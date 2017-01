Praha - Nová evropská pravidla pro e-commerce zkomplikují expresní on-line platby kartou. Upozornila na to v tiskové zprávě karetní společnost Visa. Návrh Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) podle společnosti také může omezit přístup k e-shopům mimo EU a povede k delším frontám při placení mýta nebo parkování. Cílem plánované unijní regulace je zvýšit bezpečnost elektronických plateb a omezit podvody.

Podle návrhu bude každá transakce nad deset eur (270 Kč) vyžadovat při potvrzení platby další ověřovací kroky, například zadání hesla či kódu nebo použití čtečky karty. EBA zveřejní finální podobu navrhovaných standardů takzvané Strong Customer Authentication (SCA) 12. ledna.

Zákazníci by tak podle Visa už nemohli platit jedním kliknutím ani u on-line obchodníků, kde nakupují pravidelně. Odzvonilo by také rychlým automatickým platbám v rámci mobilních aplikací, kde mají spotřebitelé již uloženou svou kartu. Visa odhaduje, že by tak byla ovlivněná polovina evropského on-line obchodu.

Regulace by také mohla omezit přístup k on-line nakupování mimo Evropu. Návrh přináší mezinárodním webovým stránkám povinnost dodržovat při prodeji zboží evropským zákazníkům nová evropská pravidla, jinak bude nákup automaticky zamítnut.

Přibyly by také delší fronty a problémy s použitím karty na placených parkovištích či u mýtných bran, kde v současnosti není vyžadováno zadávání PIN kódu. Například jen ve Francii by to přitom ovlivnilo více než 500 milionů cest ročně, uvádí Visa.

"Nové návrhy představují vážnou hrozbu narušení způsobu, jakým jsme dnes zvyklí nakupovat on-line. Plán EBA přinese řadu komplikací a nepříjemností, vyšší počet zamítnutých transakcí a delší a komplikovanější platební proces. Přínos pro spotřebitele přitom bude minimální, nebo žádný," uvedl regionální manažer Visa pro ČR a Slovensko Marcel Gajdoš.