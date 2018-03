Praha - Atraktivní souboj vítěze základní části Plzně a obhájce mistrovského titulu Komety Brno nabídne druhá semifinálová série play off hokejové extraligy, která odstartuje v sobotu na západě Čech. Pokud bude pokračovat trend posledních vzájemných zápasů, lze se těšit na pořádná dramata - z minulých šesti měření sil mezi oběma soky jich pět dospělo minimálně do prodloužení, zbývající duel skončil rozdílem jediné branky. Druhý zápas se odehraje v neděli rovněž v Plzni.

Plzeň postoupila přes Olomouc před více než týdnem, Kometa měla dokonce ještě čtyři dny volna navíc, když výsledkem 4:0 možná až překvapivě snadno vyprovodila ve čtvrtfinále Vítkovice. "Vyplnili jsme ty dny volnem pro hráče, tréninkem, ale jen lehčího rázu, nic těžkého. Pilovali jsme přesilovky, oslabení a celkově spíše ty herní věci," řekl asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Že by Brnu mohlo uškodit delší volno, si nemyslí. "Jde o zkušené mužstvo, které ví, jak s takovými věcmi nakládat, takže Kometa přijede určitě připravená," míní bývalý obránce Hanzlík.

Ví, že Indiáni mají před sebou mimořádně silného protivníka. "Obecně jejich největší síla je podle mého to, že jde o nejtalentovanější mužstvo v lize. Navíc na play off se umí připravit a hrají ho ukázněně, nejdou naproti chybám. Když mají vyhodit puk, tak ho vyhodí, když s ním mají hrát, tak s ním hrají, nepřetahují střídání. Dělají přesně všechno, co k tomu dobrému týmovému výkonu patří," uvedl Hanzlík.

V dlouhodobé fázi sezony oba soupeři ve vzájemných zápasech dvakrát vyhráli. Základní část ale podle Hanzlíka nebude v žádném ohledu směrodatná. "Z toho se nedá nic vyvozovat. Oba týmy vědí, co druhý hraje. My do toho nejdeme v poraženecké náladě, ale zároveň ani s přehnaným sebevědomí," prohlásil Hanzlík.

Klíčová bude jako obvykle disciplína. Ve hře i co se nedovolených zákroků týká. "Kometa má skvělé přesilovky, nemůžeme si dovolit pět, šest, sedm a více oslabení za zápas. Potřebujeme zopakovat výkon z posledního utkání proti Olomouci, kdy se ten výkon blížil začátku sezony, kdy nás byl plný led," připomněl Hanzlík.

"Kometa má výborný tým a skvělého gólmana. My se připravujeme opravdu hodně a nemáme důvod být ustrašení. Půjdeme do série s tím, že každý zápas chceme zvládnout a uděláme pro to všechno. Musíme začít od prvního utkání makat a věřit každou minutu. Podle mě nic není víc než takováto série s takovýmto týmem," prohlásil plzeňský gólman Miroslav Svoboda.

Rovněž obhájce loňského zlata vstupuje do semifinálové série s pokorou. "Respektujeme sílu soupeře. Jsme skromní, Plzeň vyhrála základní část. Díváme se sami na sebe. Více to komentovat nebudu," uvedl majitel klubu a současně hlavní kouč Komety Libor Zábranský.

Brňané měli po rychlém konci čtvrtfinálové série s Vítkovicemi dvanáctidenní přestávku. "Vyplnili jsme ji normální přípravou, nabrali jsme síly. Na týmu je znát pohoda, kluci se na zápasy těší," poznamenal Zábranský, který bude mít s výjimkou zraněného Dočekala k dispozici kompletní kádr.

Po návratu do extraligy Kometa v play off na Plzeň narazila dvakrát. Před šesti lety v semifinále vyhrála 4:1 a před čtyřmi roky ve čtvrtfinále 4:2. "To nehraje vůbec roli. Mužstva se změnila. Každé play off je jiné," uvedl Zábranský.

Podobně nahlížejí Brňané i na vyrovnané bitvy v rámci základní části. "Čekám nyní zápasy v poněkud jiném duchu. Předpokládám, že se nebude hrát tak otevřeně, přednost dostane pozorná defenziva se snahou udělat co nejméně chyb. Pochopitelně nebude padat ani tolik gólů," předpokládá obránce Ondřej Němec.

Statistické údaje před zápasy semifinále extraligy (31. března a 1. dubna): HC Škoda Plzeň (po základní části 1.) - HC Kometa Brno (5.). Začátky: sobota 16:20 (ČT sport), neděle 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 4:5 v prodl., 5:4, 2:3 po sam. nájezdech, 5:4 po sam. nájezdech (Miroslav Indrák 3 branky + 3 asistence - Martin Erat 3+2). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 11 zápasů - 3 výhry - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 prohra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 7 proher - skóre: 20:29. Nejproduktivnější hráči v play off: Milan Gulaš 5 zápasů/5 bodů (3 branky + 2 asistence) - Hynek Zohorna 4/5 (3+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Milan Gulaš 48/61 (23+38) - Martin Erat 49/46 (12+34). Statistiky brankářů v play off: Miroslav Svoboda průměr 1,31 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 94,74 procenta a dvakrát udržel čisté konto - Marek Čiliak 1,20, 95,76 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Miroslav Svoboda 2,10, 92,57 a pětkrát udržel čisté konto, Tomáš Král 1,25 a 94,44, Alexandr Hylák 2,45, 91,10 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00 - Marek Čiliak 2,27, 91,60 a šestkrát udržel čisté konto, Marek Langhamer 1,96, 92,47 a dvakrát udržel čisté konto, Karel Vejmelka 2,09, 92,36 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň se s Kometou dosud utkala v play off dvakrát a v obou případech se radovali Brňané. V roce 2012 zvítězili v semifinále 4:1 na zápasy a o dva roky později vyhráli čtvrtfinálovou sérii 4:2. - Plzeň je v historii vyřazovací části v semifinále poosmé. V roce 2013 dosáhla na premiérový titul a v roce 1992 získala stříbro. V letech 2000, 2013 a 2016, kdy skončila třetí, i 2004 a 2009 v boji o finále neuspěla. - Dvanáctinásobný mistr Brno je od roku 2009, kdy se znovu usadilo v nejvyšší soutěži, v semifinále počtvrté. V letech 2012 a 2014 získalo stříbro a loni titul. Neuspělo jen v roce 2015. V semifinále Brňané uspěli také v roce 1971 a podlehli v boji o titul. Na kontě mají triumfy z let 1955 až 1958 a 1960 až 1966, kdy se play off nehrálo. Kometa je společně s Duklou Jihlava s 12 tituly nejúspěšnějším klubem v historii nejvyšší soutěže. Stříbro získali Brňané šestkrát a bronz čtyřikrát. - Plzeň vyřadila ve čtvrtfinále Olomouc 4:1 na zápasy, když prohrála pouze úvodní duel v sérii doma 2:3 po samostatných nájezdech. Kometa vyřadila Vítkovice v nerychlejší možné době 4:0 na zápasy. - Kometa drží v play off vítěznou sérii už deset zápasů. Naposledy prohrála loni 3. dubna ve čtvrtém semifinále s Hradcem Králové 0:1 po nájezdech. Pak ovládla sérii 4:2 a ve finále s Libercem i letos ve čtvrtfinále s Vítkovicemi zvítězila shodně 4:0 na utkání. - Škoda je v této sezoně nejlepším týmem doma. Z celkových 29 zápasů včetně play off před vlastním publikem prohrála jen pětkrát a z toho čtyřikrát až v nastavení. - Plzeň ve vzájemných duelech s Kometou šestkrát za sebou bodovala. Jednou vyhrála v základní hrací době, třikrát uspěla v nastavení a dvakrát prohrála v nastavení. - Plzeň je nejlepším týmem letošního play off v oslabení. Proti Olomouci ubránila všech 14 přesilovek soupeře a má stoprocentní úspěšnost. - Brno má v letošním play off s rovnými 24 procenty nejúspěšnější hru v přesilových hrách. Využilo v souboji s Vítkovicemi pět z 25 početních výhod. - Brankář Alexandr Hylák působil v Kometě v sezonách 2008/09 v první lize a 2009/10 v extralize. - Útočník Tomáš Vondráček hostoval v Plzni v sezoně 2016/17 od října do ledna. - Brněnský brankář Marek Čiliak v pondělí oslaví 28. narozeniny.