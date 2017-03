Varšava - Premiéři čtyř zemí visegrádské skupiny, Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, ve Varšavě schválili společné stanovisko k budoucnosti Evropské unie - přejí si reformu společenství při rovnosti všech členů. Kromě toho vyzvali Evropskou komisi, aby věnovala větší pozornost problému rozdílné kvality potravin v různých unijních zemích.

Prohlášení se společným stanoviskem k budoucnosti EU hodlají šéfové vlád skupiny V4 předložit na unijním summitu koncem března v Římě. Na této schůzce vedoucích představitelů unie a členských států chce předseda EK Jean-Claude Juncker zahájit debatu o dalším vývoji společenství poté, co ho opustí Británie.

"Pro nás je velmi důležité, aby reformy EU byly založené na rovnosti zájmů všech členských států," zdůraznila na tiskové konferenci po skončení visegrádského summitu polská premiérka Beata Szydlová. Diskuse o budoucnosti by se podle ní neměly točit jen kolem větší či menší integrace, ale především by měly mířit ke zlepšení unie. V této souvislosti se zjevným nádechem kritiky poznamenala, že evropské instituce by se měly zabývat reálnými problémy.

"V prohlášení V4 je jasný důraz na udržení společného evropského trhu a na jeho další prohlubování. Je tam jasný důraz na udržení schengenského prostoru, který garantuje volný pohyb... Je tam také jasný důraz na ochranu a obranu vnější evropské hranice. A je tam také silný důraz na udržení soudržnosti v rámci Evropské unie," vyzdvihl český premiér Bohuslav Sobotka priority společného stanoviska visegrádské čtyřky k budoucnosti unie.

Stejně jako ostatní přítomní premiéři - vedle Szydlové slovenský Robert Fico a maďarský Viktor Orbán - označil za vážný problém otázku dvojí kvality potravin a zatím nedostatečnou reakci Bruselu na již dřívější opakovaná upozornění na tuto skutečnost. "Obávám se, že Evropská komise tento problém podceňuje a je to chyba," řekl Sobotka. Vyjádřil přitom naději, že dnešní setkání V4 bude pro komisi "určitým budíčkem" a že komise začne tomuto tématu věnovat náležitou pozornost.

"Nelze souhlasit s představou, že jsou snad tady občané první a druhé kategorie. Že pro část občanů se nabízí zboží, které je prvotřídní, a pro část evropských občanů se nabízí zboží, které má stejnou značku, stejný obal, je třeba od stejného výrobce, a přitom je méně kvalitní. S takovouto praxí se v žádném případě nesmíme smířit," zdůraznil český premiér.

Před českými novináři pak potvrdil, že se V4 neshodla v pohledu na pokračování Donalda Tuska v roli předsedy Evropské rady. Zatímco Polsko je proti, Česko podle Sobotky polského politika podporuje, a to jak kvůli dosavadní dobré zkušenosti s ním, tak i proto, že Tusk je jediný představitel nových členských států v čele institucí EU.

Sobotka zdůraznil, že je důležité, aby střední a východní Evropa tuto pozici neztratily. Dodal, že české stanovisko sdílí Slovensko, zatímco maďarský postoj je mezi polským a českým stanoviskem.