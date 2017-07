Praha - Energetický regulační úřad (ERÚ) ušetřil svými kroky každému obyvateli Česka včetně dětí zhruba 3500 korun ročně po dobu zhruba 20 let za náklady spojené s povinnými platbami za energie. V rozhovoru s ČTK to řekla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, které na konci července končí šestiletý mandát v čele úřadu. V budoucnu prý neplánuje kandidovat na žádnou politickou funkci. Většina odborníků oslovených ČTK se shodla, že Vitásková vedla svůj úřad aktivisticky a vyhroceně.

"Když to vezmeme u čtyřčlenné rodiny po dobu 20 let, kdy se podpory zpravidla vyplácí, tak je to 280.000 korun pro rodinu," uvedla. Podle ní ERÚ mimo jiné pro spotřebitele snížil a stanovil maximální výši poplatku na obnovitelné zdroje na 495 korun za megawatthodinu nebo zabránil boomu biometanu a dalším platbám na dotace.

Prudký růst cen energií v nadcházejících letech Vitásková nepředpokládá, regulovaná část ceny elektřiny a plynu pro konečné spotřebitele by podle ní v příštím roce měla stoupnout maximálně o dvě procenta. Upozornila ale, že jde o odhad, úřad zatím nemá k dispozici všechna data pro její stanovení. "Není důvod, aby byl případný růst větší," podotkla. Dodala, že je dokonce možné, že ceny energií pro domácnosti v roce 2018 proti letošku klesnou.

Regulovaná složka tvoří více než polovinu konečné ceny elektřiny. Jsou v ní zahrnuty například poplatek za přenos a distribuci elektřiny a příspěvek na obnovitelné zdroje energie. U plynu tvoří regulovaná složka asi 20 procent. Stejně jako u elektřiny zahrnuje především poplatek za přenos a distribuci. Druhou část konečné ceny elektřiny tvoří takzvaná silová elektřina. Je neregulovanou složkou a dodavatelé ji určují sami.

Vitásková dále uvedla, že by byla pro, aby podobně jako například na Slovensku byla možnost pro dodavatele energií stanovit maximální cenu, za kterou mohou lidem elektřinu nebo plyn prodávat. Český trh s elektřinou je liberalizován od roku 2006, trh s plynem od roku 2007. Od té doby si mohou lidé libovolně vybírat dodavatele energií, který může stanovat část ceny podle svého rozhodnutí. Podle šéfky ERÚ ale český energetický trh nebyl a není na liberalizaci připraven. "Proto by zde musela být daleko větší ochrana spotřebitele," dodala.

Připomněla, že od loňského roku úřad čtvrtletně stanovuje takzvanou indikativní cenu plynu, pomocí které by se občané měli lépe orientovat v cenách na trhu. Domácnosti by pak vhodnějším výběrem z nabídky dodavatelů mohly ušetřit. Obchodníci s plynem dříve uvedli, že záměr ERÚ je zavádějící, neboť nelze jednoduše porovnávat jednotlivé nabídky, které v sobě zahrnují vedle ceny i například garanci dodávek.

Vitáskovou v čele ERÚ nahradí od srpna nově zřízená pětičlenná rada ERÚ v čele se současným místopředsedou úřadu Vladimírem Outratou. Loni v únoru poslal Krajský soud v Brně Vitáskovou na 8,5 roku do vězení s ostrahou za to, že dvě solární elektrárny na Chomutovsku získaly v roce 2010 neoprávněně licenci na provoz. Vitásková vinu popírá a kauzu považuje za vykonstruovanou. Rozsudek není pravomocný.

Odborníci: Vitásková vedla ERÚ vyhroceně, nastane zklidnění

Podle většiny energetických analytiků a odborníků oslovených ČTK vedla Vitásková úřad aktivisticky a vyhroceně. S novou pětičlennou radou ERÚ, která začne fungovat od srpna, se situace zklidní.

Úřad by měl vystupovat jako srozumitelný, předvídatelný a přitom důsledný regulátor. A musí se - stejně jako my všichni ostatní - kreativně chystat na dobu, kdy energetika kvůli novým technologiím bude vypadat úplně jinak než v minulém půlstoletí. Paní předsedkyni se obojí moc nedařilo," uvedl analytik centra Glopolis Vojtěch Kotecký.

Podle Martina Sedláka z Aliance pro energetickou soběstačnost by nové vícečlenné vedení mělo prospět odborné stránce vedení úřadu. "Výhodou je i pravidelná obměna členů rady, takže lze reagovat na potřeby dynamicky se měnící energetiky," podotkl. Nová rada ERÚ by podle něj mohla přispět mimo jiné ke stabilizaci sektoru obnovitelných zdrojů. "Změnu ve vedení ERÚ jednoznačně vítáme," dodal předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Dosud jmenoval předsedu ERÚ prezident na návrh vlády, funkční období bylo šestileté. Nová rada má pět členů s pětiletým funkčním obdobím. Členy a jejího předsedu jmenuje vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. V prvních letech zavedení rady nebudou mít všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně.

Předsedou rady byl zvolen dosavadní místopředseda ERÚ Vladimír Outrata. Kromě Outraty tvoří novou ještě expert v oblasti teplárenství Vladimír Vlk, konzultant a vědecký pracovník Rostislav Krejcar, expert na obnovitelné zdroje Jan Pokorný a právník Vratislav Košťál.

"Vznik nové rady nelze asi vnímat bez určitých otazníků, protože vznikla tak trochu jako výsledek sporů odcházející předsedkyně a ministerstva průmyslu a obchodu tehdy vedeného Janem Mládkem (ČSSD)," uvedl analytik Petr Hlinomaz. Hlavní otázkou pro budoucí vedení ERÚ podle něj bude zejména podpora obnovitelných zdrojů a její cenové dopady v nejbližším období.

Předseda Solární asociace Tomáš Buzrla uvedl, že vznik vícečlenné rady ERÚ je dobrým krokem, pokud změna povede ke zvýšení odbornosti a nezávislosti úřadu. Podle něj je mimo jiné třeba otevřít kapitoly regulace, ke kterým se končící vedení ERÚ nedostalo. "Jde například o pravidla pro rekonstrukce stávajících instalací obnovitelných zdrojů, která by měla zajistit, aby jejich provozovatelé nepřišli o podporu," řekl.

Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora nová struktura vedení úřadu zvyšuje riziko politických tlaků, ale zároveň snižuje riziko nesprávného rozhodnutí jednotlivce. "Nově jmenovaní členové rady mají dostatečné profesní zkušenosti a znalosti a bude záležet především na nich, jak tuto šanci využijí," uvedl. Dodal, že při hodnocení Vitáskové je dobré mít na paměti, že přes veškeré kontroverze a mediální přestřelky úřad splnil všechny zákonné povinnosti.

Vitásková už nebude kandidovat na žádnou politickou funkci

Vitásková ČTK dále sdělila, že nebude v budoucnu kandidovat na žádnou politickou funkci. Loni na podzim kandidovala za Úsvit - národní koalici do Senátu. Ve volebním obvodu Ostrava-město ale skončila v prvním kole a zvolena nebyla.

"Lidé mě v politice nechtějí, takto se rozhodli, a já to znovu zkoušet nebudu," řekla ČTK Vitásková. Toto rozhodnutí podle ní platí také pro obecní a krajskou politiku.

Předsedkyně ERÚ skončí ve funkci příští pondělí. Nahradí ji nově zřízená pětičlenná rada úřadu v čele se současným místopředsedou úřadu Vladimírem Outratou. "Jsem ráda, že alespoň jeden místopředseda se do rady dostal. Věřím, že zachová kontinuitu toho, co úřad nastavil," uvedla. Ostatní jmenované členy rady hodnotit nechtěla.

Vitásková po skončení mandátu plánuje dovolenou, o svých dalších krocích se chce rozhodnout po ní. Uvedla, že plánuje dodržet zákonný požadavek, podle kterého nesmí rok pracovat v energetice. Chce dokončit další dva díly knižní trilogie Solární baroni, jejíž první díl letos vyšel. "V současné době je kniha překládána do ruštiny a angličtiny, protože na těchto trzích je o ni zájem," uvedla. "Pokud by mě chtěl někdo stíhat i za literární tvorbu, pak je Severní Korea proti tomu, co se děje u nás, demokratický stát," dodala.