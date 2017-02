Washington - Až obhájci titulu z Clevelandu dokázali uspět na palubovce basketbalistů Washingtonu a ukončili v NBA jejich sérii 17 domácích výher v řadě. O další výhru připravil Wizards mimořádnou střelou v poslední sekundě LeBron James, který poslal duel do prodloužení, po němž Cavaliers vyhráli 140:135.

Český reprezentant Tomáš Satoranský odehrál v utkání necelých 12 minut včetně dvou v prodloužení. Do střelecké listiny se sice nezapsal, ale velmi dobře bránil. Mimo jiné sebral míč Jamesovi.

"Byl to určitě ten největší zápas, jehož jsem tu byl součástí. Prý se to už hodně podobalo play off, hlavně co se týká koncovky. Ta byla dost divoká. Každý musel cítit to napětí, i když nefandí ani jednomu týmu. Já tu takovou atmosféru ještě nezažil," hodnotil Satoranský.

Washington dlouho potvrzoval aktuální formu a vedl až o devět bodů. Zářil zejména Bradley Beal, autor 41 bodů a osmi asistencí. Ve druhé půli však Cleveland skóre otočil díky Kevinu Loveovi a Jamesovi. Přesto mohli Wizards vyhrát, poté co se tři sekundy před koncem dostali do tříbodového vedení. Jenže pak přišla dlouhá Loveova přihrávka, kterou James u postranní čáry zachytil a z otočky zaznamenal trojku, která se o desku odrazila do koše a přinesla prodloužení.

"LeBron je nejlepší hráč na planetě. Jestli to má někdo dát, je to on. Přitom předtím nedal lehkou donášku a pak předvede tohle. Je vidět, že má obrovské sebevědomí," řekl Satoranský. James si vedle 32 bodů připsal i 17 asistencí, což je jeho nový osobní rekord.

Hned v úvodu nastavené pětiminutovky se James vyfauloval a domácí ucítili šanci. Hlavní hvězdu však zastoupil do té doby nevýrazný Kyrie Irving, který dal v prodloužení 11 bodů a dovedl Cleveland k výhře.

V prodloužení se překvapivě dostal do hry i Satoranský, ale ani on porážku neodvrátil. Měl zejména defenzivní úkoly. "Není lehké jít na hřiště za takového stavu. Ale byl jsem na to připravený. Soustředil jsem se, abych měl aktivitu v obraně a nechyboval tam. V prodloužení to na sebe brali hlavně Brad (Beal) a John (Wall), v útoku čeká člověk hlavně na to, jestli může něco doskočit, získat míč," popisoval český reprezentant.

"Potřebovali jsme hráče, který dobře přebírá v obraně. A Tomáš odvedl svou práci dobře. Nechyboval. Sice v NBA ještě nehrál moc takových velkých zápasů, ale má za sebou velké duely v Evropě. Jsem na hráče pyšný a rozhodně se nemáme za co stydět. Oni mají tři mnohonásobné účastníky Utkání hvězd, my máme jednoho. Neprotáhli jsme sérii na 18 zápasů, ale začneme novou," tvrdil trenér Wizards Scott Brooks.

Jedenáctý zápas po sobě vyhrálo Miami, které zdolalo Minnesotu na její palubovce 115:113 a má momentálně nejdelší vítěznou sérii v soutěži. Delší šňůra se v této sezoně povedla jen Golden State, jehož 12 výher v řadě mohou basketbalisté Miami vyrovnat ve středu proti Milwaukee. Nejlepším střelcem Heat byl s 33 body Goran Dragič, který si sedmi trojkami vytvořil osobní rekord.

Po sérii 13 venkovních porážek uspěli Los Angeles Lakers v New Yorku, kde zdolali Knicks 121:107. Ve slavné Madison Square Garden zvítězili po šesti letech.

NBA:

Atlanta - Utah 95:120, Denver - Dallas 110:87, Detroit - Philadelphia 113:96, Indiana - Oklahoma City 93:90, Memphis - San Antonio 89:74, Minnesota - Miami 113:115, New Orleans - Phoenix 111:106, New York - LA Lakers 107:121, Sacramento - Chicago 107:112, Toronto - LA Clippers 118:109, Washington - Cleveland 135:140 po prodl. (za domácí Satoranský 1 doskok a 1 asistence).