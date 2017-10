Hradec Králové - Ani náskok 3:0 nestačil hokejistům Hradce Králové, aby udrželi svou úspěšnou sérii, při níž neztratili sedm utkání za sebou jediný bod. V 16. kole extraligy nakonec prohráli doma s Litvínovem 4:5 po samostatných nájezdech. Paradoxně se tak navíc stalo po vítězné trefě útočníka Briana Ihnacaka, jenž dres Mountfieldu v sezoně 2015/16 oblékal. Verva zůstává poslední, Severočeši ale po černé sérii devíti porážek počtvrté za sebou bodovali, z toho třikrát vyhráli.

Domácí šli do utkání jako jasný favorit. Po úspěšném tažení atakují špici extraligy a dostali se v porovnání se vstupem do nového ročníku do pohody, zatímco Litvínov se trápil. Také to bylo vidět hned od začátku. Už ve druhé minutě se prosadil královéhradecký útočník Jarůšek, který v klidu dorazil Látalovu střelu. Branka určila další vývoj, Hradec byl v první třetině i na začátku druhé části lepší.

Ve druhém dějství navíc přidal další dva góly. Ve 24. minutě využil dobrého Látalova napadání Dragoun a z otočky pokořil podruhé Petráska. O šest minut později se navíc prosadil mladík Vopelka, k němuž se odrazil puk po závaru a útočník neměl problém poslat ho do odkryté brány. V tu chvíli se zdálo, že Mountfield dál pojede na vítězné vlně.

Jenže situace se změnila ještě během druhé třetiny. Litvínov totiž nastřílel za osm minut tři branky, což bylo víc, než inkasovali Východočeši za posledních pět utkání dohromady.

Soupeř překonal Rybára třikrát z bezprostřední blízkosti. Ve 30. minutě se puk odrazil od kalhot kapitány Trávnička do sítě. Poté Litvínov uspěl v přesilovce. Jánský těsně před Rybárem tečoval Lukešovu střelu a podle statistik nejlepší gólman extraligy nemohl zasáhnout. Vyrovnání přišlo dvě minuty před koncem třetiny: Vandas velmi drze najel z pravé strany před bránu, jeho střelu ještě Rybár zastavil, jenže puk si našel Gerhát a slovenský brankář neměl šanci.

Ve třetí třetině se Litvínovu podařilo dokonat skvělý obrat. A Verva znovu skórovala z předbrankového prostoru. Ve 46. minutě vystřelil šikovně Gula od modré čáry, Jánský si našel vyražený puk a skóroval. Hradec však pohromu odvrátil. V 50. minutě vyvrcholil tlak domácích, puk se po závaru u pravé tyče dostal ke zkušenému Koukalovi, jenž se trefil pod horní tyč.

Od té chvíle začala mužstva hrát opatrněji, i proto zápas dospěl do prodloužení. V něm branka nepadla, vítěze proto musely určit samostatné nájezdy. Ty rozhodl symbolicky Ihnacak.

Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 4:5 po sam. nájezdech (1:0, 2:3, 1:1 - 0:0)

Branka a nahrávky: 2. Jarůšek (M. Látal, Cibulskis), 24. Dragoun, 30. Vopelka (Pláněk, Dragoun), 50. Koukal (Červený, Rosandič) - 30. Trávníček (K. Pilař, L. Doudera), 37. Jánský (F. Lukeš, Sörvik), 38. Gerhát (Vandas, Trávníček), 46. Jánský (Gula, V. Hübl), rozhodující sam. nájezd Ihnacak. Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hradil - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:5, navíc Köhler (Hradec Králové) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 5501.

Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, Rosandič, Graňák, Pláněk, Vydarený - Köhler, Dragoun, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Cingel - Vopelka, Koukal, Červený - Jarůšek, Miškář, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Kubát, Gula, Dietz, K. Pilař, Baránek, L. Doudera - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - M. Hanzl, Ihnacak, J. Černý - Vandas, Gerhát, Trávníček - Jurčík, J. Šimeček, Matoušek. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.