Praha - Rychlá odveta čeká hokejisty Vítkovic a Sparty v pátečním 29. kole extraligy. Ostravané se s Pražany, které porazili už šestkrát za sebou, utkají podruhé během čtyř dnů. Jen s tím rozdílem, že doma budou nyní Vítkovičtí. O prodloužení bodové série bude hrát vedoucí Plzeň proti Olomouci. V hledání cesty za třemi body nadále pokračuje Chomutov, jenž se představí na ledě Pardubic.

Vítkovice a Sparta se utkají podruhé v krátkém sledu. V úterý vyhrály Vítkovice v dohrávce 16. kola v Praze 4:2 a připsaly si ve vzájemných soubojích s Pražany už šestou výhru za sebou. Teď se na ni budou snažit navázat před vlastními fanoušky. A pokud se jim to podaří, budou mít na sedmé Pražany jedenáct, ale možná také 13 bodů k dobru.

"Že jsme vyhráli šestkrát, neřešíme. Víme, jak ty zápasy vypadaly. Nejen každá sezona, ale každý týden je jiný. My jdeme po malých cyklech a na konci je nějaký cíl," řekl trenér Vítkovic Jakub Petr, který poukázal na řadu kvalitních hráčů na soupeřově soupisce. "Máme velký respekt k trenérům soupeře i hráčům, mají svoji kvalitu a nikdy si nemůžete být ničím jistí," varoval Petr.

Sparťané věří, že v pátek odehrají lepší duel. "Zvedneme hlavy, sedneme do pendolina a jedeme do Vítkovic. Potřebujeme bodovat taky venku," řekl trenér Jaroslav Nedvěd. "V této sezoně jsme dostali ve dvou zápasech deset gólů, což je hodně. Musíme zlepšit obranu a začít od jednoduchých věcí. Nesmíme si myslet, že dáme každému pět šest branek, musíme vyhrát na dva góly. Každá série jednou končí," dodal. Do sestavy hostů se vrátí útočník Jarůšek, který stejně jako domácí Bartovič nemohl v úterý nastoupit.

Plzeň je na vítězné vlně a zvládá i zápasy, v nichž se jí herně úplně nedaří. Škoda díky tomu vede tabulku již o šest bodů a proti Olomouci může protáhnout sérii zápasů, v nichž bodovala, na 13. "Olomouc je nepříjemný soupeř, budou dobře bránit. Určitě nedáme doma deset gólů jako minule. Hlavně abychom zase vyhráli a předvedli lepší výkon než minule s Mladou Boleslaví," uvedl útočník Jaroslav Kracík.

Připomněl tak necelé tři měsíce starou výhru nad Hanáky 10:0. "Zápas si samozřejmě všichni pamatujeme, ale deset gólů dávat pokaždé nemůžete. Olomouc je pořád nejenom pro nás jedním z nejméně příjemných soupeřů. Hrají fyzický hokej založený na soubojích, což je nepříjemné pro každé mužstvo. Pokud budeme chtít uspět, tak budeme muset přidat," doplnil asistent trenéra Jiří Hanzlík. Z posledního utkání odstoupil reprezentační útočník Gulaš.

Olomouc se na plzeňský led vrátí poprvé od potupného zářijového debaklu. Mezitím se ale Kohouti vzchopili a podle momentální formy za posledních 15 kol jim v tabulce extraligy patří dokonce třetí příčka. Na západ Čech se navíc přesunuli posilnění výhrou z Chomutova. "Víme, jak na tom Plzeň je. A taky, jak jsme tam minule hráli. Ale už je jiná doba. Jsme trochu povzbuzeni výhrou, v Plzni nebudeme mít co ztratit. A nikdo nám hlavu neutrhne, když tam nevyhrajeme," řekl bek Martin Vyrůbalík.

Pardubice vyhlížejí důležitý duel s Chomutovem. "Uvidíme, zda bude výhodou, že jsme oproti soupeři v týdnu nehráli a máme tak delší odpočinek na přípravu. Musíme se vrátit ke hře, která nám přinášela body, pracujeme na ní ve všech trénincích. Stěžejní postavou Pirátů je Michal Vondrka, ten nás trápil v obou předešlých vzájemných utkáních. Uhlídat jej bude důležitým prvkem pátečního utkání. Každý bod se bude počítat," prohlásil kouč Miloš Holaň. Do sestavy se vrací Čáslava, mimo hru ale zůstávají Tomášek a Marosz.

Chomutov vyhrál oba dosavadní vzájemné duely v sezoně, aniž ztratil bod. Právě těsné vítězství 3:2 z 22. října je tím posledním v základní hrací době, jehož Piráti dosáhli. "Musíme se zvednout, protože všichni víme, kam takhle zamíříme. Pokud tomu nepůjdeme naproti a nebudeme tam lézt po čtyřech, tak to nepůjde. A to pak neporazíme ani Mělník," prohlásil kouč Vladimír Růžička starší.

Duel bude tzv. "plyšákovým utkáním", což Holaň kvituje. "Jsem rád, že Dynamo myslí i na děti, které si zaslouží naši pozornost. Sám mám čtyři děti a nedovedu si představit, že by vyrůstaly bez mámy a táty. Chtěl bych pozvat všechny fanoušky, aby přinesli co nejvíce hraček a zaházeli jimi ledovou plochu. Udělají tak děckám radost," vzkázal Holaň.

Jihlava se bude snažit dát Třinci první gól po návratu mezi elitu. Dukla získala z posledních tří zápasů šest bodů a má na posledním místě pouze dvoubodovou ztrátu na předposlední Litvínov.

"Potřebujeme si pohlídat začátek zápasu, abychom neinkasovali laciné góly. Na to jsme doplatili ve většině utkání. Naposledy v minulém kole na Spartě, kde se nám podařilo vrátit do zápasu a získali jsme alespoň bod. Chtěli bychom na náš výkon proti Spartě v poslední třetině navázat a doma získat co nejvyšší bodový zisk," uvedl trenér František Zeman, který bude mít poprvé k dispozici brankáře Vejmelku, jenž přišel z Komety na hostování.

Třinec po úterní vítězné vsuvce ve čtvrtfinále Ligy mistrů přepíná znovu na extraligu. Od Jihlavy letos ještě neinkasoval, brankář Šimon Hrubec tak bude natahovat na Horáckém stadionu šňůru 120 minut bez inkasovaného gólu v zápasech s nováčkem.

"Jihlava je nesmírně houževnatý tým, který dokáže hrát vyrovnané zápasy s kýmkoliv. Bylo by fajn, kdybychom pokračovali ve výkonu z úterka proti Brynäs, čeká nás ale těžký zápas," řekl trenér Václav Varaďa, který z marodů postrádá stále Rotha, Hrňu, Petružálka a Svačinu.

Litvínov se pokusí utnout třízápasovou sérii porážek. Čeká ho mimořádně těžký soupeř v podobě druhého Hradce Králové, ale Verva už během sezony Mountfield dvakrát porazila. "Musíme se poučit z utkání ve Zlíně, co se týká vyloučení, a být po dvou dnech odpočinku připravení fyzicky," řekl královéhradecký forvard Martin Látal. V hostujícím dresu si nejspíš odbude premiéru zkušený útočník Smoleňák, bývalý kapitán reprezentace.

Zlínští Berani vybojovali z posledních šesti zápasů 12 bodů. Duelem s Libercem ukončí sérii tří domácích utkání. "Dali jsme si za cíl získat v nich šest bodů. Zatím máme čtyři, takže potřebujeme nyní vyhrát a upevnit si postavení ve středu tabulky. Čeká nás velmi kvalitní a nevyzpytatelný soupeř," poznamenal trenér Robert Svoboda, který postrádá tři zraněné beky Noska, Matějíčka a Ference. Naopak Honejsek bude k dispozici.

Z krize se potřebuje dostat Kometa, která z posledních osmi zápasů sedmkrát prohrála a porazila pouze předposlední Litvínov. V tabulce proto obhájce titulu klesl na páté místo. Další soupeřem Brňanů bude v pátek Mladá Boleslav.

"Naše hra má navzdory těmto výsledkům svou kvalitu. Hokej je ale o gólech, které zvedají diváky, hráče a sráží soupeře. Většinu zápasů v extralize jsme v poslední době prohráli o gól. Potřebujeme před přestávkou vyhrát, aby se tým dostal do určité pohody. Uvítal bych, kdyby se podařilo navázat na dobré výkony v Lize mistrů," řekl kouč Komety Kamil Pokorný.

Statistické údaje před pátečním 29. kolem extraligy: -------- HC Vítkovice Ridera (4.) - HC Sparta Praha (7.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:1, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 29 zápasů/21 bodů (14 branek + 7 asistencí) - Lukáš Pech 27/18 (7+11). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák průměr 2,24 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,40 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,11 a 92,08 - Sami Aittokallio 2,79 a 90,72, David Honzík 2,67 a 90,51. Zajímavosti: - Vítkovice se Spartou si zopakují úterní souboj z Prahy, kde Ostravané v dohrávce 16. kola vyhráli 4:2. - Ostravané čtyřikrát za sebou naplno bodovali. - Sparta venku bodovala pětkrát za sebou - dvakrát vyhrála v základní hrací době a třikrát podlehla v nastavení. - Vítkovice vyhrály ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou a ztratily v této sérii jen dva body. - Obránce Tomáš Pavelka i útočník Robert Říčka ze Sparty mohou v neděli s Litvínovem sehrát 200. zápas v extralize. HC Škoda Plzeň (1.) - HC Olomouc (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 10:0, 0:5. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 28/36 (14+22) - Jan Knotek 28/17 (8+9). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 1,95, 93,09 a čtyřikrát udržel čisté konto, Alexandr Hylák 0, 100 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00 - Branislav Konrád 2,36, 90,68 a šestkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň bodovala dvanáctkrát za sebou a z toho jedenáctkrát vyhrála. Ztratila v této sérii jen čtyři body. - Olomouc bodovala venku šestkrát za sebou - jednou vyhrála v běžné hrací době, jednou uspěla v prodloužení a čtyřikrát podlehla v nastavení. - Plzeňský obránce Michal Moravčík dnes slaví 23. narozeniny. - Olomouc vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů a neuspěla jen 12. září v Plzni, kdy utrpěla debakl 0:10. HC Dukla Jihlava (14.) - HC Oceláři Třinec (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Čachotský 27/17 (6+11) - Martin Růžička 26/34 (19+15). Statistiky brankářů: Jakub Škarek 2,60 a 90,02, Lars Volden 2,86 a 89,42, Karel Vejmelka 1,81, 93,68 a dvakrát udržel čisté konto - Šimon Hrubec 2,29, 91,40 a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,54 a 91,13, Jan Strmeň 2,49 a 90,82. Zajímavosti: - Dukla prohrála pět z posledních sedmi zápasů, ale bodovala už třikrát za sebou a v posledních dvou domácích vystoupeních slavila vítězství. - Oceláři venku vyhráli tři z uplynulých čtyř zápasů a připsali si devět bodů. - Třinec sehrál v úterý doma první duel čtvrtfinále Ligy mistrů s Brynäs a vyhrál 3:1. Odveta jej čeká v úterý v Gävle. - Třinecký brankář Šimon Hrubec vychytal v obou vzájemných zápasech v této sezoně čisté konto. - Jihlavský útočník Adama Zeman oslaví v sobotu 26. narozeniny. HC Verva Litvínov (13.) - Mountfield Hradec Králové (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:0, 5:4 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Viktor Hübl 21/14 (6+8) - Rudolf Červený 28/22 (12+10). Statistiky brankářů: Michael Petrásek 2,27, 92,30 a čtyřikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 4,71 a 85,03, Jakub Soukup 6,92 a 80,65 - Patrik Rybár 1,31, 94,47 a pětkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 1,80 a 94,44. Zajímavosti: - Litvínov prohrál třikrát za sebou a získal v této sérii jediný bod. - Mountfield bodoval v deseti z posledních jedenácti zápasů a devětkrát z toho vyhrál. - Verva, která s Hradcem Králové vypadla v březnu ve čtvrtfinále po porážce 1:4 na zápasy, vyhrála oba vzájemné duely v této sezoně. Aukro Berani Zlín (8.) - Bílí Tygři Liberec (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 29/25 (10+15) - Martin Bakoš 27/21 (7+14). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,48, 92,15 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,05 a 86,44 - Roman Will 2,79, 89,13 a jednou udržel čisté konto, Jaroslav Janus 3,09, 88,44 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79. Zajímavosti: - Zlín bodoval v pěti z posledních šesti zápasů a z toho čtyřikrát vyhrál. - Bílí Tygři čekají čtyři zápasy na plný bodový zisk. Po dvou porážkách v základní hrací době vyhráli dvakrát v nastavení. - Liberecký útočník Michal Bulíř si odpyká jednozápasový disciplinární trest za faul na litvínovského obránce Marka Baránka. - Liberec sehrál v úterý doma první duel čtvrtfinále Ligy mistrů s Curychem a prohrál 0:1. Odveta jej čeká v úterý ve Švýcarsku. HC Dynamo Pardubice (11.) - Piráti Chomutov (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 2:3. Nejproduktivnější hráči: David Tomášek 25/17 (7+10) - Michal Vondrka 28/26 (13+13). Statistiky brankářů: Milan Klouček 2,25, 92,48 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,86, 90,72 a dvakrát udržel čisté konto, Martin Růžička 4,97 a 83,78 - Ján Laco 2,81 a 89,08, Štěpán Lukeš 2,75 a 89,40. Zajímavosti: - Dynamo prohrálo třikrát za sebou a získalo v této sérii jediný bod. - Piráti vyhráli jediný z posledních deseti zápasů a na plný bodový zisk čekají 12 utkání. Naposledy vyhráli v základní době právě nad Pardubicemi, které 22. října doma zdolali 3:2. - Chomutov porazil Pardubice ve vzájemných zápasech třikrát za sebou. HC Kometa Brno (5.) - BK Mladá Boleslav (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 2:0. Nejproduktivnější hráči: Martin Erat 28/28 (7+21) - Jakub Klepiš 27/20 (9+11). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 2,31, 91,61 a tři udržel čisté konto - Brandon Maxwell 2,32, 92,32 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,20 a 92,40. Zajímavosti: - Kometa prohrála sedm z posledních osmi zápasů a získala za toto období jen šest bodů. - Mladá Boleslav venku třikrát za sebou nebodovala a celkově vyhrála jen jednou z posledních čtyř duelů. - Kometa v úterý sehrála duel čtvrtfinále Ligy mistrů na ledě finského klubu JYP Jyväskylä a remizovala 3:3. V úterní odvetě bude mít výhodu domácího prostředí. - Mladoboleslavský obránce Jiří Říha si odpyká poslední díl z třízápasového disciplinárního trestu za faul na jihlavského útočníka Tomáše Kubalíka. V neděli proti Pardubicím už může nastoupit. - Obránce Komety Jakub Krejčík může sehrát 200. zápas v extralize. - Brněnský útočník Martin Dočekal dnes slaví 27. narozeniny. Další program: -------- Neděle 10. prosince - 30. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov (vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 3:4), 15:30 Piráti Chomutov - HC Dukla Jihlava (4:3 v prodl., 3:4 po sam. nájezdech), 17:00 HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec (3:0, 2:3 po sam. nájezdech), 17:30 BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice (4:2, 0:3), 18:20 Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň (4:3 v prodl., 0:1; ČT Sport).