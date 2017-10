Úvodní utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů Bílí Tygři Liberec - Frölunda HC, 31. října v Liberci. Zleva liberecký útočník Jan Ordoš a obránce Frölundy Jonathan Sigalet.

Praha - Hokejisté Liberce podlehli v úvodním osmifinálovém utkání play off Ligy mistrů na svém ledě obhájci prvenství z předchozích dvou ročníků Frölundě těsně 2:3. Bílí Tygři tak k odvetě, která je na programu ve Švédsku příští úterý 7. listopadu, poletí s jednobrankovým mankem.

Vyrovnané utkání rozhodl brankou v přesilovce v 54. minutě teprve sedmnáctiletý obránce Rasmus Dahlin, který je aspirantem na pozici jedničky příštího draftu NHL. Švédský celek díky jeho trefě vyhrál v Lize mistrů v součtu s minulým ročníkem již patnácté utkání v řadě.

Do utkání vstoupili lépe Severočeši, z úvodního náporu ale branku nevytěžili. První přesilovku zápasu si naopak zahráli Seveřané, Will ale svůj tým podržel. Do vedení tak šli v polovině úvodní dvacetiminutovky Liberečtí: Bakoš se protáhl až před Mattsona a krásnou střelou pod horní tyč otevřel gólový účet zápasu. Druhý gól mohli přidat Jašek s Lakatošem, v přesilové hře ale kotouč za záda hostujícího brankáře nedostali.

"Dát dva góly doma je prostě málo. Koncovka nás trápí od začátku sezony, všichni jsme si toho vědomi. Musíme se ještě více tlačit do brány, být důraznější a agresivnější a snažit se to urvat. Věřím, že se vše brzy zlomí," řekl po utkání novinářům obránce poražených Ladislav Šmíd.

Nástup do druhé části vyšel lépe hostující Frölundě, která se ve 25. minutě po zásluze dočkala vyrovnání. Chyby domácí obrany využil Stälberg a střelou bekhendem překonal Willa. V polovině utkání pak hostující Lundqvist zužitkoval početní výhodu a obhájce titulu šel rázem do vedení. Liberec byl zaskočený a k vyrovnání mu nepomohla ani čtyřminutová přesilovka, kterou domácí nesehráli vůbec dobře.

Chuť si však Bílí Tygři spravili hned v úvodu třetí části, když dokázal další početní výhodu proměnit ve vyrovnávací branku Krenželok. "Přesilovky rozhodují zápasy. Sice jsme si dneska jednou pomohli, ale jinak to nebylo z naší strany dobře sehrané. Měli jsme k dispozici dlouhou výhodu, ale gól jsme dát nedokázali, tudíž nemůžeme být spokojeni," komentoval libereckou hru v početní převaze domácí kapitán Martin Ševc.

Poté se hra přelévala z jedné strany na druhou a obě mužstva hrozila z rychlých brejků, vyrovnané skóre ale přetrvávalo.

V 54. minutě pak ale ukázal, proč je odborníky považován za budoucí jedničku draftu, hostující zadák Dahlin. Velký švédský talent se pěknou individuální akcí protáhnul až před Willa a bekhendovým blafákem vrátil Indians vedení.

"Dostal jsem pěknou přihrávku a měl jsem dobrou rychlost. Otevřelo se přede mnou trochu prostoru, tak jsem toho využil. Povedlo se mi dostat až před brankáře a pak i trochu se štěstím dostat kotouč až do branky," popsal svou vítěznou trefu Dahlin.

"Dahlin je skvělý bek, který neudělá chybu a hraje s obrovským přehledem. V zápase mohl klidně dát ještě další dva góly," všiml si liberecký kouč Filip Pešán.

Liberec se ještě v závěru pokoušel o vyrovnání při hře bez brankáře, ani tento tah však domácím nevyšel.

"Obrázek dnešního zápasu je prakticky totožný s obrázky posledních zápasů v extralize. Jsme více než vyrovnaný soupeř, ale nedokážeme proměnit hromadu šancí. Bohužel jsme opět doplatili na jejich neproměňování. Sami pak naopak inkasujeme branky, které bychom neměli. Soupeř vyhrál o gól, ale cítil jsem, že jsme to utkání dnes měli vyhrát my," posteskl si Pešán.

Osmifinále play off hokejové Ligy mistrů, 1. zápas:

Bílí Tygři Liberec - Frölunda Indians 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Bakoš, 44. L. Krenželok (P. Jelínek, Bakoš) - 25. Stälberg, 29. J. Lundqvist (Olofsson, Almquist), 54. Dahlin (Donovan). Rozhodčí: Stano, Kubuš (oba SR) - Lhotský, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:2. Diváci: 3712.

Sestavy:

Liberec: Will - Havlín, Ševc, Plutnar, Šmíd, Jánošík, Derner, Pyrochta - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, Lakatoš - J. Stránský, Hrabík, Ordoš - Bartovič, Vantuch, J. Vlach - Jeník. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Frölunda: Mattson - Dahlin, Almquist, Nyberg, Donovan, Nörstebö, Sigalet, Gunnarsson - Lasch, J. Lundqvist, Grundström - Stälberg, S. Hjalmarsson, Fjällström - Friberg, Andersson, Olofsson - Westerholm, Ehn, Widerström - Emanuelsson. Trenéři: Rönnberg, Johansson a Lundskog.