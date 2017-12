Praha - Hokejisté Vítkovic mohou v sobotním 35. kole extraligy zaokrouhlit sérii vítězných utkání na deset. Do cesty se jim ale postaví Kometa Brno, úřadující šampioni bojují po neúspěšném období o pozici mezi nejlepší šestkou. V posledním kole kalendářního roku dojde i na další zajímavé souboje: vedoucí Plzeň bude usilovat o ukončení šňůry tří proher proti poslední Jihlavě, Litvínov čeká bitva o důležité body v derby proti Chomutovu.

Vítkovice devátou výhrou v řadě vyrovnaly klubový rekord ze sezony 1980/81, v sobotu ho mohou ještě vylepšit. Brno ale vyvolává přirozený respekt. "Kometa má výborné hráče. Je to tým, který je silný na všech postech. Je to úřadující mistr. Obhájce titulu. Pořád jej vnímáme jako jednoho z hlavních adeptů na mistrovský titul," uvedl pro klubový web trenér Jakub Petr.

"Pokora, respekt, to vše musíme mít a máme. Věci kolem, které řeší média i fanoušci, necháváme daleko za sebou. Chceme doma uspět. Na utkání se těšíme, protože Ostrava se zase mění v hokejové město a tenhle zápas láká ostravskou veřejnost už několik týdnů, což nás těší. O to více chceme uspět, ale vnímáme i velkou kvalitu soupeře," doplnil Petr.

Kometa po dlouhé době dvakrát po sobě vyhrála a získala pět bodů. Podobně úspěšná série se obhájcům titulu podařila naposledy začátkem listopadu. "Naše hra už má náznaky zlepšení. Hlavně v obraně a při oslabení. Precizní výkony podává brankář Langhamer. Zatím se stále trápíme v koncovce. Věřím, že naší úspěšnou sérii nyní prodloužíme," uvedl trenér hostů Kamil Pokorný, který se musí stále obejít bez útočníka Vincoura, jenž posílil na Spenglerově poháru Hämeenlinnu.

Plzeň přidala na konto třikrát po sobě pouze po bodu za porážky v nájezdech či prodloužení. Kromě série proher potřebuje Škoda odčinit dobrým výkonem také poslední vystoupení z Chomutova, kde ztratila vedení 5:2 a prohrála v prodloužení 6:7. "To se stává, je to sport. Jednou se daří, jindy ne. I když máme v tabulce náskok, podobné zápasy si však nemůžeme dovolit. O to větší motivaci nyní máme a musíme udělat všechno, abychom následující duel doma vyhráli za tři body," řekl bek Michal Moravčík.

Jihlava šest zápasů po sobě prohrála, z posledních dvou duelů získala alespoň dva body. Na tříbodové vítězství ale čeká nováček extraligy sedm zápasů a Dukla na chvostu tabulky ztrácí na předposlední Liberec už osm bodů. "Většinu zápasů prohráváme po vyrovnaném průběhu o gól. Platí to i o zápasech s Plzní, které jsme prohráli oba shodně 1:2 a získali v nich bod. Z postavení obou týmů na opačných pólech tabulky je jasné, kdo je favoritem. Ale budeme bojovat," řekl asistent trenéra František Zeman.

Litvínovu před duelem proti nedalekému Chomutovu hodně pomohla poslední výhra 2:0 v Mladé Boleslavi. "Těší mě, že po nevydařeném zápase doma s Třincem jsme uspěli, pro nás je teď každý bod velmi důležitý," zdůraznil kouč Radim Rulík. Rodinný souboj vyhlíží František Lukeš, jehož bratr Štěpán hájí v brankovišti barvy Pirátů. "Zatím jsme proti sobě hráli jen dvakrát v přípravě, v extralize ještě ne," uvedl domácí forvard.

Také v Chomutově vnímají důležitost zápasu sousedů v tabulce na jedenácté a dvanácté příčce. "Motivaci máme - hlavní je tabulka. Víme, kde jsme a kde bychom chtěli být. Litvínov je jeden z týmů, které se pohybují kolem nás, takže to budou strašně důležité body," prohlásil zkušený chomutovský útočník Ivan Huml.

Třinec narazí na Zlín. "Rádi bychom rok zakončili vítězstvím a dobrým výkonem. Čeká nás soupeř, který je v tabulce pod námi, ale měl teď volno a prostor na odpočinek i přípravu na nás. Víme, že se bude opírat o kvalitní a urputnou defenzivu, kterou se prezentují celou sezonu, ale chceme to utkání zvládnout a vyhrát," uvedl kouč Václav Varaďa.

Berani po předcházející vydařené sérii, kdy ze čtyř zápasů získali deset bodů, vyšli dvakrát naprázdno. "Rádi bychom opět dosáhli na nějaký bodový zisk. Čeká nás ale velmi silný soupeř, který má na všech postech kvalitní hráče. Přestala se nám dařit koncovka, na což jsme doplatili posledními dvěma prohrami a v Olomouci jsme nedali gól," poznamenal trenér Robert Svoboda, který stále postrádá zraněného obránce Ference. Chybět bude rovněž útočník Šťastný a otazník je i nad startem nemocného Bukartse.

Olomouc vyhrála už pětkrát v řadě. A těší se na Spartu. "Soupeřem je Sparta, o motivaci je už jen tím postaráno. Budeme hrát stejně jako v Třinci nebo v předchozích zápasech. To znamená bojovat, hodně bruslit a celkově se budeme snažit hrát nejlépe, jak umíme. Doufám také, že přijde plno lidí, jak tomu bylo minule se Zlínem, a že vyhrajeme," uvedl asistent trenéra Jan Tomajko. Z absence pěti beků si hlavu neláme. "Je dobře, že máme široký kádr a můžou zaskočit další hráči. Tak by to mělo být."

Sparta po sérii čtyř zápasů bez bodu dvakrát za sebou vyhrála a po výsledcích 3:2 proti Kometě Brno a 3:0 s Libercem z domácího ledu jede do Olomouce se sebevědomím. "Byli jsme disciplinovaní v obranné fázi kolem naší brány. Minimálně čtvrt sezony jsme tápali v tom, že jsme nebyli ochotní tam ty souboje podstupovat a už vůbec ne vyhrávat. Věřím, že hráči vidí, že jen takový výkon bude přinášet ovoce, a jedeme s tím pozitivně naladění do Olomouce," řekl asistent trenéra Jaroslav Nedvěd. V duelu s Libercem přišli Pražané o beka Zbyňka Michálka, který má zlomenou čelist.

Bílí Tygři čekají už deset zápasů na plný bodový zisk. Naposledy se z něj radovali 21. listopadu v Jihlavě (2:0). Od té doby dosáhli na čtyři výhry v nastavení, jednou prohráli po samostatných nájezdech a pětkrát nebodovali. "Bohužel nám vždycky chybí krůček, abychom to dotáhli do konce. Věřím, že když tomu půjdeme naproti, tak už se to otočí. Jsem přesvědčený, že se zvedneme a ukáže se, že charakter máme. Je ještě hodně zápasů," uvedl obránce Liberce Adam Jánošík.

Pardubice jsou deváté, jenže na předposlední Liberec mají k dobu pouhé dva body. "Liberec je velmi silný v domácím prostředí, kde je téměř stoprocentní. My ale dokázali získat body v Plzni, ztratili jsme je s Brnem, potřebujeme je dohnat venku. Souboj s Bílými Tygry je první příležitostí," prohlásil kouč Miloš Holaň.

Zápas Hradce Králové s Mladou Boleslaví (4:2) se kvůli účasti Mountfieldu na Spenglerově poháru předehrával už 29. listopadu.

HC Oceláři Třinec (4.) - Aukro Berani Zlín (8.).

Začátek zápasu: 15:10 (ČT Sport).

Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 3:1.

Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 31 zápasů/38 bodů (20 branek + 18 asistencí) - Roberts Bukarts 32/29 (13+16).

Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 2,18 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,57 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,58 a 90,97, Jan Strmeň 2,49 a 90,82 - Libor Kašík 2,45, 92,27 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,05 a 86,44.

Zajímavosti:

- Oceláři bodovali sedmkrát za sebou, ale z toho jen dvakrát naplno, jednou zvítězili v prodloužení a čtyřikrát podlehli v nastavení.

- Zlín dvakrát za sebou nebodoval - prohrál doma s Litvínovem 2:4 a v Olomouci 0:1.

- V Třinci se Zlín představí v sezoně poprvé, oba dosavadní vzájemné duely se hrály na jeho ledě.

HC Verva Litvínov (12.) - Piráti Chomutov (11.).

Začátek zápasu: 15:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 3:1.

Nejproduktivnější hráči: Viktor Hübl 27/21 (7+14) - Michal Vondrka 34/30 (15+15).

Statistiky brankářů: Michael Petrásek 2,40, 92,00 a čtyřikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,88, 88,17 a jednou udržel čisté konto, Jakub Soukup 6,92 a 80,65 - Štěpán Lukeš 2,69 a 89,41.

Zajímavosti:

- Litvínov doma třikrát za sebou prohrál a získal v této sérii jediný bod. Přitom venku Verva třikrát v řadě naplno bodovala.

- Piráti vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů a získali v nich deset bodů.

- Chomutov bodoval v Litvínově třikrát za sebou - dvakrát tam vyhrál v základní hrací době a jednou podlehl v prodloužení.

- Litvínovský útočník Ondřej Jurčík může sehrát 300. duel v domácí nejvyšší soutěži, chomutovský obránce Stanislav Dietz by mohl nastoupit k 200. zápasu v extralize.

HC Vítkovice Ridera (2.) - HC Kometa Brno (6.).

Začátek zápasu: 16:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 3:1.

Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 34/25 (9+16) - Martin Erat 32/31 (7+24).

Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,06, 93,14 procenta a třikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,11 a 92,08 - Marek Čiliak 2,28, 91,47 a třikrát udržel čisté konto, Marek Langhamer 1,50, 94,64 a jednou udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Vítkovice vyhrály devětkrát za sebou a ztratily v této sérii jediný bod za čtvrteční vítězství v Jihlavě 2:1 v prodloužení. S touto šňůrou úspěchů vyrovnaly klubový rekord z mistrovské sezony 1980/81.

- Kometa díky výsledkům 3:2 v prodloužení proti Jihlavě a 2:0 v Pardubicích vyhrála dvakrát za sebou, což se jí povedlo poprvé od začátku listopadu. Tehdy zdolala Spartu 3:2 v prodloužení (3. listopadu) a v Jihlavě vyhrála 2:0 (4. listopadu).

- V Ostravě se Kometa představí poprvé v sezoně, oba vzájemné duely se hrály v Brně.

- Slovenský útočník Milan Bartovič z Vítkovic může sehrát 300. zápas v české extralize.

Bílí Tygři Liberec (13.) - HC Dynamo Pardubice (9.).

Začátek zápasu: 16:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 1:5.

Nejproduktivnější hráči: Martin Bakoš 33/26 (8+18) - Petr Sýkora 27/21 (11+10).

Statistiky brankářů: Roman Will 2,80, 89,70 a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Janus 3,08, 88,44 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79 - Ondřej Kacetl 2,65, 91,58 a dvakrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78.

Zajímavosti:

- Bílí Tygři čekají už deset zápasů na plný bodový zisk. Naposledy se z něj radovali 21. listopadu v Jihlavě (2:0). Od té doby dosáhli na čtyři výhry v nastavení, jednou prohráli po samostatných nájezdech a pětkrát nebodovali.

- Pardubice po dvou výhrách za sebou podlehly ve středu doma Kometě Brno 0:2.

- Dynamo vyhrálo nad Libercem dva z posledních tří zápasů, předtím s Bílými Tygri prohrálo dvanáctkrát za sebou.

HC Škoda Plzeň (1.) - HC Dukla Jihlava (14.).

Začátek zápasu: 16:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1 v prodl., 2:1.

Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 33/41 (17+24) - Tomáš Čachotský 32/19 (6+13).

Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 1,95, 93,06 a pětkrát udržel čisté konto, Alexandr Hylák 2,96, 89,39 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00 - Lars Volden 2,57, 90,63 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 2,60 a 90,02, Karel Vejmelka 1,99, 92,79 a dvakrát udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Plzeň prohrála čtyři z posledních pěti utkání, přesto čtyřikrát za sebou bodovala.

- Dukla prohrála pětkrát za sebou a získala v této sérii jen dva body.

- Plzeň vyhrála ve vzájemných zápasech v extralize sedmkrát za sebou. Jihlava proti ní uspěla naposledy 8. ledna 1999 po domácí výhře 3:1.

- Slovenský obránce Peter Čerešňák z Plzně může sehrát 200. zápas v české extralize.

- Plzeňský útočník Milan Gulaš v sobotu oslaví 32. narozeniny.

HC Olomouc (5.) - HC Sparta Praha (7.).

Začátek zápasu: 17:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl., 2:3 po sam. nájezdech.

Nejproduktivnější hráči: Jan Knotek 33/21 (11+10) - Richard Jarůšek 32/22 (14+8).

Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,26, 91,09 a sedmkrát udržel čisté konto, Martin Falter 2,20 a 88,00 - Sami Aittokallio 2,55, 91,63 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 2,82 a 89,94, Ján Laco 2,89 a 88,80, Petr Kváča 5,40 a 83,33.

Zajímavosti:

- Olomouc vyhrála pětkrát za sebou a ztratila v této sérii jen dva body.

- Sparta po sérii čtyř utkání bez bodu dvakrát za sebou zvítězila - porazila doma Kometu Brno 3:2 a Liberec 3:0.

- Pražané vyhráli ve vzájemných zápasech třikrát za sebou.

- Olomoucký obránce Robin Staněk v sobotu oslaví 29. narozeniny, sparťanskému útočníkovi Dominiku Uhrovi bude v neděli 25 let.