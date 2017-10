Ilustrační foto - V sídle ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové mohli zájemci 10. října sledovat veřejné otevírání obálek s nabídkami do tendrů státního podniku na lesní práce a prodej dřeva od 1. ledna 2018 do konce roku 2022.

Ilustrační foto - V sídle ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové mohli zájemci 10. října sledovat veřejné otevírání obálek s nabídkami do tendrů státního podniku na lesní práce a prodej dřeva od 1. ledna 2018 do konce roku 2022. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Vítězem tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva pro léta 2018 až 2022 je firma Uniles ze skupiny Agrofert. Firma Uniles v tendru 2018+ podala nejlepší cenovou nabídku na deseti z 52 soutěžených jednotek a má tak šanci získat deset kontraktů. Výsledky tendrů dnes zveřejnil generální ředitel LČR Daniel Szórád.

Odhadovaná hodnota tendru 2018+ je 2,8 miliardy korun, objem dřeva k těžbě je 5,1 milionu metrů krychlových. O zakázky se ucházelo 31 firem po 36 loni v tendru 2017+. Alespoň jednu zakázku by mohlo mít 21 firem, loni to bylo 13 firem. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi, tendry se týkají zhruba pětiny území a práce jsou na pět let.

Tendry podnik vypsal v červenci a původně měl obálky začít otevírat již 5. září. Posunutí termínu na dnešek podnik zdůvodnil rozkolísanou situací na trhu se dřevem, kdy jsou jeho ceny kvůli kůrovcovým a větrným kalamitám pod velkým tlakem. Podnik chtěl potenciálním zájemcům umožnit, aby mohli v nabídkách lépe stanovit ceny dříví, z nichž se pak vychází po celou dobu pětiletého kontraktu.

Z 52 jednotek se u 29 soutěží o takzvanou komplexní zakázku. Vítěz tendru dělá pěstební práce i těžbu a se dřevem následně obchoduje. Komplexní zakázka o odhadovaném objemu 2,3 miliardy korun je nejhodnotnější a firmy o ni mají největší zájem. To se potvrdilo i letos, kdy nabídku do komplexní zakázky podalo 26 firem.

U deseti jednotek se soutěží o zakázku na těžbu s prodejem dřeva v hodnotě prací 152 milionů korun a u 13 jednotek jde o soutěž pouze na pěstební práce v hodnotě 337 milionů korun. Zájemci se mohou rozhodnout, zda nabídku podají na všechny územní jednotky nebo jen na některé.

Lesy ČR většinu prací v lesích i prodej dřeva zadávají soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území. Pro LČR je tento systém zadávání zakázek zdrojem miliardových zisků.

V loňském tendru 2017+ vítězná firma Petra a s ní propojená společnost T.E.P. HOLZ uzavřely 13 kontraktů. Firma Uniles uspěla na deseti jednotkách a Progles na šesti.