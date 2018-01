Hradec Králové - Vítězem náhradního tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva je firma Uniles ze skupiny Agrofert. Firma Uniles v tendru podala nejlepší cenovou nabídku na 25 ze 109 soutěžených jednotek a má tak šanci získat nejvíce kontraktů. Celkem do tendrů podalo nabídky 38 firem. Předběžné výsledky tendrů dnes zveřejnil generální ředitel LČR Daniel Szórád. Soutěže se týkají jednotek, na nichž lesnické firmy podniku předčasně vypověděly smlouvy ztrátové v důsledku lesních kalamit.

Zájem firem o účast v tendru Szórád označil za mírně nadprůměrný. "Zájem je lepší, než byl o standardní tendry 2018+," uvedl Szórád. Na jednu územní jednotku podnik nyní dostal v průměru 5,2 nabídky, loni v tendru 2018+ to bylo jen 3,8 nabídky na soutěženou jednotku. Trh s dřevem podle Szóráda po loňském zahlcení dřívím z kalamit už zažívá mírné oživení poptávky. "Ceny vždycky rychle padnou, ale jen pomalu se vracejí do původní úrovně. Předpokládám, že jsme se ode dna již odrazili, že ceny budou postupně narůstat," uvedl.

Za firmou Uniles se umístily shodně s 11 nejlepšími nabídkami firmy Kloboucká lesní a Jihozápadní dřevařská. Na dalších místech skončily firmy ACLESIA s devíti jednotkami, skupina Petra s osmi a firma Stora Enso Wood Products Ždírec se šesti jednotkami. Z 38 firem v soutěži by alespoň jednu zakázku mohlo získat 25 z nich.

Uniles byl jedinou firmou, která podala nabídku na všech 109 jednotek. Ostatní uchazeči se většinou orientovali na zakázky, kde dosud působí. Největší ztráty utrpěla společnost PROGLES, jež se do tendru vůbec nepřihlásila a opustila tak všech 14 jednotek, které měla obhajovat.

Firma Uniles má také naději na zisk největšího podílu na těžbě dřeva. U komplexní zakázky, která byla vypsaná na 91 jednotkách a zahrnuje těžbu, pěstební práce a prodej dřeva, by mohl Uniles těžit 1,15 milionu metrů krychlových dřeva. K tomu ještě z deseti soutěží na těžbu s prodejem dříví má nejlepší nabídku na pěti jednotkách s těžbou 402.000 metrů krychlových dřeva. Podle Szóráda však Uniles všech těchto pět jednotek zcela jistě nezíská, protože podle pravidel soutěže může získat nejvýše třetinu těžby z daného typu tendru. A Unilesem vítězných pět jednotek představuje podíl těžby 49 procent. Druhý největší objem dřeva k těžbě by měla získat Petra, a to 1,23 milionu metrů krychlových. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi, ročně těží kolem osmi milionů metrů krychlových dřeva.

Náhradní tendr, který je nazvaný Březen 2018+, se skládá ze 109 zakázek na lesní práce v celkovém odhadovaném objemu 3,9 miliardy korun. Souhrnný objem dřeva k těžbě je asi 8,7 milionu metrů krychlových. Nabídky firmy podaly 5. ledna. Vítězné firmy by na jednotlivých územních jednotkách měly začít pracovat v březnu.

Firmy ve státních lesích pracují na základě pětiletých tendrů, každý rok jsou vypisovány na pětinu území Lesů ČR. Vypovězené kontrakty se týkají smluv, které měly končit postupně k 31. prosinci 2018, 2019, 2020 a 2021.

Náhradní tendr Březen 2018+ se koná poté, co firmy Lesům ČR začátkem října vypověděly 76 procent kontraktů na lesnické práce, prodej dřeva a těžbu. Možnost ukončit smlouvy bez sankce k 31. prosinci 2017 jim daly Lesy ČR na základě usnesení vlády. Tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) to zdůvodnil tím, že kdyby Lesy ČR trvaly na smlouvách, mohlo by to mnoho firem přivést do existenčních problémů s dopady na zaměstnanost a stabilitu sektoru.

Náhradní tendry Lesů ČR na lesnické práce a prodej dřeva Březen 2018+:

Druh soutěže Provádění lesnických činností s prodejem dříví (tzv. komplexní zakázka) Provádění pěstebních činností Provádění těžebních činností s prodejem dříví Počet soutěžených územních jednotek 91 8 10 Počet přihlášených firem 36 10 21 Počet podaných nabídek 460 31 73 Průměrný počet nabídek na jednotku 5,1 3,9 7,3 Předpokládaná hodnota prací v miliardách Kč bez DPH 3,531 0,229 0,144

Zdroj: Lesy ČR