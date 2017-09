Praha - Když los přisoudil fotbalistům Slavie do skupiny Evropské ligy Maccabi Tel Aviv, dorazily brankáři Přemyslu Kovářovi na telefon zprávy ve znění "Vítej zpátky v Izraeli". Gólmanská dvojka červenobílých působila v letech 2014 až 2016 v Hapoelu Haifa, a proto pomáhá s přípravou na čtvrtečního soupeře, s jehož některými hráči se zná osobně. Jednatřicetiletý brankář věří, že Slavia svou kvalitou předčí větší pohárové zkušenosti Maccabi.

"Moc se těším. Vlastně hned po tom losu, co nám vytáhli Maccabi, jsem dostal pár zpráv od kamarádů z Izraele jako Vítej zpátky v Izraeli a podobně," řekl ČTK Kovář.

"Se spoustou kluků, s kterými jsem působil v Haifě, jsem v kontaktu. S nimi jsem rozebíral náš zápas s Maccabi, i s trenérem, který mě tam tehdy přivedl. Zjišťovali jsme informace o nových hráčích, co tam přišli. Abychom byli na Maccabi co nejlépe nachystaní," doplnil Kovář.

Při přípravách na Maccabi pomáhá kouči Jaroslavu Šilhavému. "Rozebírali jsme to. Ještě to poladíme, protože se v posledním zápase zranil kapitán Yeini, takže možná nastanou nějaké změny v sestavě. Vlastně půlka týmu, co tam je teď, tam byla i za mě. Některé hráče znám i osobně, znám se s trenérem gólmanů. Takže ty hráče máme načtené," prohlásil Kovář.

Těší se především na odvetu, která se bude kvůli rekonstrukci stadionu v Tel Avivu hrát v Netanje, což je na půli cesty do Haify. "Mám tam spoustu kamarádů, už psali, že se přijedou podívat. Těším se na ně," uvedl Kovář.

"Ligu mistrů předloni hráli v Haifě, ale teď budou hrát v Netanje. Je to u moře, budeme tam hrát na konci listopadu, takže podmínky budou dobré. Počasí už bude v pohodě, nebude tam už takové vedro. Kapacita je nějakých 13 tisíc. Myslím, že přijde plný stadion, Maccabi má po celém Izraeli hodně fanoušků. Atmosféra bude na stejné úrovni, jako jsme zažili na Kypru," řekl Kovář.

Maccabi předloni v předkole Ligy mistrů vyřadilo Plzeň. "Já myslím, že jsou stejně silní jako předtím. Maccabi to tehdy válcovalo, dařilo se jim v lize, měli Zahaviho, který v podstatě vyřadil Plzeň. Ten odešel. Měli top formu, dokázali postoupit do základní skupiny Ligy mistrů. Poslední dva roky skončili v lize v uvozovkách až druzí za Beer Ševou, ale předtím třikrát za sebou vyhráli. Mají zkušený tým," podotkl Kovář.

"Řada hráčů prochází izraelským nároďákem. Vzadu mají Ben Haima, který prošel Chelsea. Trénuje je syn legendárního Johana Cruyffa Jordi. Trošku obměnili kádr, odešel i Ben Chaim do Sparty, ale zase přišli šikovní kluci. K výhře budeme muset podat výkon na hranici možností," dodal.

S Haifou dokázal Maccabi jednou porazit. "To bylo velké překvapení. Směrem dopředu jsou silnější než dozadu, na to si musíme dát pozor. Viděli jsme poslední zápasy, ve kterých se rozstřílel útočník Kjartansson. Určitě na ně vlítneme, ale musíme si dát pozor na jejich brejky," podotkl Kovář.

Věří, že větší kvalita je na straně pražského týmu. "I když oni mají víc zkušeností. Přece jen dva roky zpátky hráli Ligu mistrů, v pohárech hrají pravidelněji než Slavia. Ale věřím, že my tou kvalitou je dokážeme předčít," dodal.