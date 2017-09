Ostrava - Hokejisté Vítkovic, pro které skončila v uplynulé sezoně sezona v předkole, se chtějí z devátého místa posunout v nadcházejícím ročníku výš. Ostravany k takovým cílům vede i fakt, že udrželi všechny opory a kádr se jim podařilo doplnit o posily.

"Když se podíváme na skladbu týmu, měli bychom udělat krok dopředu. Konkrétní cíl ze mně ale nedostanete. Mluvit o tajném snu není na místě," řekl novinářům na dnešní tiskové konferenci generální manažer a trenér Vítkovic Jakub Petr.

Výkony a výsledky z předsezonních měření sil napověděly, že by Vítkovice mohly být černým koněm soutěže. Ostravané vyhráli do pátku sedm z devíti přípravných zápasů a nastříleli 47 gólů. Mimo jiné zvládli oba duely s Třincem, během turné po Švýcarsku porazili Langnau a Kloten. "Mužstvo se nám podařilo kvalitně doplnit, což se v přípravě ukázalo. Byl jsem s ním spokojený. Teď chceme posunout mašinu dál," podotkl Petr.

Ten věří, že tým bude dobře šlapat i v ostré sezoně. "To, co se nám dařilo v přípravě, bychom rádi přenesli do extraligy. O síle ostatních týmů všichni dobře víme. Pokud chceme být úspěšní, musíme dostat pod sebe některé z top týmů. Loni jsme s nimi měli bilanci velmi dobrou. Největší problém nám ale pravidelně dělali soupeři, kteří byli kolem nás a se kterými jsme bojovali o šestku. S těmi jsme ztráceli. Teď už je ale musíme porážet," zdůraznil Petr.

Vítkovice plánují hrát ofenzivněji. Zároveň však myslí na zadní vrátka. Pomoci k tomu by měly nové posily - obránce Peter Trška z Komety Brno a útočníci Jakub Lev z Plzně, Rastislav Dej z Hradce Králové a navrátilec ze zámoří Šimon Stránský, který strávil tři roky v juniorské WHL v celku Prince Albert Raiders.

"Jejich angažováním jsme chtěli zvýšit kvalitu do ofenzivy. S nimi bychom měli mít větší útočné choutky. Neznamená to ale, že ustoupíme od základu dobré defenzivy. Ta musí fungovat dál," prohlásil Petr.

Tým opustili zadák Lukáš Kovář (Frýdek-Místek) a útočníci Stanislav Balán (Karlovy Vary), Erik Němec (Znojmo), Yan Stastny (Lustenau) a Michael Vandas (Poprad).

Šéf vítkovické střídačky doufá, že tým nebudou kosit častá zranění. "Nejdůležitější je mít hráče zdravé. Přitom to loňské číslo bylo obrovské a já budu šťastný, když se nic podobné opakovat nebude. Momentálně není zcela fit pouze Ivan Baranka. Ale už chodí na led a k týmu se připojí v pondělí. Je dobře, že nejde o nic vážného. Věříme, že start extraligy stihne. Jinak větší zdravotní problémy se nám celou přípravu vyhýbaly," dodal Petr.

Novinkou jsou posuny začátků zápasů a používání třetí sady dresů. "Domácí utkání budou od nové sezony začínat během týdne v 17:30, o víkendech a svátcích v 16:00. Výjimka může být u televizních zápasů. Co se dresů týká, kromě tradiční modré a bílé sady se mohou těšit fanoušci i na červenou. Poprvé se v ní hráči představí 6. října proti Plzni," uzavřel Petr s tím, že konzultantem týmu zůstává bývalý trenér české reprezentace Vladimír Vůjtek starší.