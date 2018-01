Pisco (Peru) - Nejrychlejším časem v první etapě vstoupil do nového ročníku Rallye Dakar Aleš Loprais a usadil se v čele kategorie kamionů. Pilot Tatry dokázal etapu na slavném závodě vyhrát posedmé v kariéře, sobotní úspěch ale nepřeceňuje.

"Máme samozřejmě radost, každé vítězství se na Dakaru počítá. Zůstáváme ale nohama na zemi a koncentrujeme se na další dny. Dakar je extrémně náročný a hlavně dlouhý závod. Cíl je daleko a tam míříme," uvedl Loprais, který byl loni sedmý.

Účastníci rallye v sobotu absolvovali jen 31 km měřeného testu, i proto jsou odstupy mezi nejlepšími minimální. Například Loprais porazil druhého Martina van den Brinka z Nizozemska, v jehož posádce je i mechanik Daniel Kozlovský, o 22 sekund.

Ztrátu 2:25 nabral devátý Martin Kolomý, jenž hned na začátku v dunách zapadl. "Hned na úvod to byla krásná etapa, nádherné skoky. Akorát jednou se nám to vymstilo tak, že jsme skočili a trochu jsme se zahrabali. Něco jsme ztratili, ale je teprve začátek závodu. Doufám, že takto krásné etapy, které mi vyhovují, budou pokračovat a my budeme mít možnost malou ztrátu dohnat," řekl Kolomý z týmu Buggyra Racing.

Martin Macík mladší doplatil na chybu v navigaci a zatím je patnáctý. "Trochu jsme si zakufrovali. V jednom bodě jsem si nebyl jistý. Proti nám vyjel ostřílený kolega a to nás znejistělo, protože úhel, který jsme jeli, neodpovídal údaji v roadbooku. O kus jsme se vrátili a znovu se zorientovali. Nakonec jsme vyrazili na původní trasu, popojeli po ní jen o kousek dále a bod našli," popsal navigátor František Tomášek.

Macík byl ale v klidu. "Byl jsem v první etapě opatrnější, nejel jsem střelbu. To v začátku nechci. Pár horizontů jsem probrzdil. Zvykám si na terén v Peru, který zatím z pozice řidiče neznám, zkouším využívat písek a průběžně zrychlujeme. V dunách pár minut nic neznamená. Už vím, jak na ně. Zítra nasadíme tempo," dodal pilot týmu Big Shock Racing.

Dobře do rallye vstoupil i Martin Prokop s vozem ford. "Konečně jsme se po dlouhém čekání dostali zase do závodního auta. Těšili jsme se, i když nám pořadatel sliboval nejtěžší prolog za posledních pár let. Bylo to opravdu celé v dunách," uvedl Prokop, který skončil desátý a dokázal porazit všechny čtyři posádky továrního týmu Peugeot.

"Projeli jsme vše bez větších problémů. Jen jsme si hledali správné tempo a tak nějak se připravovali na dalších pár dní v písku. Měli jsme malé zaváhání, když jsme si vybrali špatné údolí, které nás odvedlo od směru k waypointu, tak jsme se pro něj museli vrátit. Jinak vše proběhlo v pohodě a je nám jasné, že bude hůř," dodal pilot tým MP Sports.

Nejpočetnější zastoupení má český motorsport v kategorii motocyklů. Z osmičky jezdců je na tom zatím nejlépe 32. Ondřej Klymčiw. "Byla to taková rozehřívačka. Na trati bylo pár zrádných míst a dalo se jen hodně ztratit," řekl Klymčiw. O pět míst za ním skončil nejzkušenější David Pabiška. "Mám ze všeho dobrý pocit. Neriskoval jsem, není kam spěchat. Motorka jela skvěle, pomohla mi v některých momentech, mohl jsem se opřít o její výkon," uvedl.

Ze čtyř českých čtyřkolkářů do Dakaru nejlépe vstoupil Tomáš Kubiena, který byl devátý s odstupem pěti minut na nejrychlejšího Ignacia Casaleho z Chile. "Myslím si, že terén v dunách nebyl vůbec špatný. Dal jsem si úkol být do desátého místa, abych moc neztrácel, a podařilo se mi ho splnit. I když na jedné duně jsem zapadl a ztratil nějaký čas. Jinak to mohlo být ještě lepší," řekl člen týmu Moto Racing Group. "I tak jsem ale spokojený, hned na začátku se dalo i hodně ztratit," podotkl Kubiena.

Výraznou ztrátu hned první den nabral Josef Macháček, neboť dostal dvouhodinovou penalizaci za neprojetí jednoho z povinných bodů. Stejně dopadla i Olga Roučková, motocyklisté Jan Brabec s Rudolfem Lhotským a Tomáš Ouředníček v kategorii automobilů.

"Pořadatelé udělali chybu v roadbooku, vytiskli čísla průjezdních bodů o jeden špatně. Myslel jsem, že jsem minul bod sedm, za který byla penalizace 20 minut, ale minul jsem osmý waypoint, za jehož neprojetí dostane závodník dvě hodiny. Kdybych to věděl dřív, tak ihned nasednu na čtyřkolku a jedu ten bod do pouště ještě hledat. Dozvěděli jsme se to ale pozdě," uvedl Macháček. Následně neuspěl s protestem. "Poslali nás do pr.... Tohle je prý Dakar, dodali," řekl šedesátiletý závodník.