinesl až na sklonku úvodní části.

Do hlavní role se obsadil Květoň, který zasáhl soupeře dvakrát v průběhu dvou minut. Důsledným forčekinkem odebral v 17. minutě v rohu za sparťanskou brankou kotouč obránci Nedomlelovi, aby jej pak bekhendem po ledě poslal za gólmana Honzíka, který se poprvé v nejvyšší soutěži postavil do branky Sparty.

První část vyzněla pro Vítkovice herně a díky Květoňovi také gólově. V přesilové hře totiž v 19. minutě dostal vítkovický útočník dost místa mezi kruhy a po Dejově přihrávce z křídla si stačil seřídit mušku pro přesný švih pod Honzíkovu vyrážečku.

I ve druhé třetině se hra odvíjela ve vítkovické režii. Třígólový náskok Ostravanům zajistil exsparťan Hrbas, který po individuální akci Olesze a jeho precizním pasu zpoza brány švihem překonal Honzíka potřetí.

Sparta proti výborně hrajícímu soupeři marně hledala stéblo, kterého by se v hororovém scénáři mohla chytit. Nebyly jím ani přesilovky, ve kterých zásluhou agilního Olesze naopak opět hrozily Vítkovice. Jedinou šanci si Pražané vytvořili v 35. minutě: Vrána už překonal Bartošáka, ale z brankové čáry puk uklidil do bezpečí Sloboda.

Když 18 sekund před koncem druhé části zvýšil po Romanově nahození před bránu vlastním gólem Mikuš, bylo definitivně rozhodnuto.

Sparta už na zvrat neměla čas a hlavně ani kvalitu. Vítkovice naopak pokračovaly v exhibici: Stránský dorazil vyraženou střelu Kurovského, když poté za 27 sekund Květoň pokořil Honzíka, byli hosté zralí na ručník.

Jejich propadák už pouze čestným gólem zmírnil v přesilovce vítkovický odchovanec Pavelka. Proti druhé trefě Říčky byla v závěru tyč a Sparta přišla o první body v nové sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Trnka (Vítkovice): "Byli jsme si vědomi toho, jak kvalitní soupeř k nám přijíždí. Podle toho jsme stanovili taktiku, kterou kluci do puntíku plnili. Měli výborný pohyb, což je věc, kterou se chceme letos prezentovat. Jsme rádi, že jsme to utkání zvládli. Mrzí mě jediná věc. Jsem zklamaný z toho, že k nám přijede takový soupeř jako Sparta a v začátku utkání je v hale komorní prostředí. To je zarážející."

Jaroslav Nedvěd (Sparta Praha): "Přijeli jsme do Ostravy s cílem hrát ze zajištěné obrany, což se nám deset minut dařilo. Pak jsme ale dostali gól, začali zbytečně panikařit a v oslabení inkasovali podruhé. Situaci jsme neunášeli, hodně jsme faulovali, všude jsme byli pozdě a to nás frustrovalo. Pak už se hráči začali po ledě potulovat a valilo se to na nás. Přitom nevím proč, vždyť jsme sem jeli po dvou výhrách."

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 17. D. Květoň, 19. D. Květoň (Dej, Lev), 25. Hrbas (Olesz, P. Zdráhal), 40. O. Roman (Tybor), 47. Š. Stránský (Kurovský), 47. D. Květoň (O. Roman) - 49. T. Pavelka (Kalina, Říčka). Rozhodčí: T. Horák, Hradil - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:1. Diváci: 6427.

Sestavy:

Vítkovice: Bartošák - Baranka, Hrbas, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Lev, Olesz - Dej, Kolouch, Kucsera - Szturc, Š. Stránský, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Sparta: Honzík - Zámorský, Tomáš Dvořák, Kalina, T. Pavelka, Nedomlel, J. Mikuš - Reichenberg, P. Vrána, J. Hlinka - A. Kudrna, Pech, Kumstát - Forman, Klimek, Říčka - Saponari, Černoch, Uher. Trenéři: Kalous a J. Nedvěd.