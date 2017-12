Praha - Hokejisté Vítkovic budou na druhý svátek vánoční usilovat o prodloužení série, která čítá již sedm vítězných utkání. V úterním 33. extraligovém kole přivítají Ostravané před svými diváky Mladou Boleslav. Plzeň má při extraligové pauze druhého Hradce Králové příležitost navýšit šestibodový náskok v čele tabulky v domácím duelu s Pardubicemi. Poslední Jihlava se představí na ledě úřadujícího šampiona Komety Brno.

Vítkovice nejenže vyhrály sedmkrát po sobě, ale zároveň v těchto zápasech neztratily ani bod. I díky tomu jsou třetí, na druhý Mountfield mají pětibodové manko, ale také o dva sehrané zápasy méně. "Nemůžeme a nesmíme nijak vnímat nějaké série, než že ty získané body už máme na kontě. Ale to je vše. Musíme se dívat stále dopředu, a pokud chceme na pomyslnou šňůru vítězství navlékat další korálky, nesmíme se uspokojit," zdůraznil na klubovém webu kouč Jakub Petr.

"Pořád víme, že máme ve hře určité rezervy a vítězství nám sama nespadnou do klína. Je po Štědrém dnu, zápasy teď jdou rychle za sebou a my máme před námi velice těžkého soupeře," doplnil Petr, jemuž stále schází trio opor - útočníci Tybor, Dej a zadák Výtisk. Připravený do hry už by naopak měl být mladý bek Klok.

Mladoboleslavští budou na vítkovickém ledě usilovat o ukončení šňůry pěti porážek v arénách soupeřů. "Pořád to sice není ideální, hlavně co se týká zakončení, ale hodně jdeme nahoru po stránce bojovnosti a nasazení. Tím jdeme naproti i štěstí," ocenil tým asistent trenéra Viktor Ujčík po páteční výhře nad Plzní 2:1 po samostatných nájezdech.

Plzeň přivítá Pardubice, které před čtvrt rokem prožily na západě Čech mimořádnou potupu v podobě porážky 2:10. Škoda před svými fanoušky proti Dynamu pravidelně získává body, hosté se na jejím ledě radovali po základní hrací době naposledy 7. prosince 2012 díky výhře 3:1. Od té doby uspěli Pardubičtí ještě dvakrát, ale pokaždé až díky zvládnutým nájezdům.

Brno přivítá Jihlavu, kterou v sezoně porazilo v předchozích utkáních 4:2 a 2:0. Oba týmy nyní mají starosti, i když v odlišném tabulkovém postavení. Obhájce titulu je šestý a vyhrál jen dva zápasy z posledních jedenácti. "Musíme hrát celý zápas, ne půlku, ne třetinu, ne polovinu třetiny," zdůraznil brněnský útočník Vojtěch Němec. Dukla poté, co v posledních třech utkáních nebodovala, má na předposlední Chomutov již sedmibodové manko.

O první body ze vzájemných klání v sezoně bude hrát rovněž Litvínov proti Třinci, na rozdíl od Jihlavy ale může těžit z domácího prostředí. Verva si připsala z posledních tří utkání sedm bodů, přičemž dvakrát vyhrála venku - na ledě Sparty 6:3 a naposledy ve Zlíně 4:2. Motivací pro Severočechy bude i fakt, že s Oceláři poslední tři domácí zápasy prohráli. Třinečtí pětkrát po sobě bodovali, čtyři jejich poslední duely se rozhodovaly až nad rámec základní doby. Oceláře čeká páté venkovní utkání z posledních šesti.

Ohromně důležité body z pohledu boje o postup do vyřazovacích bitev budou ve hře v utkání Liberec - Chomutov, do něhož půjdou třináctí Piráti s dvoubodovou ztrátou na jedenácté Bílé Tygry. Ti ztrácejí na desáté Pardubice jediný bod a už přes měsíc v extralize marně usilují o výhru v základní hrací době.

Olomouc vyzve nedalekého soka ze Zlína. Hanáci nebodovali jen ve dvou z posledních 14 utkání, z toho devětkrát vyhráli a mají příležitost poprvé v sezoně uspět čtyřikrát v řadě. "Zvenčí to možná vypadá, že musíme mít po posledních výsledcích v kabině až ležérní pohodu. Tak to možná mají v Plzni, kde si to můžou užívat. Ale tenhle přístup je cesta do pekla," varoval olomoucký obránce Jan Jaroměřský.

Utkání Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové se kvůli účasti Východočechů na Spenglerově poháru v Davosu odehraje až v úterý 16. ledna.

Úterý 26. prosince - 33. kolo:

15:10 HC Kometa Brno - HC Dukla Jihlava (vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 2:0; ČT Sport),

15:30 HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec (1:5, 2:3),

16:00 Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov (1:4, 4:3 v prodl.), HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav (3:2 po sam. nájezdech, 4:1),

16:30 HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice (10:2, 4:0),

17:00 HC Olomouc - Aukro Berani Zlín (3:4 v prodl., 3:1).