Praha - Kapela Visací zámek hrající od svého založení stále ve stejné sestavě oslaví 35 let své existence s anglickou punkovou formací Pellethead. Skupina z Middlesbourghu se zúčastní i tradičního výročního koncertu populárních "Visáčů" v pražské Lucerně, který se uskuteční 16. listopadu. ČTK to za skupinu sdělila Martina Jablanovská.

"Máme Pellethead rádi. Podle BBC je to nejlepší a současně nejhorší kapela, to nám imponuje. Navíc se z nás za dobu, co se známe, stali přátelé. Vozí s sebou velmi dobrou whisky a já jim za odměnu dávám náš tabák. Ten je v Anglii drahý," uvedl zpěvák Jan Haubert. "Pellethead nám domluvil jeden náš fanoušek, pořád o nich mluvil. Když nám o nich říkal asi třetím rokem, tak jsme povolili. Vzali jsme je na jeden koncert, nám se to líbilo a tak jsme se domluvili na dalších akcích. Letos s nimi vyrážíme na turné minimálně potřetí," dodal.

Sérii koncertů Visací zámek s Pellethead zahájí 10. listopadu v Horní Bříze. "Nikdy jsme nechtěli, aby naše hudba byla populární, chtěli jsme znít jinak. To se nám podařilo, a dokonce to lidi i baví. Stejně jako nás," sdělil Ali Morrison z Pellethead.

Hostem druhé části turné bude písničkář Záviš. Visací zámek zahraje nejen prověřené kusy, ale představí i novinky z alba chystaného na příští rok. Koncertní sezonu zakončí dva výroční koncerty 2. prosince v Brně a 9. prosince v Českých Budějovicích.

Visací zámek za oficiální datum svých narozenin považuje 7. prosinec, kdy se v roce 1982 konal její první koncert. Hraje po celou svoji historii v nezměněné sestavě, kterou vedle zpěváka Hauberta tvoří Vladimír Šťástka (baskytara), Michal Pixa (kytara), Jiří Pátek (bicí) a Ivan Rut (kytara). Během 90. let se kapela podle hudebních odborníků ideově vzdálila původním anarchistickým ideálům, v současné době se však vrací k punkovým kořenům. V roce 2015 se po 32 letech existence kapela dočkala svého vůbec prvního místa v albové hitparádě. Jejich nahrávka Punkový království se druhý týden po vydání stala nejprodávanějším fyzickým nosičem v Česku.